Підсумки Десятого міжнародного книжкового ярмарку «Книжковий світ –2007»

У Києві з 8 по 11 листопада в експоцентрі «Спортивний» проходив Десятий міжнародний книжковий ярмарок «Книжковий світ-2007». На офіційній церемонії відкриття виставки голова асоціації книговидавців і книгорозповсюджувачів України Олександр Афонін зазначив:

- Ми раді, що виставка функціонує, незалежно від участі з боку влади.

Водночас не оминув і негативних сторін київського культурного сьогодення, додавши, що столиця втрачає українське обличчя, а влада й далі не звертає уваги на дії у ситуації з книгарнею «Знання».

Попри всілякі негаразди у книговиданні, непідтримку влади та, до того ж, несприятливі погодні умови видавництва з усієї України та закордону презентували свої нові видання, проводили їх презентації та організовували зустрічі відомих авторів із читачами. Впродовж чотирьох днів свята української книжки літературні гурмани мали нагоду поспілкуватися із творцями сучасного літературного процесу: Марією Матіос, Оксаною Забужко, Валерієм Шевчуком, Ірен Роздобудько, Олесем Ульяненком, Володимиром Даниленком, братами Капрановими та ін.

Цього року було організовано конкурс «Книжковий дивосвіт України», переможцями якого стали найпомітніші видавничі здобутки 2007 року. Отож гран-прі «Книжка виставки», а відповідно і приз «Золотий Нестор-літописець» отримало видання «Япония. Цуба и поэзия» (видавництва «Колорит», м. Харків) Анатолія Козименка. Найкращою книжкою в номінації «Краще літературно-художнє видання» визнано – «Поезія. Проза» Олега Ольжича (видавництво імені Олени Теліги, м. Київ). У номінації «Краща дитяча книжка» перше місце отримало видання Наталії Чуб «Азбука хоробрості» (видавничий будинок «Фактор», м. Харків).

Найпомітнішою серед науково-популярних видань члени журі конкурсу визнали двотомну наукову монографію Євгена Нахліка «Пантелеймон Куліш: Особистість, письменник, мислитель» (видавництво «Український письменник», м. Київ).

Перше місце, у номінації «Краще мистецьке та фотоальбомне видання», завоювала книжка «Александр Шендеров. Судьба художника в зеркале времени» (видавництво «Мистецтво», м.Київ).

Найкращим енциклопедично-довідковим виданням визнали книжку Валентини Мирошнікової «Дивовижні птахи світу» (видавничий будинок «Фактор», м. Харків).

„Книжковий світ” – це ще одна подія у книжковому житті країни, подія, про яку говорили, яку висвітлювали, меншою чи більшою мірою, у ЗМІ, яку коментували „залюблені” у книжку політики, подія, яка засвідчила – поки проходитимуть такі виставки українці можуть вважати себе інтелектуальною нацією, нацією, яка, на щастя, поки що читає...

Ірина Школик