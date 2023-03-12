Непомітно закласти велику кількість вибухівки на глибині 80 метрів за допомогою водолазів дуже складно. А сама яхта не достатньо велика і обладнана для такої задачі.

Яхта Andromeda, яку німецькі ЗМІ раніше пов'язали з вибухами на російському газопроводі "Північний потік", занадто мала й не достатньо обладнана для проведення операції такого масштабу.

Це ставить під сумнів теорію про те, що нібито проукраїнська диверсійна група могла здійснити атаку на газопроводи в Балтійському морі на цій яхті, про що раніше писали німецькі ЗМІ, пише Bild.

Повідомлялося, що п'ятеро чоловіків і одна жінка нібито скоїли диверсію 26 вересня 2022 року, взявши в оренду у компанії Mola Yachting судно Andromeda, яке має довжину 15 метрів і оснащена двигуном потужністю 75 к.с., щоб закласти щонайменше 1500 кілограмів вибухівки на трубах газопроводу на глибині 80 метрів.

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Перша проблема, яка постає - це кількість вибухівки. Bild пише, що для застосування під водою для трьох вибухів потрібно не менше 600-900 кілограмів спеціальних бойових вибухових речовин. А в яхти Andromeda немає крана, щоб безпечно опустити під воду такий обсяг.

Друга проблема, яку не вдається пояснити оприлюдненою раніше версією, - це те, як імовірні "українські диверсанти" змогли переправити таку кількість вибухівки через Польщу та Німеччину й не бути поміченими.

Третьою проблемою, яка демонструє нестиковку, є потреба у спеціальному водолазному спорядженні для роботи на таких глибинах. Спеціалісти сумніваются, що яхта Andromeda має таке обладнання.

Тож непомітно закласти таку кількість вибухівки на глибині 80 метрів за допомогою водолазів дуже складно, зазначають експерти.

"Це надзвичайно складно! Тільки для занурення знадобилося б 30 літрів спеціальної газової суміші. На борту мали б бути десятки балонів", - сказав виданню Bild представник Німецького товариства порятунку (DLRG), експерт з підводного плавання Матіас Гьольцль.

Інструктор з дайвінгу Роберт Рьоске називає іншу техніку: "Система, що повторюється, яка фільтрує повітря для дихання за допомогою натронного вапна". Завдання: спливання без отруєння азотом. "Це займає від чотирьох до восьми годин. Будь-яке судно, яке так довго стоїть на одному місці, кидається у вічі за милі", - каже Рьоске.

Підрив "Північних потоків" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2022 року в трьох із чотирьох нитках російського газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" внаслідок загадкового вибуху різко впав тиск. На момент вибуху вони не функціонували: прокачування газу "Північним потоком-1" було зупинене Росією із надуманих причин для газового шантажу Європи, а "Північний потік-2" так і не ввели в експлуатацію.

У Кремлі заявили, що не виключають можливості саботажу, а потім російський президент Володимир Путін звинуватив у інциденті "англосаксів". Але на Заході в підриві газопроводу запідозрили саму Росію.

7 березня 2023 року видання New York Times посилаючись на джерела повідомило, що нові розвіддані США вказують на те, що за атакою на "Північний потік", імовірно, може стояти українська група. При цьому, якщо така група існувала і дійсно вчинила цей саботаж, то діяла без вказівок української влади. Також офіційні особи США заявили, що не було виявлено причетність американських або англійських осіб до цих аварії. Однак вважають, що диверсанти швидше за все були з російським або українським громадянством.

Коментуючи це повідомлення міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав не робити поспішних висновків і зазначив, що атака на "Північний потік" могла бути операцією "під чужим прапором".

Пізніше спікер Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу заявив, що не може офіційно підтвердити повідомлення про нібито причетність проукраїнських груп до підриву російського газопроводу "Північний потік". Розслідування інциденту на газопроводі триває.

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