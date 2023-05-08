Жертву знайшли під завалами складу, зазначила керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України.

Унаслідок ракетного удару по Одеській області, який російські загарбники здійснили у ніч на понеділок, 8 травня, є жертва.

Жертвою став охоронець складу, його дістали з-під завалів, повідомила журналістам керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, жертву знайшли сьогодні вранці.

"Офіційні дані: троє цивільних співробітників отримали незначні поранення, тіло одного співробітника вилучено з-під завалів", - сказала вона. Йдеться про чоловіка, якого вважали зниклим безвісти.

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Обстріл Одеської області - сьогодні це варто знати

Вночі російські літаки Ту-22М3 запустили по Одещині вісім ракет Х-22. Сталося влучання у продовольчій склад в Одеському районі та в рекреаційні зони на чорноморському узбережжі.

Сталися пожежі, зокрема, загорівся продовольчий склад на площі 10 тис. квадратних метрів, пожежу гасили десятки рятувальників. Поранення отримали троє цивільних, ще одна особа вважалася зниклою безвісти.

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