У Харкові завершився чемпіонат Збройних Сил України з міні-футболу

Чотири дні поспіль у запеклих спортивних двобоях перемогу виборювали 8 команд від видів Збройних Сил України та 6 команд від вищих військових навчальних закладів.

За результатами Чемпіонату переможцями від з’єднань стали команди Військово-Морських Сил, Високомобільних десантних військ та команда 13-го армійського корпусу (м. Рівне). Серед вищих військових навчальних закладів перемогу здобула команда Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

– Командний дух, досвідчені тренери та велике бажання вибороти перемогу, до якої ми впевнено йшли – все це дозволило нам перемогти досвідчених і сильних суперників, – поділився своїми враженнями гравець команди ХУПС, викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту майор Андрій Полтавець.