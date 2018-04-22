Не-Кобзони в Ялті
Байк-зліт «Мото-Рок-4» зібрав на березі Чорного моря не лише активних членів усіляких мотоциклетних клубів, але й цілі субкультури, які активно формуються на території України...
Традиційний байк-зліт «Мото-Рок-4», що проходив з 13 по 15 липня у Ялті, зібрав на березі Чорного моря не тільки активних членів усіляких мотоциклетних клубів, але й познайомив гостей з музичним співтовариством, до якого входять колективи, які представляють не лише окремі музичні напрямки, але й цілі субкультури, що активно формуються на території України.
|Freno de Pedales, зліва-направо: Контрабас- Роман Зєйналов,гітара, вокал - Макс Бутенко (Мойсей Веліколепний), барабаниСергій Бугара
Лідер гурту Макс Бутенко (Мойсей Веліколепний) погодився відповісти на декілька запитаньМаксе, чи не важко виступати на Україні з англомовними піснями?Не важко. Ми граємо вже близько десяти років і чудово розуміємо, чого саме публіка жадає від нас на подібних заходах. У більшості випадків сюди приходять для того, щоб доторкнутися до потоків енергії. У всьому світі байк-фести збирають “важкі” гурти саме для того, щоб пульсація, яка виникає під час виступів, змусила повітря рухатися. Ми не “важкий” гурт, який це повітря просто стрясає, - ми, швидше, конструктори, що створюють у ньому, вже пластичному, свою позитивну картинку. Ви бачили, як люди хотіли танцювати та робили це під нашу музику? Вони не могли робити це, слухаючи панк.
У порівнянні з більшістю виконавців Freno de Pedales були дуже мелодійні…Смішно зізнатися, але саме тому нас сюди й запросили. Організатори, зателефонувавши перед концертом, вразили мене відразу двома заявами: тим, що ми виступаємо як хедлайнери, і тим, що їм, окрім важкого металу, хотілось би почути щось більш мелодійне. Чесно кажучи, я навіть подумав, що насправді вони нас і не чули ніколи, все-таки сайко – не Пол Макартні, ви ж розумієте? Це суміш рокабілі та панку. Принаймні, згідно з енциклопедіями.
А насправді?
|Рома і Кріс (WiseGuyz)
І часто відбуваються подібні “джеми”?Не часто, у кожної команди є власний концертний графік. Тому такі виступи є святом і для нас також – ми зустрічаємося і граємо на одній сцені зі старими друзями. Щоб це періодично все-таки відбувалося, і на такі свята мали можливість попасти наші слухачі, минуло року ми створили сайт, який так і назвали - “Рокабілі симпозіум”. Там можна познайомитися з музикою, яку ми виконуємо, та дізнатися про усі новини “банд”, у тому числі про спільні акції.
І багато людей приходить, щоб послухати хлопців, які нагадують Елвіса?
Достатньо. Ну, не стільки, скільки приходить подивитися на Кобзона, звичайно, - ми все ж представники клубної культури, а не естрада, але поки що майданчики пустими не були.
Катерина Лісова