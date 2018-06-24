“Стріла стародавнього Києва”: стрільба з лука як стиль життя

Центр культури та історії “Парк Київська Русь” не припиняє дивувати захопливими тематичними фестивалями. Минулих вихідних у Парку відбувся фестиваль “Стріла стародавнього Києва”.

Фестиваль “Стріла стародавнього Києва" відбувається у “Парку Київська Русь" вчетверте

Лучний турнір зібрав учасників з України, Росії та Білорусі, їм надали змогу не лише змагатися за перемогу, а й поділитись технікою, секретами виготовлення стріл і просто поспілкуватись за інтересами.

Лучний турнір зібрав учасників з України, Росії та Білорусі

“Стріла стародавнього Києва став четвертим фестивалем лучників у “Парку Київська Русь”.

За словами автора проекту, президента Парку Володимира Янченко, лук – його улюблений вид зброї.

Лук - улюблений вид зброї президента "Парку Київська Русь" Володимира Янченко

- Якщо чесно, то стріляти з луку мені подобається набагато більше, ніж битись на мечах, - зізнається він. – Як йдеться у давньому прислів’ї, чоловік має відчувати вітер, сидячи у сідлі, і чути звук стріли, що вилітає з луку. Можливо, у цьому, навіть, окрема філософія: це – злиття людини з природою. Адже лук – це саме та зброя, що допомогла людині стати людиною. Лук і людина – це єдине ціле, тому лучні турніри – це не просто вид спорту, а ще й вид мистецтва. Стріляючи з лука, ми віддаємо шану нашим предкам, і самі стаємо здоровішими і щасливішими.

У змаганнях Україну представляли лучники із Києва, Харькова, Чернігіва, Одеси

У змаганнях за звання найкращого лучника Україну представляв не лише Київ, а ще й Харків, Чернігів, Одеса та інші міста. Зрештою, українці зуміли довести свою майстерність у стрілянні з лука, посівши у турнірі всі призові місця.

Стріляти з лука – не таке просте ремесло, як здається на перший погляд. Натягуючи лука, людина в середньому прикладає силу від 20 до 80 кілограмів! До цього треба додати повну зконцентрованість, рівне дихання і гостре око. Цілити у мішень лучники радять між ударами серця – так з’являється гарантія, що у останній момент не здригнеться жоден м’яз і стріла все ж таки влучить у ціль.

Цілити у мішень лучники радять між ударами серця

Справжній лучник має перебувати у повній гармонії із самим собою, бути виваженим і завжди уважним – адже часто йому доводиться вести розрахунки не лише власних сил, а й вираховувати кут, під яким полетить стріла за даних погодних умов, яка вірогідна похибка і яким чином змусити “працювати” вітер на себе.

Майстер-клас із зконцентрованості і витримки гостям продемонстрували лучники кюдо, володарі японської техніки стрільби із луку, чий лук досягає двох метрів у висоту. Та всі лучники, незалежно від їх спеціалізації та кваліфікації, визнають, що для них лучне мистецтво давно стало стилем життя.

Всі лучники визнають, що для них лучне мистецтво давно стало стилем життя

- Я стріляю з луку вже сім років, а крім того, мені подобається битись на мечах, - розповідає член столичного клубу реконструкцій “Фландрія” Андрій Сорока. – Вчитись стріляти з луку можна все життя, і для багатьох це – просто ігри. Знаєте, ще сім років тому мене затягнуло у весь цей історичний рух любов до прадавніх часів і фентезі, але коли зростаєш разом з цим, реконструкція перестає бути іграми, а стає твоїм життям – у тебе з’являється багато справжніх друзів серед інших реконструкторів, лучників, мечоносців. Загалом, мені здається, що саме у цьому аспекті "Парк Київська Русь" потрібен нам набагато більше, ніж ми йому – лише тому що він збирає всіх нас докупи і дає можливість займатись тим, що нам подобається.

Постріляти з луку у рамках турніру мали можливість всі охочі

Крім луку у Парку можна було знайти і ще один вид зброї – мечі, на яких 8 жовтня змагались з таким самим завзяттям, що і з луків. Зупинити бої намагався сильний дощ, що розігнав відвідувачів по княжим палатам, а декого і зовсім вигнав з Парку. Але вже менш, як за годину на ристалище повернувся і дитячий гомін і дзвін мечів.

Школярі мають унікальну можливість відвідати Парк безкоштовно

Серед відвідувачів Парку вже не перші вихідні домінують саме діти. Наразі “Парк Київська Русь” проводить акцію для шкіл Києва та Київської області. Школярі мають унікальну можливість відвідати Парк безкоштовно, аби поближче познайомитись з побутом і славетною долею своїх предків. Володимир Янченко вважає, що саме такими акціями необхідно виховувати патріотичність у молодшому поколінні.

- Зараз ми покладаємо всю надію на наших дітей – вже їм доведеться будувати сильну і незалежну державу. Але ж як можливо рухатись у майбутнє не знаючи власної історії? Ми чудово усвідомлюємо, що від нас залежить те, якими виростуть наші діти, тому необхідно плекати у них любов до власної батьківщини, гордість за неї і усвідомлення її величі.

До закриття “Парку Київська Русь” залишилось менше місяця, і відвідувачі замруть в очікуванні відкриття нового сезону, у той час, як працівників Парку очікує зимовий період будівництва, міжнародні виставки і підготовка нових акцій та конкурсів для популяризації історії нашої батьківщини.

Катерина Зінов’єва