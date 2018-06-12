Вакарчук про обов’язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою

Нещодавно Конституційний Суд України прийняв рішення про обов’язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою. І лідер гурту "Океан Ельзи", народний депутат України, Святослав Вакарчук висловив свою думку щодо цього рішення.

"Це рішення є безпосередньо важливим. Дуже часто опоненти політики посилення ролі державної мови критикували прихильників цієї позиції за те, що вона є позицією лише частини суспільства і в тому числі частиною політикуму.

Конституційний Суд, як відомо, представлений представниками всіх політичних сил або сил, близьких до різних політичних напрямків, тобто консолідоване рішення Конституційного Суду означає, що воно є консенсусним. Тому приємно, що таке рішення вводиться не чиїмось одноосібним указом, а є грунтовним рішенням колегіального органу для країни.

Це консолідоване рішення допоможе нам здійснювати повноцінну підтримку державної мови. Однак було б доцільно зробити деякі вийнятки, зокрема фільми, які були створені в радянський період до 1991 року є зміст показувати мовою оригіналу, оскільки, то є наша спільна історія.

Наслідки рішення Конституційного Суду залежать не стільки від самих рішень, а більшою мірою від того, як ці рішення будуть виконуватися. Я сподіваюся, що нам усім, з одного боку, вистачить мудрості сприйняти це рішення, як обов’язкове для виконання, а, з іншого боку, з толерантностю зрозуміти, що для різких і незворотніх змін, у тому числі мовної політики, потрібен час".