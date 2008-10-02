Опалювальний сезон у Севастополі планують розпочати 24 жовтня

У Севастополі планують розпочати опалювальний сезон 24 жовтня.

Про це в інтерв’ю Державній регіональній телерадіокомпанії повідомив директор ДКП „Севтеплоенерго” Михайло АНДРЕЄВ.

За словами директора, на сьогодні найбільшою проблемою для очолюваного ним підприємства є поточний за 2008 рік борг ДКП „Севтеплоенерго” за природний газ, який складає 24,2 млн. грн. „І проблема в тому, що підприємство заробить свої гроші лише під грудень, якщо його пустять в опалювальний сезон після сплати боргів. А треба ще буде жити жовтень і листопад. Тому, природно, без допомоги міського бюджету ми не обійдемося”, - сказав М.АНДРЕЄВ. Водночас, як додав директор, на сьогодні реально погасити борги підприємства до 15 жовтня, „тому що проведено аукціон з продажу прав оренди земельних ділянок, є перевиконання міського бюджету за підсумками 9 місяців. І ми плануємо і налаштовуємося де-факто розпочати опалювальний сезон 24 жовтня”.

Коментуючи ситуацію з постачанням населенню гарячої води, яке припинене близько півроку тому, директор зазначив: „В опалювальний сезон гаряча вода буде гарантовано подаватися, а ось в міжопалювальний період це проблематично. Знову ж таки, все впирається в кошти”. За інформацією М.АНДРЕЄВА, „на сьогодні населенням окривається лише 42% витрат тепломережі на опалення і гарячу воду, а міський бюджет, який, за законом про теплопостачання, повинен покривати цю різницю, покриває витрати підприємства на 80%”.