Ревізія в підрозділах МВС більше не виявила фактів розкрадання зброї

Київ. 25 жовтня. УНІАН. Ревізія озброєнь, що проводиться в підрозділах МВС, більше не виявила фактів розкрадання зброї, як це було в Харківській та Львівській областях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

«Ми буквально закінчили перевірку зброї в своїх підрозділах. Більше фактів пропажі, слава богу, немає. Зараз головне - знайти зброю, зниклу у Львові», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня в ході перевірки складу озброєння Львівського державного університету внутрішніх справ було виявлено недостачу зброї, зокрема пістолетів, гвинтівок, автоматичної зброї, а також зразків навчальної зброї.

Наказом міністра внутрішніх справ створено групу для перевірки обставин надзвичайної події, яку очолив заступник міністра Дмитро ВОРОНА.

16 вересня в Харкові під час спецоперації було затримано двох працівників Комінтернівського райвідділу міліції, які намагалися продати п`ять пістолетів. Зброю вилучено, причетні до злочинної діяльності перебувають під вартою. Прокуратура порушила кримінальну справу, триває слідство.