Замки Тернопільщини: тут гостювали Петро I і Мазепа

Після блукань замками Львівщини, активний віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко разом з журналістами відправилися оглядати дива на Тернопільщині – найбільш замковий регіон України. В акції “7 чудес України: замки, фортеці, палаци” Тернопільську область представляють аж 23 номінанти.

Збаразький замок: від середньовічних тортур до органної зали

Сьогодні Збаразький замок є серцем Національного заповідника “Замки Тернопілля”, який об’єднує 11 стародавніх споруд.

Збараж згадується ще в Галицько-Волинському літописі. З XII по XVI століття тут була стародавня фортеця. Місто знаходилося на “чорному шляху”, по якому постійно йшли татари й все руйнували. І фортецю щоразу доводилося відновлювати.

Збаразький замок був побудований у 1631 році власниками міста Юрієм і Христофором Збаразькими за проектом італійського архітектора. Центральною спорудою замку був палац – двоповерховий, в стилі пізнього ренесансу. У 1707 році в замку побували Петро I та український гетьман Іван Мазепа. Вони зупинялися на обід, коли їхали у Жовкву на зустріч з польським королем Августом II. Оглянувши фортифікаційні споруди, російський цар дав їм високу оцінку.

Майже дав століття замок був надійною оборонною спорудою, але згодом почав руйнуватися.

Відбудовувати фортецю почали вже після Другої світової. Роботи тривали 20 років. У 1985-му році в залах палацу відкрили спортивний комплекс для дітей і молоді. І лише у 1994 році замок стає основним об’єктом новоствореного заповідника.

Сьогодні Збаразький замок – це популярний туристичний об’єкт. Поціновувачам мистецтва буде цікаво оглянути ікони XVII-XIX століття, антикварні меблі, музичні інструменти, колекцію годинників. У палаці навіть існує органна зала. Щоправда, рідкісний інструмент ще не зазвучав у цій залі, але найближчим часом, запевняє дирекція заповідника, двері палацу відкриються для любителів класичної музики. А поки тут проходять конференції та іноді одружують молодят.

Окрема експозиція присвячена зброї, від часів палеоліту до початку XX століття. У казематних приміщеннях діє виставка знарядь середньовічних тортур. Своєрідні “детектори брехні” доби інквізиції були характерні більше для Іспанії, Італії, Португалії. В Україні під впливом Ближнього Сходу частіше садили на палю.

Засобів для катувань європейці навигадували безліч. Тут вам і широковідомий “Стілець відьми” – залізний, вкритий гострими шпильками і наручниками. Його жертвами ставали жінки, звинувачені у чаклунстві. У разі потреби залізний стілець ще можна було розпекти.

Широко поширеним способом покарання у Середньовіччі був ганебний стовп. Винного просто виставляли в публічному місці на публічний глум. І будь-який бажаючий міг його вдарити чи кинути камінням. Дуже часто в’язнів таких стовпів забивали до смерті.

У Збаразькому замку ви знайдете ще багато пристроїв середньовічних тортур.

А зняти стрес вразливі особи після побаченого можуть у сусідньому тирі, де їм дадуть постріляти зі старовинного лука чи арбалета.

За легендою, в казематних приміщення замку існували підземні ходи. Один вів до Старозбаразької фортеці за 5 км, інший до костьолу. Тож, у планах сьогоднішнього керівництва заповідника зробити туристичний маршрут підземними ходами Збаражу зі смолоскипами. Тобто все як повинно бути.

Вишневецький замок – родове гніздо першого засновника Запорізької Січі

Власник містечка Вишневець Дмитро Корибут наприкінці XIV століття заснував поблизу поселення укріплений замок. А вже у 1494 році князь Михайло Вишневецький з метою зміцнити Старовишневецьку фортецю, яку часто нищили й руйнували татари, зводить новий замок на лівому березі річки Горинь, вибравши місце на горі, де з півдня та заходу він був неприступний. Замок стає родовим гніздом князів Вишневецьких. Тут народився і засновник першої Запорізької Січі Дмитро Вишневецький, якого згодом охрестили Байдою.

Новий Вишневецький мурований замок був збудований у 40-х роках XVII століття. То була розкішна резиденція останнього князя роду Вишневецьких. Це чи не єдиний палац в Україні, побудований у стилі французького ренесансу, який зберіг свою композиційну цілісність і архітектурну завершеність. Його називали Волинським Версалем. Згодом поблизу палацу розбили великий багатий парк. Тут висадили тисячі дерев рідкісних порід, і влаштували оранжерею з тропічними рослинами.

Поблизу палацу розташована старовинна церква Вознесіння Господнього, побудована в 1530 році. У підземеллях церкви знаходилася усипальниця князів Корибутів-Вишневецьких. Храм діє і сьогодні.

З вигляду Вишневецький палац сьогодні виглядає як новенький. Проте всередині роботи ще вистачає. Відновлення однієї великої зали на першому поверсі планують завершити вже наприкінці жовтня. Тоді ж обіцяють організувати з цього приводу перший губернаторський бал.

Микола Томенко шанси замків Тернопільщини на перемогу в акції оцінює доволі високо:

– Тернопільська область – найбільш замкова і єдина, де маємо національний заповідник “Замки Тернопілля”. Це модель для багатьох областей, які працюють з великою кількістю замків, фортечних чи палацових споруд. Це найбільш готовий для туризму об’єкт, треба максимально сконцентруватися на ньому, і завершити його, а тоді активно просувати решту об’єктів, насамперед Вишневецький замок як найближчий. Збаразький замок найбільш конкурентний, найбільш підготовлений. Прогнозую, що у фінальну частину, як мінімум, він потрапить.

Анна Ященко