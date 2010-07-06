У Міноборони чекають Кузьмука

16:24, 06 липня 2010
Політика
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Ймовірність заміни підтвердили неофіційно

Михайло Єжель
У Міністерстві оборони України неофіційно підтверджують вірогідність звільнення з посади чинного керівника відомства Михайла ЄЖЕЛЯ.

Про це УНІАН повідомило джерело у Міністерстві оборони, посилаючись, зокрема, на наявну інформацію з Адміністрації Президента України.

За словами співрозмовника агентства, оприлюднена газетою “Дзеркало тижня” інформація, що 7 липня відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому буде розглянуто ситуацію, яка склалася у Збройних Силах, в результаті чого може бути прийняте рішення про відставку голови міністра оборони М.ЄЖЕЛЯ, відповідає дійсності.

Як пише видання, приводом для відсторонення керівника відомства, за даними джерела в Адміністрації Президента, стало невдоволення глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА станом справ у Збройних Силах за підсумками візиту до Криму 2-4 липня.

Зокрема, під час відвідин севастопольського аеродрому “Бельбек” голова держави поцікавився, яка кількість наявних літаків піднімається у повітря. У відповідь В.ЯНУКОВИЧУ повідомили, що з 20 винищувачів бригади у повітря може піднятися лише один.

За даними “ДТ”, у проекті рішення, що готується, за підсумками засідання РНБО від 7 липня, є пункт, у якому йдеться про незадовільні результати роботи М.ЄЖЕЛЯ на посаді керівника оборонного відомства, у зв`язку з чим рекомендується звільнити його з посади.

Окрім того, як повідомляють джерела “ДТ”, з посади може бути звільнений головнокомандувач Військово-повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Іван РУСНАК. У цьому випадку він обійме посаду начальника Національного університету оборони.

За інформацією видання, М.ЄЖЕЛЬ уже знає про підготовку відсторонення його від займаної посади і навіть звернувся по допомогу до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА. Їхня позапланова зустріч відбулася сьогодні.

За даними «ДТ», у разі відставки М.ЄЖЕЛЯ на посаді голови Міноборони його може змінити народний депутат Олександр КУЗЬМУК. Останній, як очікується, буде присутнім і виступить на засіданні РНБО 7 липня.

Кандидатуру О.КУЗЬМУКА, який раніше двічі очолював оборонне відомство, має намір внести на розгляд Верховної Ради В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ був призначений міністром оборони 11 березня 2010 року.

 

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