Як покарати Росію за викрадання українського зерна

Варварська Росія не тільки нищить та краде усе, що бачить на українській землі, але і намагається продати вкрадене збіжжя за кордон. УНІАН намагався з’ясовувати, як можна притягнути злочинців до відповідальності.

Понад два місяці українці змушені платити велику ціну за те, щоб бути незалежними людьми зі своїми цінностями та переконаннями. Російські варвари вбивають наших громадян, руйнують матеріальні цінності та крадуть з наших домівок все, що тільки можна винести, - від нижньої білизни та електроприборів до собачих будок і сантехніки.

Доки звільнені Київщина, Чернігівщина, Сумщина та частина Слобожанщини оговтуються від візиту непроханих гостей-грабіжників, українські території під тимчасовим контролем Росії стикаються з новими брутальними злочинами окупантів, зокрема з викраданням запасів зерна та іншої аграрної продукції.

"Великою проблемою" назвав президент України Володимир Зеленський ситуацію з крадіжкою Росією українських товарів, зерна та інших матеріальних ресурсів.

"Росія блокувала всі торгові шляхи, і ми не можемо експортувати нашу пшеницю. Вони окупували наші порти, і вони вивозять наші товари", - сказав Зеленський в інтерв'ю американським журналістам. Президент додав, що українська сторона знає, яким саме країнам РФ має намір продати викрадене зерно, але розголошувати інформацію про них не став.

"Я не хочу зараз це говорити. Я не хочу називати конкретні країни, які за нашими спинами укладають угоди, щоб купувати наше зерно у Росії, що вкрали з України - не зараз. Але у нас є назви цих держав", - розповів він.

Зеленський зазначив, що якщо такі угоди будуть реалізовані, Україна відреагує.

"На нині тимчасово окупованих територіях було близько 1 млн 300 тис. тонн зернових. Це не якісь стратегічні запаси, а те, що потрібно для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть. А також посіву ярих культур. І ми маємо підтвердження фактів відбору зерна з кожної з нині окупованих областей – Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської", – повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За оцінкою Мінагропрому, із кожного вітчизняного захопленого регіону вже вивезено до голодної Росії близько третини наявних запасів зерна.

"Росіяни використовують тактику початку 20 століття з крадіжками зерна й вивезенням його з України", - додав Висоцький.

В окупованих морських портах України дика орда наклала лапу на кілька завантажених зерном кораблів, і за звичною для себе практикою намагалася перетворити накрадене на готівку, намагаючи продати чуже збіжжя за кордон.

Злочини не приховати

Кожного дня на окупованих українських територіях росіяни привласнюють собі зернові запаси, нехтуючи продовольчою безпекою людей, що там лишаються. Так, за повідомленням Запорізької обласної військової адміністрації, окупанти відверто грабують фермерів на тимчасово захопленій території області, якщо ті відмовляються від співпраці.

"Фермери Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали скуповувати зерно вдвічі заниженими цінами. У тих, хто відмовляється від такої співпраці, зерно забирають силою під дулами автоматів", - повідомили в ОВА.

З різних населених пунктів Запорізької області, які тимчасово перебувають під окупацією, українське зерно вивозиться до Криму, який російські орки за наказом Володимира Путіна окупували у 2014 році і, здається, за ці роки перетворили на голодний край.

"Посилюється економічна співпраця окупованих територій з кримськими підприємцями. З міста Пологи зерно та насіння соняшника, які знаходяться в сховищах, окупанти готують до транспортування в Росію. Крім того, з Енергодара в напрямку Кам'янки-Дніпровської під охороною військових виїхала колона російських вантажівок, що були завантажені зерном. Кінцевий пункт призначення колони - окупований Крим", - повідомили в адміністрації.

Через окупований Крим Росія також намагається налагодити канали збуту награбованої в Україні агропродукції морськими шляхами до інших країн. Кілька днів назад росіяни відправили судно з 27 тоннами українського зерна до Єгипту, де намагалась його продати, як зерно власного виробництва, але план потерпів краху. Після цього окупанти змінили курс на дружню до себе Сирію та Ліван.

"За нашою інформацією, нині російська сторона спрямувала судно із зерном, вкраденим на півдні України, в сторону Лівану та Сирії. МЗС вже звернулося до ліванських та сирійських органів, аби вони арештували крадений вантаж, якщо російський сухогруз зайде в їхні порти", – повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Не має сумнівів, що окупанти планують накласти свої загребущі руки на врожай, який українські фермери зберуть влітку. До речі, дика орда разом зі збіжжям масово краде також у наших селян різноманітну техніку, що робить проблематичним збирання нового врожаю.

Як підтвердження цьому, в Мелітопольському районі росіяни пропонують фермерам залишити в себе 30 відсотків нового врожаю, а 70 відсотків вони мають намір забрати собі. А на окупованій Херсонщині противник дозволяє фермерам сіяти тільки зерно і соняшник і вимагає, щоб ті погоджувалися безплатно віддавати їм більшу частину майбутнього врожаю.

Знахабніла орда публічно вихваляється своїми злочинами. Днями законодавчі збори Красноярського краю Російської Федерації закликали офіційно дозволити красти зерно з української Херсонщини. Місцеві депутати пояснили, що такий крок є необхідним, тому що в Росії через санкції гостро відчувається нестача зерна і овочів.

"Експропріація надлишків минулорічного і нинішнього врожаю фермерів Херсонського регіону стане одним з інструментів надання допомоги малим формам господарювання, споживчим кооперативам", - йдеться у повідомленні відомства країни-агресора.

Відповідальність за скоєне

До російської війни Україна годувала своєю аграрною продукцією майже півсвіту. У минулому році ми зібрали рекордний врожай зернових у 110 млн тонн, і лише частина цього врожаю була продана за кордон. Варварська поведінка росіян з блокадою українських портів та захопленням частини зерна може призвести до продовольчої кризи не тільки в окупованих українських регіонах, а й за межами нашої країни.

"З огляду на те, що вкрадене зерно мало бути використане для наступного врожаю, це вже посилило загрозу голоду", - наголосив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, пограбування вітчизняних зерносховищ, блокада поставок з українських портів та мінування морських шляхів ставлять під загрозу глобальну продовольчу безпеку.

Проте рано чи пізно Росія все рівно відповість за скоєні на українських землях злочини, зокрема, за крадіжку українського зерна.

"Вивезення зерна та продуктів харчування з окупованих територій є порушенням статті 55 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Як повідомили інформагенції УНІАН у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР), незабаром Міністерство закордонних справ України представить свій план, як не дозволити окупантам торгувати на світовому ринку краденою українською аграрною продукцією.

"Потрібно, щоб був механізм, коли українська сторона доведе, що це дійсно викрадене в Україні зерно, була змога конфіскувати цей вантаж в російських суден, і щоб далі він слугував на користь України. Можна було б, наприклад, продавати це зерно Європі або іншим країнам світу від української сторони. Такий концепт наразі готується від Міністерства закордонних справ", - зазначив заступник голови ВАР Денис Марчук.

Він додав, що також було б правильним рішенням з боку Європи та цивілізованого світу підняти питання про введення ембарго на закупівлю зернових у РФ, так як це зараз відбувається з ембарго по іншій російській продукції. Тобто блокувати будь-які спроби Росії продати не тільки викрадене, а й своє зерно. І таким чином припинити фінансування економіки агресора.

"Зараз перед нами стоїть задача правильно фіксувати, зокрема юридично, факти крадіжки сільгосппродукції. Наша асоціація вже отримала документи з Херсонської і Запорізької областей, які підтверджують викрадення продукції, щоб це було доказовою базою в судах", - повідомив заступник голови ВАР.

За його словами, судові справи матимуть сенс вже після перемоги України над Росією. І компенсації потрібно буде вимагати як за викрадене майно, так і за його пошкодження.

Чекайте у судах

Українські юридичні компанії, до яких звернувся УНІАН при написанні цього тексту, також сказали, що працюють над підготовкою судових позовів проти окупантів за знищення та крадіжки майна, але не стали вдаватися в деталі. Зрозуміло, що наразі Україні не варто розкривати всі свої наміри та плани, краще їх застосувати на практиці та ефективно покарати злочинців.

До речі, цивілізований світ також розуміє важливість цієї гострої проблеми. Раніш у травні німецький міністр сільського господарства Джем Оздемір різко засудив цілеспрямовані напади Росії на сільське господарство під час війни в Україні. За словами представника уряду Німеччини, вивозячи зерно та знищуючи інфраструктуру, Росія намагається прибрати Україну як свого традиційного конкурента на світовому ринку зерна.

Путін безсовісно використовує українські запаси пшениці, заявив міністр, - українських фермерів змушують продавати запаси за смішними цінами: або "солдат Путіна" просто забере ці запаси.

"До речі, у конституційній державі для цього є три слова: вимагання, крадіжка і пограбування" - зазначив міністр та пообіцяв обговорити тему на міністрів сільського господарства країн Великої Сімки.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що наша країна зараз працює над тим, аби кожна пов’язана з незаконними оборудками з українським зерном компанія відповіла за скоєне. Мова йде про введення міжнародних санкцій проти російських трейдерів, судновласників та інших учасників злочинних схем.

Україна зараз збільшує базу доказів злочинної поведінки збройних сил Росії на нашій землі, і правоохоронні органи, прокуратура та Міністерство закордонних справ працюють над її поповненням. Віримо, що російські окупанти будуть притягнуті до відповідальності за всі скоєні кримінальні злочини на українській землі, зокрема і за викрадення зерна. А також сподіваємося, що наші герої захисники незабаром звільнять усі окуповані землі, включно з Кримом. І тоді зерно нового врожаю будуть продавати вже вітчизняні аграрії.

Альона Кириченко