Розслідування інциденту на газопроводі триває.

Державний департамент США не може офіційно підтвердити причетність проукраїнських груп до підриву російського газопроводу "Північний потік".

Про це заявив спікер Держдепу Нед Прайс під час брифінгу.

"З приводу всіх цих повідомлень - я не можу їх підтвердити. Наша позиція залишається послідовною: троє наших європейських партнерів - німці, шведи та данці - проводять активне розслідування, воно триває. І, як завжди, коли справа стосується поточних розслідувань, ми чекаємо на їх завершення, перш ніж давати будь-які коментарі", - зазначив Прайс.

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Підрив "Північного потоку"

26 вересня 2022 року в газопроводах "Північного потоку" впав тиск. Причиною неполадки в трубопроводі "Північного потоку-2" стала діра в трубі. Пропускна здатність в обох нитках газопроводу впала до нуля. НП сталася в данській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

27 вересня 2022 року у районі "Північного потоку" пролунали вибухи. У районі витоків газу на "Північних потоках" були зафіксовані потужні підводні вибухи. У Європі відразу заявили, що причиною аварії могла стати диверсія за участю водолазів. Навколо місць витоку були створені зони відчуження для безпеки морського та повітряного руху.

28 вересня 2022 року The Times опулікував матеріал, в якому йшлося про те, що Росія кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці".

29 вересня 2022 року було виявлено четвертий витік на газопроводі "Північний потік".

7 березня 2023 року в New York Times вийшов матеріал про те, що за атакою на "Північний потік" може стояти українська група.

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