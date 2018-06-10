Відпочинок по-міністерськи: Грищенко кататиметься на велосипеді, а Митник готовий годувати комарів

Президент Янукович для свого відпочинку вже давно вподобав Крим. Днями Віктор Федорович відсвяткує там свій ювілей, а згодом планує провести на півострові і літню відпустку . Проте туристична інфраструктура Криму Януковича зовсім не влаштовує. “Якщо все буде тривати так, як це триває, стидно буде туди їздити. І не випадково більшість чиновників їдуть відпочивати не в Крим, а за кордон... А треба їхати у Крим відпочивати, шановні колеги, і вкладати у Крим душу і серце”, – заявив нещодавно Янукович на розширеному засіданні уряду. "А хто не виконає волю Президента – отримає по перше число", - ретранслює Януковича кримський спікер Константинов. УНІАН вирішив розпитати міністрів про їхні плани щодо літнього відпочинку.

НЕ В НОГУ З УСІМА

Найбільш поетичний коментар про майбутню відпустку ми отримали від міністра охорони здоров’я Зіновія Митника: "Про відпочинок поки що взагалі не думаю. Принаймні влітку відпочивати точно не планую, а от, якщо Бог дасть, все буде добре, то піду на канікули на початку вересня. Я уродженець Карпатських гір і це моя стихія, тому гори люблю в будь-яку пору року. Із задоволенням відпочиваю там і влітку, і взимку і коли випадає нагода. Відпочивати люблю в колі близьких. Адже бачимось ми, в зв’язку з моєю роботою, рідше, ніж хотілося б. Ми з дружиною живемо в Києві, а діти та онуки живуть у Івано-Франківську, тому з великою радістю я проводжу вільні хвилини з родиною. І відпустку планую провести з сім’єю і буде це точно у гірській місцині. Про те, де ми зупинимось, буде вирішувати дружина, я до комфорту не вибагливий. Можу і в наметі спати, тим паче, що нічне небо в горах неймовірно красиве, в місті такого не побачиш”.

Міністр сім’ї, молоді і спорту Равіль Сафіуллін вже багато років поспіль відпочиває в “одному затишному кутку Полтавщини” – селищі міського типу Шишаки, що розташоване неподалік від Миргорода.

"Справа в тому, що я є депутатом по Полтавському 150-му виборчому округу. Я був довіреною особою Віктора Федоровича у ході останньої президентської кампанії, – розповідає міністр. – Коли видається вільна хвилинка, я завжди відпочиваю там. Мені дуже подобається – ліс, річка...(У Шишаках тече Псьол – Авт.) Не так давно, пару тижнів тому, був в “Артеку”, там проводився фестиваль-конкурс. Теж мені сподобалося, гарне місце.

У 1997 році у нинішнього міністра спорту з’явилася алергія, викликана сонячною радіацією, відтоді Сафіуллін відмовився від так званого “пляжного відпочинку”. Урядовець також зізнався, що зазвичай відпочиває не з родиною, а з друзями. А от повноцінної відпустки в нього ніколи не було.

– Я весь час у футболі ( Сафіуллін тривалий час був першим віце-президентом ФК “Шахтар”, згодом – Президентом ПФЛ – Авт. ). Закінчувалися парламентські справи, починався новий Чемпіонат України, і я не міг собі дозволити відпочити.

Але, на відміну від деяких урядовців, в ПАР на фінал Чемпіонату світу з футболу міністр спорту не полетить, а буде дивитися вирішальний матч по телевізору.

Міністр економіки Василь Цушко не зраджує своїй малій батьківщині, тому з року в рік усією родиною відпочиває на Одещині (нинішній міністр родом з села Надрічного Тарутинського району Одеської області – Авт.). “Василь Петрович цілком поділяє думку про те, що чиновники, держслужбовці і взагалі всі українці мають відпочивати в Україні”, – запевнив нас прес-секретар Цушка. А от після відпочинку в “перлині біля моря” головний економіст країни не виключає, що на декілька днів з’їздить до Криму.

ВСІ В КРИМ АБО ЗА ВЛАСНИМ ХОТІННЯМ, ЗА ЯНУКОВИЧА ВЕЛІННЯМ – Якщо керівництво дасть мені на кілька днів відпустку, то планую її провести разом з сім’єю в Криму, так, як я це роблю щороку, – поділився з нами міністр регіонального розвитку та будівництва України Володимир Яцуба. – Ні послугами готелю, ні санаторію не користуватимусь, оскільки в моєї дружини в Алушті є квартира.

Міністр промислової політики Дмитро Колєсніков теж відпочиватиме в Криму, в одному з санаторіїв Ялти. Пан Колєсніков поїде до Ялти вже 5-й рік поспіль.

У МЗС розповіли, що міністр закордонних справ Костянтин Грищенко через щільний графік закордонних візитів і прийомів ще не знає, коли піде у відпустку. “Але якщо видасться така можливість, він проведе її (відпустку – Авт.) у Криму”. У прес-службі також повідомили, що під час відпочинку Грищенко зазвичай читає історичні книжки, катається на велосипеді і здійснює піші прогулянки.

Прес-секретар міністра вугільної промисловості Юрія Ященка запевняє, що її шеф завжди відпочиває у Криму. І цей рік не буде виключенням. На півострів урядовець потрапить як раз у оксамитовий сезон, бо у відпустку збирається у вересні.

Міністр аграрної політики Микола Присяжнюк і міністр з питань палива і енергетики Юрій Бойко теж скоріше за все “рвануть” до Криму, з родинами. А от з курортами вони поки не визначилися.

“До Криму поїду, чесно”, – запевнив міністр культури та туризму Михайло Кулиняк, повністю поділяючи з Президентом погляди на відпочинок.

Прем’єр Микола Азаров теж йде в ногу з усіма урядовцями і Криму не зраджує, відпочиваючи на півострові ще зі студентських років. ЗМІ писали, що у Азарова в Криму достатньо місць, де можна зупинитися і провести відпустку. Микола Янович любить активний відпочинок– плавати, ходити по горах.

Міністр юстиції Олександр Лавринович однаково любить відпочивати у Криму і Карпатах. І скоріше за все, не змінить своїм туристичним вподобанням і цього року.

ТЯЖКА ПРАЦЯ АПАРАТУ МІНПРАЦІ

Щоб дізнатися, як свою відпустку проведе міністр праці і соціальної політики Василь Надрага, ми звернулися до його прес-секретаря Михайла ще у понеділок у першій половині дня. Він пообіцяв розпитати міністра до наступного дня. При цьому він чомусь відмовився давати номер свого мобільного, запевнивши, що завжди перебуває на робочому місці. Найцікавіше, що наступного дня, зателефонувавши у міністерство, інший працівник прес-служби відповів: “Михайло захворів. Телефонуйте завтра”. На моє запитання, чи може хтось, окрім Михайла, надати нам таку інформацію і хто координує роботу міністра зі ЗМІ, коли прес-секретаря немає, то у відповідь почула: “З міністром спілкується тільки Михайло”.

У середу на Кабміні міністра нарешті можна було зустріти наживо. Надрага розповів, що тільки-но почав обговорювати з родиною майбутню відпустку.

– Я думаю, що, скоріше за все, відпустку ми проведемо вдома, якщо відпустка буде. Ми обговорювали тему можливої поїзди на мою малу батьківщину у Луганську область, де у нас є друзі, знайомі і можливість відпочити. Обговорювали також можливість відпочинку і в південних областях України, де у мене також є друзі, знайомі, родичі, до яких можна поїхати. У виборі місця для проведення відпустки я консервативний і мені подобається відпочивати по-домашньому.

Минулого року, як висловився міністр, він відпочивав “усюди, в тому числі і в Україні”. А на травневі свята їздив з родиною до Єгипту.

ОЧІ Б ЇЛИ, ТА ГУБА НЕ МОЖЕ

Міністру оборони Михайлу Єжелю зараз не до планів на відпочинок. Урядовця можуть звільнитивже найближчими днями Проте будь-який очільник оборонного відомства завжди комфортно може відпочити у Партеніті – перлині Південного берега Криму. У курортному селищі поблизу відомчого військового санаторію “Крим” розташована шикарна дача міністра оборони. Тут свого часу відпочивали і Марчук, і Кузьмук, і Гриценко.

Міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич зараз активно бореться з водою на Одещині і готується до прориву дамби, тому йому не до відпустки. А от минулого року тоді ще у ролі нардепа Шуфрич кілька днів провів у Франції з синами. Літали на суперкубок УЄФАвболівати за “Шахтар”, а рештку відпустки політик провів у депутатському санаторії.

ВІДПОЧИНОК ГОЛОВНОГО МІЛІЦІЯНТА – СПРАВА АЖ НАДТО ПРИВАТНА

Щоб дізнатися плани на відпустку міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, ми офіційно звернулися до прес-служби МВС. Перший заступник директора департаменту зв’язків з громадськістю МВС Микола Бондарчук спочатку запевнив, що протягом дня запитає у міністра. Проте так і не спромігся. Коли ж наступного дня мі знову повторили своє прохання, то у відповідь почули:

– Відпустка – це приватна справа міністра. Можливо, він проведе її на дачі...

– А де у пана Могильова дача?

– Ні, ну я ж не буду таке розповідати. Це приватна справа. Ми (співробітники прес-служби – Авт.) порадилися і вирішили навіть не звертатися до міністра з таким питанням.

– Тобто Ви відмовляєтеся питати міністра про відпустку?

– Так.

ПОРУШНИКИ ВІДПУСКНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Трудитися акі бджоли без перерви на відпустку цього року будуть міністр фінансів Федір Ярошенко і новопризначений міністр охорони навколишнього середовища Микола Злочевський. Головний освітянин країни Дмитро Табачник своєї відпустки теж ще не планував. У нього наразі розпочинається гаряча пора – вступна кампанія.

Анна Ященко