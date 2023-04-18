8 березня генсек ООН побував в Україні. Візит пройшов добре, але в кінці стався інцидент, який розлютив Гутерріша.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш був дуже незадоволений президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва 8 березня. Такі відомості містяться в одному з секретних документів Пентагону, які нещодавно "витекли" в Мережу, пише The Washington Post.

Судячи з цих файлів, американські спецслужби прослуховували Гутерріша. В одній з розмов зі своїм прес-секретарем Стефаном Дюжарріком генсек зізнався, що був "дуже розлючений" діями української влади під час візиту до Києва.

Невдоволення Гутерріша викликала церемонія нагородження українських військовослужбовців під час офіційних заходів з його участю. Цю частину з генсеком не погодили, а після і зовсім президентська прес-служба опублікувала фотографії та відео цієї події.

Відео дня

Гутерріша стурбувало, що все виглядало так, ніби він вітав військовослужбовців однієї з воюючих сторін. Як випливає з документа, Гутерріш в бесіді з прес-секретарем "підкреслював, що намагався не посміхатися весь час".

Також він скаржився, що Київ занадто активно критикує ООН. Гутерріш зазначив, що відправився в Україну, щоб допомогти, але українці "роблять все, щоб нас ліквідувати".

В інтерв'ю The Washington Post прес-секретар генсека підтвердив, що його шеф "дійсно був неприємно здивований тим, що церемонія нагородження була додана без консультації в кінці його дуже продуктивної зустрічі в Києві з українськими лідерами". У той же час він заперечує, нібито Гутерріш скаржився на бажання Києва "ліквідувати" ООН.

Візит Гутерріша до Києва

8 березня цього року генсек ООН Антоніу Гутерріш дійсно побував з візитом у Києві. Це був його третій візит з початку повномасштабного вторгнення. На зустрічі із Зеленським він обговорював ряд важливих питань у контексті поточної війни - зерновий експорт, ситуацію навколо ЗАЕС, створення спецтрибуналу для Росії.

За підсумками зустрічі була проведена спільна прес-конференція Зеленського і Гутерріша. Після офіційних заяв дійсно відбулася церемонія нагородження українських жінок з нагоди 8 березня. Серед нагороджуваних були як військовослужбовці, так і цивільні.

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