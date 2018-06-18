Заставнівський катівник людей Бойчук володіє стратегічними надрами?

Різні обставини та факти почали відкриватися у справі катування головою Заставнівської РДА Михайлом Бойчуком рибалок. Кажуть, що він зумів прибрати до рук чи не всі корисні копалини своєї (як він вважає) вотчини. Останнім набутком став Брідоцький піщано-гравійний кар’єр площею 80 га.

Підраховано, що з нього буде отримано 200 млн. доларів чистого прибутку. Власник кар’єру – приватне підприємство «Сорос», засновниками якого є донька Бойчука Уляна Михайлівна Сорощук та одесит Олександр Францович Осовецький. Через ПП «Шедевр-АТ» одеський слід Михайла Бойчука недавно засвітився й у Кельменецькому районі. Ніби й випадково.

Бо за цей час, поки Бойчук у лікарні на підписці про невиїзд, у районі раз-по-раз робляться спроби обілити його зі всіх боків. Залучили до цього й ЗМІ. Зокрема, районну газету «Голос краю». 5 травня у цій газеті з’явилася замітка про те, що Бойчук Михайло Васильович – великий благодійник. Він допоміг грошима Беслюбняку Миколі Івановичу з с. Перківці Кельменецького району. Той отримав травми. «Першим, хто прийшов на допомогу, це був Михайло Васильович Бойчук. Ми йому чужі люди, але довідавшись про наше горе, він нас підтримав морально і матеріально», – пишуть до газети «Голос краю» дружина Галина, донька, мати і внуки Беслюбняка.

З першого погляду мала би скластися думка, що Бойчук такий добрий та чуйний, що хоч до рани прикладай. Будь-кому допоможе, хто цього потребує. Ось чужі люди з Перківців Кельменецького району знати його не знають, а він допоміг. Та не все ці «чужі люди» пишуть правдиво. Бо сама дружина Беслюбняка Миколи Галина є сестрою дружини одесита Осовецького, який є партнером по бізнесу сім’ї Бойчуків.

Бо, окрім «Сороса», цей одесит має багато землі і у Вікні (Вікнянське родовище будівельного піску), і у Чорному Потоці (родовище будівельних гіпсів). До речі, це гіпсове родовище дає 40% гіпсів загального видобутку по Україні. Воно стратегічне для нашої держави. Окрім цього, ще й має культурно-історичну цінність. Саме на покладах гіпсу проходила лінія фронту Першої світової війни. Там археологи знайшли безцінні рештки трипільської культури. Чимало черепків та інших речей зникло вже звідти у невідомому напрямку. А чорнопотіцьким гіпсом (ще він називається «травентін») у часи Австрії оздоблювали мармурову залу Чернівецького національного університету. Цей гіпс-мармур не дожив ще всього кілька мільйонів років, аби перетворитися у справжній білий мармур.

Отже, навіть благодійність Бойчука не є безкорисливою. Тим паче, що його комерційні інтереси розширилися аж до Кельменецького району. Зокрема, у видобутку води, випаленні цегли. І це біля Перківців. Того села, звідки «чужі люди» дякують Бойчуку за допомогу грошима і мораллю.

До речі, про мораль. Напевне, владі місцевій, якщо вона не хоче геть втратити лице у цій ситуації з Бойчуком, варто би уважніше придивитися до поведінки окремих чиновників Заставнівського району, котрі відкрито й приховано нагнітають пристрасті серед людей. То підписи збирають на захист Бойчука, то збори організовують, де попи і люди розповідають про Божого чоловіка Михайла Васильовича, то у різних цензурних та безцензурних газетах розповідають про його чесноти і про його високу мораль. А насамкінець створюють ілюзію безвинності та безкарності ката. Що у кінцевому результаті повертає у людські душі бацилу страху перед Бойчуком, котрий може відкупитися, повернутися і покарати тих, хто посмів проти нього правду сказати.

А кара буде жорстокою. Наприклад, вкинуть людей до кліток зі злими псами, чи втоплять у ставку, чи закопають у землю, чи прикують до стовпа. Адже дозволив собі якийсь жіночий голос у неділю, 8 травня, о 17.44 погрожувати по телефону Віктору Горюку з села Хрещатик. Цей чоловік уже багато років веде непримириму боротьбу з пануванням Бойчука у районі. Жіночий голос Горюку погрожував так: «Ти добився того, що хотів. Замов собі труну. Бо тобі кінець!»

Бойчук зараз не покидає лікарняної палати. Інакше буде закритий у СІЗО. Але справа його у Заставнівському районі живе і жити буде доти, допоки від влади не будуть усунуті всі ті, хто допомагав Бойчуку з людей робити німих рабів, бити їх і принижувати, тримати у псячих будах, приковувати до стовпів.

Петро Кобевко, БукІнфо