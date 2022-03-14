8 березня видання Irish Times дізналося про те, що ООН заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні – війною чи вторгненням.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав до негайного припинення вогню в Україну, але не згадав про країну-агресорку.

У заяві, опублікованій у Twitter, він не пояснив причини "бойових дій" в Україні, не назвав нападника й обмежився тим, що Україна просто "знищується".

"Україна горить і знищується на очах у всього світу. Ця трагедія має припинитися. Нам необхідно негайне припинення бойових дій та серйозні переговори на основі принципів міжнародного права і статуту ООН", - написав Гутерріш.

Що передувало

8 березня видання Irish Times дізналося про те, що Організація Об'єднаних Націй заборонила своїм співробітникам називати війну в Україні – війною чи вторгненням.

Натомість ООН дала вказівку використовувати терміни "конфлікт" або "воєнний наступ" для опису вторгнення Росії. Нова комунікаційна політика пояснюється в електронному листі необхідністю уникнути "репутаційного ризику".

На Банковій у це відмовилися вірити. Радник глави ОП Михайло Подоляк назвав новину "фейком".

Представник ООН Стефан Дюжжарик відповів виданню The Guardian, що це "просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" або "вторгнення" для опису ситуації". Він також відзначив повідомлення заступника генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, де вона вживає словосполучення "безглузда війна" в Україні.

Стефан Дюжжарик сказав, що співробітників ООН просять оформляти всі повідомлення про ситуацію в нашій державі, згідно з загальною позицією організації.

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