Нові споруди в «Парку Київська Русь»: справжнє перетворення території

За зиму у Центрі культури і мистецтва «Парк Київська Русь» (с.Копачів, Обухівський район Київської області) збудували кілька садиб XI-XIII століть і веж різного призначення.

Мала архітектурна споруда - паволуша (багатофункціональна споруда заможного киянина) періоду XI-XIII ст.

Зокрема, на території Дитинця і «Предграддя» з’явилися чотири нові садиби XI-XIII ст.: будиночок ювеліра, трапезна, музей середньовічної зброї та музичних інструментів.

Мала архітектурна споруда - cадиба київського ремісника-ювеліра періоду XI-XIII ст.

Заслужений архітектор України Вадим Лук’янченко оглядає садибу київського ремісника-ювеліра періоду XI-XIII ст.

Також у парку побудували вежу-огорожу на валу Дитинця - входить до комплексу огорожі Великого Ярославого Двору та вежу-«поволушу» - на «Предградді», близько до княжої трибуни. «Поволуша» - це приміщення господарського призначення, яке у давнину будували у садибах заможних людей.

Ще три вежі збудовано у південних, північних та центральних воротах Дитинця.

На передньому плані - мала архітектурна споруда - житловий будинок садиби пересічного киянина періоду XI-XIII ст.

Крім того, на території «Предграддя» з’явилася галерея, де проводитимуть різноманітні виставки. Також буде побудовано печеру Нестора Літописця.

Мала архітектурна споруда - сторожова вежа біля північних Київських воріт.

«Цього року «Парк Київська Русь» стане ще більш атмосферним та колоритним. Нові споруди зробили справжнє перетворення території! Думаємо, наші гості будуть приємно вражені. Так з кожним роком ми розвиваємося і відтворюємо Дитинець стародавнього Києва, який є ядром східнослов’янської цивілізації», - зазначив автор проекту «Парк Київська Русь», президент благодійної організації «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

Мала архітектурна споруда - торговельна лавка київського ремісника періоду XI-XIII ст.

За словами заслуженого архітектора України, заступника директора з проектування проекту "Парк Київська Русь" Вадима ЛУК’ЯНЧЕНКА, на території Дитинця з максимальною історичною достовірністю відбувається відтворення шедеврів архітектури Київської Русі.

Заступник директора з проектування "Парку Київська Русь" оглядає житловий будинок садиби киянина періоду XI-XIII ст.

«Нові малі архітектурні форми створювали з максимальною історичною достовірністю. Садиби будували за аналогом будиночків XI століття, що знайшли під час розкопок на Подолі у 70-х рр. До речі, розкопки проводили видатні археологи Гліб ІВАКІН, Віталій КОЗЮБА, Костянтин Гупало та інші. К.Гупало кілька років був науковим керівником проекту «Парк Київська Русь». У нашій роботі намагаємося слідувати кожній деталі», - зазначив В.ЛУК’ЯНЧЕКО.

Зступник директора з проектування "Парку Київська Русь" Вадим Лук’янченко, в центрі, з будівельниками в с. Копачів, Обухівського р-ну, Київської обл.

Анна Хрустальова

Фото Олександра Синиці / УНІАН