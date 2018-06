Малкович презентував нову серію «для дорослих» (фоторепортаж)

Завершується Французька весна в Україні, і одним з останніх її акордів (last but not least :) прозвучала презентація українського перекладу роману однієї з найдивовижніших французьких письменниць, Марґеріт Дюрас- "Коханець" (Гонкурівська премія 1984 року).

27 квітня у столичній книгарні "Є" видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" і Французький культурний центрзапропонували усім бажаючим вишукану "страву" – презентацію "Коханця", присмачену фрагментами з однойменного фільму Жан-Жака Анно, удостоєного низки престижних кінопремій.

Марґеріт Дюрас, разом з Аленом Роб-Гріє вважають основоположником французького "нового роману". Головна тема творчості Марґеріт Дюрас – бунт проти бляклого буденного життя. "Коханець" – одна з найбільш автобіографічних книжок письменниці. Її стиль – дуже витончений і водночас потужний. Як музика, він часом торкається найінтимніших струн душі, часом прискорює пульс голосними і нестримними акордами, когось змушує плакати від зворушення, а когось - кривитися від огиди. Життя – в усій своїй відвертості, чарівності і жорстокості.

Матьє Арден, директор Французького культурного центру: "Ця книга не зводиться до розповіді про нещасливе кохання, це – широка картина життя Індокитаю в останні дні існування колонії".

Книгою Марґеріт Дюрас видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", яке славиться чудовими дитячими книжечками, започатковує нову серію "для дорослих".

Такий "викрутас" Іван Малкович пояснює ось як: "На багатьох зустрічах, уже кілька років поспіль молоді люди, які виросли на дитячих книжкаж нашого видаництва, запитують, а чому ви не видаєте дорослі книжки... А я ж насправді люблю дорослу літературу, бо й сам колись творив у ній..." Ось і вирішили потішити і себе, і читачів. "Коханця" вибрали не випадково: щоб був яскравою першою зіркою (ну хіба можна придумати "дорослішу" назву ;)

Як зізнається сам видавець, робота над цим перекладом була дуже складною. Було запрошено кількох спеціалістів. Іноді один епізод трактували по-різному, шукали компроміс. Для ідеалу бракувало тільки "жіночого погляду", (автори перекладу - Роман Осадчук та Ігор Березовський) але Іван Малкович сподівається, що впоралися достойно.

Пан Малкович зробив ще один сюрприз - представив другу книгу "Дорослої серії", яка вже з`явилася на полицях книгарень. Це - роман найвизначнішого чеського письменника другої половини XX століття Богуміла Грабала "Я обслуговував англійського короля". Ім`я перекладача промовляє саме за себе, це - Юрій Винничук.

Про мемуари жадібного і хтивого кельнера, які принесли їх авторові купу неприємностей, а також до чого тут англійський король, Іван Малкович пообіцяв розповісти окремо, на наступній презентації. Крім того, у планах видавця - ще багато перекладів цікавих іноземних авторів, а також нова повість найвизначнішої постаті сучасної української літератури. Стежте за анонсами :)

Фото - Тетяни Давиденко