У Вінниці фінішував Міжнародний турнір з тенісу на Кубок Повітряних Сил

Турнір проходив серед діючих військовослужбовців, офіцерів запасу, працівників Збройних Сил України та представників тенісних клубів міста Вінниця. Змагання проводилися у різних вікових групах, і залік проводився як в особистій, так і в командній першості в одиночному і парному розрядах.

Директор турніру полковник запасу Петро Майданюк підкреслив, що участь у цьогорічному турнірі взяли майже півсотні учасників різних вікових груп – від 20 і до понад 70 років, як молоді, так і досвідчені гравці - учасники, призери і переможці багатьох аматорських турнірів різного рівня від внутрішніх міських до міжнародних стартів.

– Дуже шкода, але цьогоріч, через ряд об’єктивних причин чи не в останній день із змагань “знялися” військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил Республіки Польща та Військово-повітряних сил Республіки Індія, – повідомив Петро Майданюк, і зауважив, що навіть за таких обставин статус “Міжнародного” турнір не втратив.

На урочистому мітингу з нагоди закриття змагань Головний суддя турніру полковник запасу Олександр Сурін, оголошуючи підсумкові протоколи особистої першості в одиночному розряді, констатував, що перемогу у вікових групах до 40, до 45, до 55 років і 65+ здобули представники тенісних клубів Вінниці. Гравець збірної Повітряних Сил Валерій Мальцев став кращим у групі до 60 років. Окремо варто наголосити, що у віковій групі до 50 років весь п’єдестал пошани “захопили” представники команди одного з управлінь Міністерства оборони України.

У заліку серед команд і клубів, які брали участь у турнірі, перемогу святкувала збірна тенісних клубів Вінниці. Щодо окремого заліку, який за регламентом турніру проводився виключно серед військових команд, пальму першості і головний перехідний кубок турніру виборола збірна команда одного з управлінь Міністерства оборони України. Друге місце посіла команда Повітряних Сил Збройних Сил України. Бронзові нагороди і кубок за третє місце здобула команда Сухопутних військ, яку представляли військовослужбовці з Одеського гарнізону.

Підбиваючи підсумки, директор турніру полковник запасу Петро Майданюк подякував усім учасникам змагань за спортивну толерантність, високу майстерність, безкомпромісну боротьбу і розвиток великого тенісу серед військовослужбовців Збройних Сил України та членів їхніх сімей. Окремі слова вдячності він адресував керівництву Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону за постійну підтримку змагань і якісний рівень підготовки спортивної бази Центру для проведення турніру такого рівня та подякував за підтримку спонсорам турніру.