Трубопроводи "Північного потоку" були пошкоджені внаслідок вибухів у вересні 2022 року.

Підводні гілки російського газопроводу "Північний потік" мають бути закриті та законсервовані. У найближчому майбутньому не планується їхній ремонт або введення в експлуатацію.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з цими планами.

Газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен із яких складається з двох труб, були побудовані по дну Балтійського моря російським "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів газу на рік до Німеччини.

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Три труби з чотирьох були пошкоджені в результаті загадкових вибухів у вересні, і лише одна з труб "Північного потоку-2" залишилася цілою.

"Газпром" заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені трубопроводи, але два джерела, знайомі з планами, заявили Reuters, що Москва не бачить особливих перспектив поліпшення відносин із Заходом в осяжному майбутньому, достатніх для того, щоб трубопроводи знадобилися.

Одне російське джерело сказало, що Росія вважає проект "похованим". Двоє інших заявили, що, хоча планів щодо ремонту трубопроводів немає, вони принаймні будуть збережені для можливого відновлення роботи в майбутньому.

Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило Reuters, що зацікавлені сторони розглядають можливість збереження. Швидше за все, це означатиме герметизацію пошкоджених кінців і захист від подальшої корозії під впливом морської води.

Одне з російських джерел повідомило Reuters, що якщо морський скраплений природний газ (СПГ) із США, який Європа використовує для компенсації деяких своїх поставок до Росії, стане набагато дорожчим, Європа нібито може знову бути готова купувати більше у Росії.

Підрив "Північних потоків" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2022 року в нитках російського газопроводу "Північний потік-1" і "Північний потік-2" різко впав тиск. Повідомлялося про витік до 500 мільйонів кубометрів технічного газу. Обидва газопроводи йдуть із Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. На момент вибуху вони не функціонували: прокачування газу "Північним потоком-1" було зупинене Росією із надуманих причин для газового шантажу Європи, а "Північний потік-2" так і не ввели в експлуатацію.

Влада Швеції, Данії та Німеччини почала розслідувати інциденти на газопроводах. У Службі держбезпеки Швеції провели огляд газопроводів і підтвердили, що витік стався в результаті вибухів. У Кремлі заявили, що не виключають можливості саботажу, а потім головний невдаха Росії Володимир Путін сказав, що у витоках на "Північному потоці" винні "англосакси". Але на Заході в підриві газопроводу запідозрили саму Росію.

У листопаді міністр юстиції Німеччини Марко Бушман визнав, що "Північний потік-2" сприяв вторгненню РФ в Україну. Проект "Північного потоку-2" активно лобіювала Ангела Меркель, яка займала тоді пост канцлера Німеччини. Вона це робила вже після подій 2014 року, коли РФ захопила український Крим і частини Донецької та Луганської областей. А після початку повномасштабного вторгнення Меркель довго відмовчувалася і в підсумку заявила, що все робила правильно, заохочуючи Путіна на знищення України.

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