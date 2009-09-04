Прокуратура порушила справу за фактом отруєння дітей у Джанкої

За фактом отруєння дітей у Джанкої (Крим) прокуратура порушила кримінальну справу.

«Створена оперативно-слідча група, яка відпрацьовує версії злочину, основна серед яких – харчове отруєння», – повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

За останніми даними, госпіталізовано вже 93 вихованців п`яти дитячих садів Джанкоя.

На сьогодні встановлені порушення з боку «відповідальних осіб, які допустили надходження в дитсадки продуктів харчування без необхідних документів».

«Одночасно медичні і санітарні служби проводять необхідні дослідження з метою встановлення причин, які викликали захворювання у дітей», – додали в прокуратурі.

Справа за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням), порушила Джанкойська міжрайонна прокуратура.

Як передає УНІАН, в особистих розмовах батьки деяких дітей висловлюють припущення, що дошкільнята отруїлися кефіром.

3 вересня в інфекційне відділення лікарні Джанкоя з підвищеною температурою, проносом, блювотою почали поступати вихованці дитсадків №5, 7, 9, 14, 16. В цілому ці установи відвідують 770 дітей.

3 і 4 вересня закриті дитсадки №5 і 9, з яких госпіталізована більшість дітей, обстежені співробітники і вихованці, відібрані для дослідження продукти, вода і змиви.