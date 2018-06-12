Вакарчук про обов’язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою
Рішення КС цілком консенсусне... Воно допоможе нам здійснювати повноцінну підтримку державної мови... Сподіваюся, що нам усім вистачить мудрості сприйняти його, як обов’язкове для виконання...
Нещодавно Конституційний Суд України прийняв рішення про обов’язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою. І лідер гурту "Океан Ельзи", народний депутат України, Святослав Вакарчук висловив свою думку щодо цього рішення.
|Святослав Вакарчук
Конституційний Суд, як відомо, представлений представниками всіх політичних сил або сил, близьких до різних політичних напрямків, тобто консолідоване рішення Конституційного Суду означає, що воно є консенсусним. Тому приємно, що таке рішення вводиться не чиїмось одноосібним указом, а є грунтовним рішенням колегіального органу для країни.
Це консолідоване рішення допоможе нам здійснювати повноцінну підтримку державної мови. Однак було б доцільно зробити деякі вийнятки, зокрема фільми, які були створені в радянський період до 1991 року є зміст показувати мовою оригіналу, оскільки, то є наша спільна історія.
Наслідки рішення Конституційного Суду залежать не стільки від самих рішень, а більшою мірою від того, як ці рішення будуть виконуватися. Я сподіваюся, що нам усім, з одного боку, вистачить мудрості сприйняти це рішення, як обов’язкове для виконання, а, з іншого боку, з толерантностю зрозуміти, що для різких і незворотніх змін, у тому числі мовної політики, потрібен час".