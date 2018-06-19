Конфуз на КМКФ: організатори анонсували приїзд неповноцінного продюсера Фелліні

Субота 17 вересня зібрала киян та гостей столиці на Софійській площі, де в цей день проходило урочисте відкриття Третього Київського міжнародного кінофестивалю. Організатори зумисне відмовилися від червоної доріжки, залишивши для зірок лише сцену та кілька мікрофонів.

Щоправда, саме дійство виглядало дещо гротескним: спочатку почесні гості церемонії прибували до входу в саму Софію, згодом – заходили до Софії, але майже тут же залишали її, і все ж таки поверталися до собору знову, врешті-решт виходячи звідти вже безпосередньо на церемонію. Багатьом фотографам і фанатам українських зірок було важко зорієнтуватися у таких маневрах, та згодом – і нарешті – після години затримки церемонія розпочалась.

Розпочалась вона без обіцяних генеральним продюсером фестивалю Федором Кратом голлівудських зірок Марка Дакаскоса та Майкла Медсена. Дакаскос прибув лише в на наступний день. Мовляв, рейс затримався, але, може, хоча б на вечірку Дакаскос встигне, а про Медсена взагалі ні слова. До речі, для гламурних щоденних вечірок КМКФ замовили один з найпопулярніших столичних нічних клубів Skybar. Та незрозуміло, хто саме має там тусуватися – 63-річний композитор Вадим Харпачов? Чи 71-річний польський актор Ян Новицький?

Останнього в рамках відкриття кінофестивалю нагородили премією “За вклад у кінематограф”, на що польський актор розчулився:

– Я взагалі перший раз в Україні, але мене по-справжньому вразила гостинність тутешніх людей, – розповідає Новицький. – А приймати такий почесний приз у такому гарному місті, як Київ – це подвійна радість. Будемо сподіватись, що це не останній мій візит на Київський кінофестиваль, і сподіватимемось, що у фестивалю велике майбутнє.

Гостями кіноцеремонії цього року стали Руслана Писанка, Володимир Горянський, Ілля Ноябрьов, Володимир Бистряков, Ніна Ільїна, Ольга Сумська з чоловіком, режисери і продюсери фільмів учасників фестивалю – Зандер Франкін (Нідерланди), Євгеніо Капуччіо (Італія), Мілош Мілошевич (Сербія), Вінсент Лукассен (Австрія) та інші. Обов’язки президента Третього Київського МКФ лягли на тендітні плечі акторки Ольги Сумської:

– Переконана, що жінка на фестивалі – це гарна прикмета, – каже Сумська. – Узагалі наш кінофестиваль покликаний охороняти та пропагувати вічні людські чесноти – благородність, доброту, милосердя та гідність.

Крім того, Сумська зазначила, що ідея провести фестиваль під відкритим небом з’явилася не лише через те, що оренда столичних приміщень надто дорога – на думку акторки саме безкоштовні перегляди зможуть залучити максимальну кількість відвідувачів до фестивалю. Тому головною кінолокацією і була обрана Софійська площа в самому серці Києва. Італійського продюсера Анжело Іаконо, голову цьогорічного журі, формат фестивалю приємно здивував:

– Досі в Італії ми не мали подібного досвіду – влаштовувати кінофестивалі під відкритим небом, – зізнається продюсер. – Але тут сьогодні зібралося близько двох тисяч людей, тож, із радістю можна назвати цей досвід успішним. Правда, у Римі зараз +38 градусів, а в Києві +18, і глядачам не позаздриш.

Щодо погоди, Іаконо відзначив справделиво – покази, які відбуваються у рамках фесту щоденно, заплановані на 19.00 та 21.00, коли у вересні вже на свіжому повітрі особливо й не всидиш. Але більший скепсис викликає особистість самого продюсера – ще за місяць до офіційного відкриття організатори КМКФ піарили Іаконо як продюсера “самого Федеріко Фелліні і його найвидатніших фільмів: “Солодке життя”, “8 ½” та інших”. Не соромилися писати й про те, що Іаконо водив дружбу з Фелліні понад 35 років. Та історія здається вже зовсім темною, бо насправді продюсера стрічок Фелліні звали Анджело Ріццолі. Тому навряд чи вдалося б покликати останнього на будь-який фестиваль – Ріццолі помер ще в 1970 році у віці 80 років.

А гугл вперто відмовляється відшукувати на запити “Анжело Іаконо” щось окрім матеріалів прес-центру КМКФ або ж ЗМІ, що встигли з радістю поширити помилкову інформацію Інтернет-просторами. Проте, можна знайти такого собі Анжело Джаконо, який став продюсером трьох фільмів жахів, останній з яких побачив світ у 1989 році. Американський кінопортал IMDB дещо виправдовує організаторів – дійсно, Анжело Іаконо працював з Фелліні, але лише над стрічкою “8 ½”, і то не у якості продюсера, а як його асистент. Далі Іаконо все ж таки займався продюсуванням, але вже менш відомих італійських стрічок з менш відомими режисерами. А останню стрічку випустив ще раніше за Джаконо – у 1983 році. Тож, важко зрозуміти, що це – самопіар Іаконо чи намагання організаторів розкрутити фестиваль.

До речі, цього року на повнометражний конкурс Київського кінофестивалю організатори отримали 50 заявок, що удвічі-утричі менше, ніж на Одеський МКФ та “Молодість”. Кращий повнометражний фільм обиратимуть самі глядачі шляхом голосування за стрічки на офіційному сайті КМКФ, а от кращу короткометражку визначить журі.

Але Київський кінофест не забув попіклуватись про студентів столичних кіноакадемій, сформувавши з тих 7 груп, котрі зніматимуть короткометражні фільми на тему “Кохання і музика” протягом фестивальних днів. Команду режисерів-наставників представляють: Юрій Шапочка (США), Валеріу Жерегі (Молдова), Олександр Ітигілов (Україна), Ширман Роман (Україна), Рамін Фаругі (Іран), Валерій Рибарьов (Білорусь), Володимир Фокін (Росія). Усі студентські фільми будуть показані перед закриттям КМКФ 22 вересня в «Золотих воротах». На їх основі буде змонтовано повнометражний фільм, котрий Київський міжнародний кінофестиваль представить на європейських кінофорумах.

Катерина Зінов’єва