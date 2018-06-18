Форум видавців-2010: діалоги, труднощі перекладу і запах книжок

Теза «Львів – книжкова столиця України» вже стала аксіомою. Форум видавців, який проходить у Львові 17 рік поспіль, 16-19 вересня зібрав авторів, книговидавців та книгоманів не лише з України, але й з-за кордону. Львівський книжковий форум має статус національного і справедливо вважається найбільшим книжковим ярмарком в Україні.

Цього року письменники та видавці брати Капранови, які разом зі своїм славнозвісним зеленим «Запорожцем» та доповненим і перевиданим «Кобзарем-2000» уже де-факто стали символами Форуму, запропонували розширити територію визнання форуму не мало не багато – на увесь світ. Як відомо, у 2012 книжковою столицею світу стане Єреван, населення і площа якого заледве більша за Львівську область.

Водночас, на думку Капранових, хто, як не львів’яни заслужили на те, щоб на рік стати господарями книжкового світу? «На підставі вищевикладеного звертаємося з пропозицією до львів’ян та за їхньої згоди з вимогою до обласної та міської влади: об’єднати зусилля громади Львова, творчих та інтелектуальних кіл навколо програми «Львів – книжкова столиця світу» у 2014 чи 2015 році», – йдеться у листі, переданому Капрановими міському голові Андрію Садовому та губернатору Львівщини Василеві Горбалю.

Незважаючи на характерну львівську погоду, а було як не мокро, то холодно, бажаючих послухати та почитати виявилося багато. У п’ятницю, коли Палац мистецтв відкрив свої двері всім охочим, між книжковими рядами було важко просуватися, не кажучи вже про те, аби щось вибрати чи придбати.

Заходи Форуму й Літфесту проводилися майже по всьому місту – у філармонії, театрах та музеях, мистецьких галереях, бібліотеках, навчальних закладах, клубах, кав’ярнях і навіть просто на вулицях. Але осередком Форуму за традицією є Палац мистецтв та Палац Коперника.

Усе було настільки продумано та добре організовано, що на перший погляд здавалося – у Форуму видавців у нашій країні нема жодних проблем. Але це лише на перший погляд.

Питання розташування та фінансування Форуму видавців вирішувалися буквально за два тижні до початку заходу. 1 вересня організатор Форуму Олександра Коваль писала в себе на блозі: «До Форуму видавців лишилося два тижні, а Герой України Б.Г.Возницький не хоче нам давати Палац Потоцьких для акцій. Усе завалюється. Хто знає, як на нього вплинути?.. Борис Григорович переконаний: музеї – ...для експонатів, людям там не місце! По-друге, з ким чи з чим має рахуватися людина, якій далеко за 80 і яка має стільки заслуг? На жаль, дуже багато людей, на котрих я сподівалася, радять: шукайте інше місце. Але ми ще поборемося!»

За кілька днів угоду з Палацом Потоцьких таки вдалося підписати. Форумні акції відбувалися там, але менше, ніж сподівалися організатори – половину часу адміністрація палацу все-таки віддала під весілля.

Крім того, виникла інша проблема – фінансування. За тиждень до початку заходу на рахунках Форуму не було жодної копійки з місцевого чи державного бюджетів. Також влада не змогла зробити Форуму обіцяну рекламу, бо всі бігборди і сітілайти розкупили під вибори. Але й ці питання вдалося залагодити.

Міська рада відзвітувала, що громадській організації «Форум видавців» цього року дали найбільше грошей – 250 тис. грн. (плюс ще 150 тис. грн. на дитячий форум навесні). Кошти на проведення заходу виділила й обласна держадміністрація, але, як уточнила Олександра Коваль, це лише 10% від загального кошторису книжкового ярмарку.

Що в програмі?

Уже стало традицією, що Форум завжди має чим здивувати та привабити. Цього року до літературного фестивалю та бізнес-форуму, які вже як кілька років проводяться разом з книжковим ярмарком, додався Західноукраїнський Бібліотечний Форум, у якому взяли участь представники бібліотечних спілок і асоціацій Польщі та Угорщини. Організатори пояснюють: бібліофорум для тих, хто працює або навчається в бібліотеках, користується їхніми послугами чи просто любить запах книжкового архіву.

На П’ятий міжнародний літературний фестиваль до Львова з`їхалося понад двісті письменників з більш ніж 18 країн світу.

Авторські зустрічі, читання-тандеми, чати, автограф-сесії та презентації об’єднувалися темами «Діалог літературних поколінь» та «Труднощі перекладу».

Головною темою Бізнес-форуму цього року стало книговидання в умовах кризи, а почесними спікерами директор консалтингової компанії Oliver Wyman Адріан Сливоцький з США та співвласник російського консорціуму «Альфа-групп» Міхаіл Фрідман.

Позаяк, найочікуванішою подією Форуму є визначення переможців конкурсу «Найкраща книга Форуму»-2010. Цього року гран-прі дісталося книзі «Соломія Крушельницька. Міста і слава» Галини Тихобаєвої та Ірини Криворучки (ціна – 180 грн). Окрім того, найкращими визнано «Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей», «Україна на стародавніх картах», Володимир Івасюк «Музичні твори», Григорій Сковорода Повна академічна збірка творів, «Великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937–1938 рр», «Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Західній Україні у 1944–1948 рр», Енциклопедія Львова. Том 3, «Рух опору в Україні: 1960–1990», Іван Малкович. «Все поруч» та інші.

Найкращим автором визнаний Василь Шкляр, найкращою книгарнею – «Є», найкращим видавництвом – «Клуб Сімейного Дозвілля».

17 спеціальних гостей 17 Форуму

Так співпало, що на 17-ий міжнародний форум видавців було запрошено 17 спеціальних гостей Польщі, Литви, Росії, ФРН і, звісно, України.

Справжній бум на книжковому форумі-2010 спричинив приїзд отця Ксаверія Кноца з Польщі, який презентував в Україні свій бестселер «Секс, якого не знаєте». За автографами до отця вишиковувалися довгі черги, а стосики книг на прилавку зменшувалися на очах.

Ще одним зірковим гостем з Польщі став відомий сучасний письменник Януш Вишневський, який представив на розсуд українського читача бестселер "С@мотність у Мережі" – чуттєво-еротичний роман про історію віртуального кохання.

Харківське видавництво «Фоліо» привезло на Форум новий роман Сергія Жадана «Ворошиловград» – стара назва Луганська, де розгортається дія твору.

«Клуб Сімейного Дозвілля» заманював читачів новим романом Люко Дашвар «Мати все». І це їм непогано вдалося – уже до обіду першого дня ярмарки книгу змели шанувальники. Тим, хто не встиг, радять почекати – наступного місяця додрукують.

Скандально відомий Юрій Андрухович презентував книгу «Моя остання територія» – збірку ранніх творів, які добре відомі шанувальникам. Не обійшлося без нових заяв. Андрухович сказав, що більше не співпрацює з видавництвом, яке видає Табачника. «Моя остання територія» вийшла у видавництві «Піраміда». Попередні дві книги автора «День смерті Пані День» і «Таємниця» видавало «Фоліо». Як відомо, у 2008 році «Фоліо» видало і книгу Дмитра Табачника «Утиный суп «по-украински».

Книжки і велика політика

Не можна оминути й політичну складову цьогорічного форуму видавців. Наближення місцевих виборів – зручний час виконувати давно обіцяне, рекламувати зроблене й обіцяти ще більше. Міська влада передала Форуму видавців офіс у центрі Львова, пообіцявши: «Користуйтеся три роки». А мер міста Андрій Садовий на публіці символічно вручив ключі Олександрі Коваль.

Водночас цьогорічний Форум книговидавців обійшовся без візиту президента. Віктор Янукович не перейняв ініціативу свого попередника Віктора Ющенка, який любив скуповувати книжки у Львові, і на Форум видавців не приїхав. Ганна Герман стверджує – «запізно отримав запрошення».

Президент Форуму Олександра Коваль дипломатично пояснила: відвідини форуму – справа особиста. «Ми сумуємо, що на Форумі немає президента України. Але насправді на Форум ми нікого не запрошуємо. Це відкрита територія, територія свободи, а не якийсь офіціозний захід, сюди може приїхати будь-хто», – сказала вона.

Натомість політики і політиків на форумі вистарчало і без Януковича. Так, Сергій Тігіпко делегував на 17-й книжковий ярмарок свого заступника по партії Костю Бондаренка з свіжою книгою «Україна: Громадянський проект».

Перший президент України Леонід Кравчук знайшов час і приїхав особисто. Теж не з порожніми руками, а з книгою «Одна країна, єдиний народ», яка розповідає про те, що його наступники-президенти робили з Україною. Кравчук щиросердно зізнався, що отримав за книгу символічний гонорар – тисячу гривень. Екс-президент, очевидно, не знає, що гонорари українських письменників ненабагато більші.

Форум видавців-2010 закінчився. Письменники й поети похвалилися новими творами, читачі накупили собі літератури на декілька місяців або й більше, шанувальникам дісталися автографи, а видавництва підрахували виторг. Палац мистецтв зачиняє свої двері. Сподіваємося, лише до наступного року.

Женя Ковалевська

Львів – Київ

Фото - Тетяни Давиденкоі УНІАН