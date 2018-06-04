До пива треба ставитися обережно та відповідально - С.Блощаневич

Культура споживання пива, реклама пива і підлітки, соціальні проекти та роль держави у розвитку культури споживання... Про це та багато іншого в інтерв’ю УНІАН з головою Ради ЗАТ «Оболонь» Сергієм Блощаневичем.

- Сергію Михайловичу, зараз багато розмов про помірне споживання алкоголю, зокрема, пива. Скажіть, на Вашу думку, що таке помірне споживання? Які його ознаки?

- Дійсно, пиво – це продукт, що містить алкоголь. До нього варто ставитися обережно і відповідально, тоді цей напій стане частиною здорового та активного способу життя. За умови помірного споживання пиво може принести певну користь не тільки настрою, але й здоров’ю людини.

Людям, які вживають алкоголь, варто підраховувати, скільки вони випивають, для того, щоб визначити для себе рівень безпеки. Міжнародна організація праці (МОП, ILO) оперує поняттям «юніт». Один юніт дорівнює одній стандартній дозі алкоголю, яка налічує 12,8 грамів чистого алкоголю. Водночас, Міжнародна організація праці визначила межі поміркованого вживання алкоголю – так звану дозу відносної безпеки. Для чоловіків це не більше, ніж 14 юнітів щотижня, для жінок не більше 9 юнітів. Одна пляшка (0,33 л) звичайного пива дорівнює одному юніту. Ми вважаємо, що відносно безпечна добова норма споживання пива для чоловіків становить 0,5-0,7 літра, для жінок - 0,3- 0,5 літра. Крім того, не варто забувати про одну важливу умову: наявність принаймні 3 днів на тиждень, вільних від вживання алкоголю.

- Що означає культура споживання? Який сенс Ви вкладаєте у ці слова?

- Основне правило культурного споживання полягає в тому, що потрібно так споживати пиво, щоб отримувати задоволення самому і не створювати ніяких незручностей для оточуючих. Крім того, вживати пиво треба у пристосованих для цього місцях. Я вважаю, не зовсім правильно, коли людина іде по вулиці та з пляшки п’є пиво. Випите «на ходу» пиво не принесе бажаного задоволення ні вам, ні іншим людям, які знаходяться поруч. Споживання пива у громадських місцях може заважати іншим або навіть створювати небезпечні ситуації. Якщо ж все-таки настрій кличе вийти на вулицю, оберіть затишне кафе із літнім майданчиком та насолоджуйтесь хмільним смаком на свіжому повітрі. А якщо надворі зимно, це може бути сучасний паб, де є можливість для спілкування та відпочинку.

Варто також пам’ятати, що на вулиці поруч із нами постійно знаходяться діти, для яких наше поводження з алкоголем є прикладом для наслідування і суттєвим фактором формування їхньої поведінки у майбутньому. Саме тому ми говоримо про відповідальне ставлення до пива та напоїв, що містять алкоголь, і справа тут не лише у кількості випитого. Скоріше – в усвідомленні можливих наслідків і ризиків бездумного споживання, а також необхідності формування пивної культури.

У нашій державі гостро стоїть питання культури споживання. Зокрема, недостатньо місць для споживання: пабів, пивних барів. Немає достатньої кількості обладнаних приміщень, де можна було б спокійно і культурно споживати цей демократичний напій. А ті місця, які є, мають бути доступнішими, елегантнішими та приємнішими. Навіть той фактор, що у нас дуже великі стрибки у споживанні пива влітку та взимку вказує, що культура споживання в нашій країні вимагає кращого. За кордоном коливання у споживанні пива «зима-літо» значно менші.

- Які причини такого стану речей?

- Все погане йде з обмежень. Пригадайте сухі закони у США, Фінляндії. Усі вони провалились. Коли в СРСР проходила так звана антиалкогольна кампанія, це викликало сплеск наркоманії і токсикоманії. Ось до чого ведуть обмеження. Тоді у нас занепала культура споживання. Обмеження одного явища викликає гіперболізацію кількох інших, можливо, навіть гірших.

До речі, деякі політичні сили і зараз хочуть ввести певні обмеження, з міркувань, звичайно, не політичних, а бізнесових. Замість того, щоб вести пропаганду здорового способу життя, зокрема і в засобах масової інформації, у нас вирішують все просто – обмежити, заборонити.

Ми випускаємо якісний напій, і наше завдання, щоб цей напій відповідав європейському рівню. Далі вже робота за державою: треба створити належні умови, доступні зони відпочинку, де люди могли б споживати улюблений напій, не заважаючи оточуючим. У нас уже початки культури споживання є, люди бачать, як це робиться за кордоном, і переймають кращий досвід.

Свою функцію має виконувати і торгівля, адже у законах написано, кому, що і з якого віку продавати. Працівники торгових точок повинні усвідомлювати свій громадянський обов’язок і розуміти, що їхні власні діти можуть так само безперешкодно купувати алкоголь, а хіба вони такого хочуть для них. Якщо ж торгівлі невигідно грати за правилами, на це є правоохоронні органи, які мають здійснювати більш жорсткий контроль і вживати належних заходів.

- Чи планує компанія створювати власну мережу пабів, які були б більш доступними для людей?

- Якщо виходити з сьогоднішнього дня, то під час кризи, яка є у реальному секторі економіки, важко щось прогнозувати та планувати. Недолугі закони, які приймає держава, загнали нас у такий кут, що стоїть питання як виживати...

- Компанія “Оболонь” робить щось для того, аби виховати культуру споживання?

- Сьогодні компанія «Оболонь» впроваджує проект «Споживай відповідально», основним повідомленням якого є слоган «Тримайся вертикально – споживай відповідально». В рамках спільної з журналом «Контракти за місяць» ініціативи публікуємо журналістські розслідування, де черговий раз наголошуємо на важливості відповідального ставлення до споживання алкоголю, зокрема пива. Ми хочемо донести до громадськості інформацію про те, що споживання пива, як і будь-яких напоїв, що містять алкоголь, не сумісне з дитинством, вагітністю та керуванням автомобілем.

Невдовзі буде запущено спеціалізований сайт про культуру споживання пива та її розвиток в Україні. Також плануємо розміщення на пивних етикетках повідомлення про необхідність відповідального споживання пива та недопустимість його вживання особами до 18 років, вагітними жінками та водіями.

Щороку ТМ «Оболонь» проводить пивні чемпіонати, і під час цих масових заходів ми розповідаємо про пиво, його історію та норми споживання. Все це робимо для того, аби людина знала, що таке пиво, і усвідомлювала, коли бере келих пива, що це за напій, на що він може вплинути, та знала про його дозування.

- Пиво у суспільстві сприймається досить неоднозначно. Дехто вважає, що це корисно, а дехто каже про негативний вплив пива. Але цей продукт рекламується. Які вимоги компанія ставить до реклами і що робить для того, аби реклама не впливала на підлітків, тобто, на ту частину населення, якій ще не можна вживати алкогольні напої?

- Реклама у нас завжди була дуже поміркована. Ми ніколи не залучаємо до реклами малих дітей чи підлітків, наша реклама спрямована на свідомих дорослих людей. Українське законодавство говорить про 18-річний вік, після якого можна споживати алкоголь, а ми маємо вищий орієнтир – 20-21 рік. Компанія орієнтуємося на тих людей, які можуть зріло прийняти рішення про споживання того чи іншого напою. Закликів до молоді і підлітків у нашій рекламі немає.

Крім того, ми давно самі контролюємо розміщення носіїв реклами, стежимо, щоб вони були максимально віддалені від закладів, де є молодь та діти.

- А чи має торгівля якось контролювати, кому вона реалізує пиво?

- Та тут і контролювати не треба. Хіба не видно, що дитині 14 років, а ви йому пиво продаєте? Крім того, за це передбачена адміністративна відповідальність. Але тут треба більше говорити про мораль. Ми виступаємо за те, щоб посилювалася відповідальність за порушення. Але хіба виробники винні, що деякі продавці продають наш продукт підліткам?

- Ви реалізуєте соціальні проекти, можливо, ще якісь пивні компанії реалізують. А що має робити держава, щоб виховувати культуру споживання, у тому числі пива та алкогольних напоїв?

- Крім того, що виробники реалізують якісь проекти, свою роботу повинна проводити і держава. Треба свідомо націлювати всю громаду на те, що коли людина досягне 20 років, вона має прийняти рішення, як ставитися до алкоголю. Я вважаю, що має бути пропаганда в газетах, журналах, на телебаченні. Також необхідно обов’язково створювати соціально-економічну базу, щоб була можливість вживати пиво в потрібних місцях, щоб це не впливало на інших людей. Будемо говорити відверто: коли буде рости добробут населення, споживання стане більш цивілізованим та поміркованим. Закликаємо інші пивоварні компанії, громадські організації та засоби масової інформації проводити інформаційно-просвітницькі кампанії щодо відповідального споживання пива.

Оксана Голуб (УНІАН)