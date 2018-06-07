«Меч послів»: під Києвом реконструктори відтворили атмосферу середньовіччя

«Слухайте! Слухайте! Слухайте! Стародавній Київ вітає цвіт європейського лицарства», - чулося ще на підході до «Парку Київська Русь».

Минулих вихідних Центр Культури та історії у с. Копачів Обухівського району Київської області пропонував мандрівку в романтичну добу XV століття.

У XV столітті шляхетні лицарі звершували подвиги заради дам, обіцянки - виконували, а підлість змивалася кров`ю.

Урочисте відкриття Міжнародного фестивалю «Гості Стародавнього Києва XV століття».

Потрапивши до Парку в око впадали герби, що майоріли на прапорах клубів військово-історичної реконструкції України, країн СНД та Євросоюзу.

На Міжнародний фестиваль «Гості Стародавнього Києва XV століття» з’їхалися лицарі із Бургундії, Франції, Німеччини, Англії, Італії, Польщі та великого Князівства Литовського.

Саме так, бо на історичних фестивалях звертати увагу на справжнє громадянство та сучасний геополітичний поділ – моветон.

В образі Князя Київського виступив автор проекту "Парк Київська Русь" та його президент Володимир Янченко. Поряд з Князем Прекрасна Дама – королева турніру.

За мить до урочистого відкриття на центральній трибуні з’явилися судді - представники посольств Білорусі, Литви, Польщі, Росії.

Вони приїхали слідкувати за перебігом подій турніру на кубок "Меч Послів", щоб найшляхетнішого з лицарів нагородити коштовною зброєю.

Усіх почесних гостей - лицарів та прекрасних дам, за традицією, зустрічали Київський князь та головна Дама турніру.

Середньовічну атмосферу створював музичний гурт «Avis Day».

Лицарі з’явилися на ристалищі у супроводі зброєносців та дам серця.

Турніру передувало урочисте відкриття: винос прапору «Парка Київська Русь», гімн і хода, під час якої лицарі демонстрували своє вбрання, герби та сяюче озброєння.

Шалені оплески публіки викликала несподівана поява прекрасної дами, яка виводила свого коханого на ціпку.

На ристалищі з’явилися почесні гості, вони проголосили свої вітальні слова.

Володимир Ященко і старший радник посла Посольства РФ в Україні Віктор Кочуков (у центрі) розмовляють з учасником фестивалю.

- Сьогодні тут зібралися найкращі представники лицарства Заходу і Східної Європи. Слава Вам! Слава Київській землі і нашій дружбі!, - привітав учасників президент "Парк Київська Русь" Володимир Янченко.

Заступник Міністра Культури України Вікторія Лісична передала вітання від Міністра Культури Михайла Кулиняка, і підкреслила, що саме у «Парку Київська Русь» сьогодні можна наочно розповісти дітям про їхнє коріння, історію.

- Те що Україна приймає всіх, говорить про те, що ми є дружньою країною. Нас підігріває позитивна енергетика присутніх на фестивалі. Сьогодні на святі багато дітей, саме тут треба виховувати любов до історії, - вважає пані Лісична.

Перший секретер Посольства Республіки Білорусь в Україні Володимир Неронський побажав присутнім якнайдовше зберегти у серцях атмосферу «свята історії, свята нашої дружби».

Заступник посла Посольства Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс нагадав про «великий слід» Князівства Литовського в історії Києва.



«Я радий, що цей період ми сьогодні згадуємо з толератністю і повагою. Вірю, що повага до спільної історії – чудовий фундамент для дружби між нашими країнами і людьми, - зазначив пан посол.

Заступник посла Посольства Республіки Польщі в Україні Даріуш Гурчинські звернувся до присутніх словами: «Громадяни Європи, вітаю вас!»

«Це свято цінностей 15 століття: любові до батьківщини, честі, віри», - підкреслив Даріуш Гурчинські.

Старший радник посла Посольства Російської Федерації в Україні Віктор Кочуков назвав фестиваль важливим внеском у розвиток добросусідських відносин.

Головні розпорядники турніру – герольд "Бургундія" та Головний Маршал привели лицарів, зброєносців та лучників до присяги.

«Вірою і правдою, життям та честю!», - проголошували лицарі слова клятви.

Вже за мить ристалище, що являє собою точну копію середньовічного турнірного майданчика, перетворилося на арену сутичок.

Команда призвідників турніру, до якої, за легендою, увійшли лицарі і зброєносці з Бургундії, а також їхні союзники викликала на двобій відповідачів. Команда воїнів-відповідачів, за легендою, складалася з лицарів з Польщі, Священної Римської імперії, Англії і інших союзників.

Битва заради уваги Прекрасної Дами турніру.

Як пояснила ведуча, турнір між призвідниками та відповідачами за право володіння ристалища називається «падарм» - в перекладі з французької - «прохід, що обороняється».

Демонструючи відвагу та мужність, лицарі влаштували кінні двобої на списах, битви на сокирах та мечах. І, навіть, масштабну битву Меле.

«Згідно до кодексу лицарської честі під час турнірного змагання прекрасні дами могли врятувати від поразки одного з лицарів. Для цього на спис обраного Лицаря честі пов`язувалася біла хустка, якою обранець під час битви міг торкнутися одного з лицарів и тим врятувати його від поразки», - розповідала ведуча.

У двобої лицар не намагався вбити або покалічити свого опонента.

Згадали на фестивалі і знамениту церемонію Дамського Суду Честі.

Середньовічний лицар Рене, герцог Анжуйський, перелічував порушення, за які учасника змагань виганяли з ристалища.

«Коли дворянин помічений в брехні, коли дворянин займається ганебним лихварством та бере відсотки, і коли дворянин одружується з жінкою нешляхетного походження», - цитувала ведуча.

У далекому Середньовіччі кожний лицар намагався знайти даму серця, якій присвячував подвиги.

Зазвичай Дамою серця ставала заміжня жінка. На шляху служіння дамі серця лицар проходив кілька етапів. Спершу він таємно надавав їй знаки уваги, тому йменувався «Тим, хто ховається». Коли об’єкт платонічної пристрасті звертав увагу на свого залицяльника, лицар переходив у ранг «Того, хто молить». Якщо дама дослухалась до молінь свого кавалера , той ставав «Прихильником». Нарешті, коли дама демонструвала лицареві взаємність, лицар перевтілювався у «Коханого».

У Парку відтворили життя, яке вирувало на вулицях середньовічних міст.

У таборі.

На фестивалі можна було придбати унікальні речі.

Реконструктори привезли різноманітні сувініри на продаж.

Увечері гості милувалися фантастичним фаер–шоу, що відбулося у Праку за підтримки Посольства Республіки Польща в Україні.

Анна Хрустальова

Фото Олександра Синиці /