Жовтневе здорожчання харчів: з якими цінами входимо в останній місяць осені

УНІАН продовжує відслідковувати цінові тенденції на найпопулярніші продукти харчування в українських супермаркетах.

У жовтні відчутно здорожчали молочні продукти та яйця. Також потроху почало набирати в ціні борошно. Водночас, гречка змогла порадувати своїх покупців спадом цін, а макарони – відносною ціновою стабільністю.

УНІАН дослідив, як змінилися ціни на найпопулярніші продукти харчування в столичних супермаркетах за місяць, та чого варто очікувати від них надалі.

Безцінна молочка

Майже всі молочні продукти у жовтні додали у ціні. Найпомітніше підскочила вартість вершкового масла.

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Але українські мережі супермаркетів періодично пропонують знижки на свої товари, завдяки чому покупці мають можливість зекономити.

Сметана

В мережі "Сільпо" ціни на сметану у жовтні підскочили. Так, наприклад, марка "Президент" (20% жирності, об’єм 300 грамів) подорожчала на понад чотири гривні – до 51,49 грн за стакан.

Підняли ціни на цей товар і в АТБ. Сметана "Простонаше" об'ємом 325 грамів і жирністю 20% додала понад дві гривні, і тепер її можна купити за 46,80 гривень. Марка "Президент", яку ще місяць тому можна було придбати за акційною ціною 39,90 гривень, тепер коштує 45,90 грн.

Водночас, у супермаркеті "Фора" сметана "Простонаше" за жовтень здешевшала на півтори гривні і нині коштує 50,49 грн. Тоді як на сметану "Галичина" 20% в стакані 300 грамів мережа виставила акційну ціну - 37,90 грн (ще місяць тому вона продавалася за 46,99 гривень).

Кефір

У "Форі" кефір "Ферма" жирністю 2,5% в пляшці об’ємом 840 грамів пропонують до продажу по 46,39 грн, що на близько дві гривні дорожче, ніж місяць тому. Натомість, марка "Простонаше" (2,5%, 870 грамів) на пару гривень здешевшала і зараз коштує 46,39 грн за пляшку.

У "Сільпо" закінчилась акційні пропозиції на кефір "Ферма" (33,99 грн) та "Простонаше" (39,09 грн). Тож тепер їхні звичайні ціни складають 44,69 та 45,99 гривень відповідно.

В АТБ ціни на кефір "Ферма" вже другий місяць поспіль демонструють стабільність: тут його можна придбати найвигідніше серед усіх мереж – за 40,50 гривень.

Молоко

Мережа "Фора" наразі, як і місяць тому, радує покупців акційною ціною 33,90 грн на молоко "Яготинське" жирністю 2,6% та об’ємом 870 грамів. Водночас, на молоко марки "Ферма" у цих супермаркетах знижка вже не діє - його тепер можна купити за 40,99 грн (ще місяць тому акційна ціна становила 33,90 гривень).

У "Сільпо" на молоко "Галичина" 2,5% поширили акційну пропозицію, його вартість тепер складає 34,99 грн (місяць тому була 40,49 грн). Проте на "Простонаше" знижка закінчилась, і тепер його можна придбати за 44,59 замість 36,56 грн.

В АТБ молоко здорожчало. Марка "Яготинське" додала в ціні понад гривню та тепер коштує 41,60 гривень.

Вершкове масло

В супермаркеті "Фора" масло "Молокія" (73%, 180 грамів) за місяць здорожчало на три гривні - до 70,49 гривень.

У мережі "Сільпо" масло "Яготинське" жирністю 69,2% та вагою 200 грамів, яке ще місяць тому коштувало 78,49 грн, тепер продається на 3,5 гривні дорожче. Додало в ціні і масло "Галичина" (82,5%, 180 г), тепер його можна придбати за 84,30 замість 80,99 грн.

В АТБ масло також відчутно набирає у ціні. Марка "Ферма" (63%, 180 г) нині коштує 66,30 грн, тоді як ще місяць тому його ціна становила 62,90 грн. "Яготинське" (82,5% вагою 180 г) - тепер можна купити за 86,80 грн замість 78,60 грн.

Гречка усюди дешевшає

Наразі кілограм гречаної крупи "Ситий двір" в супермаркеті "Фора" можна придбати зі знижкою за 32,90 гривень. Місяць тому ця позиція також продавалась за акцією, але ціна була менш вигідною – 39,99 грн. Водночас, макарони у цій мережі додали у ціні – після завершення акційної пропозиції, що діяла впродовж жовтня, їх можна придбати за 36,79 грн (замість 29,99 грн ще місяць тому).

У "Сільпо" на гречку також діє знижка – тут крупу "Ситий двір" можна купити лише за 27,99 грн. Ще місяць тому її звична вартість складала 49,99 грн. Кілограм гречки "Повна чаша" продовжує дешевшати, наразі ця позиція коштує 33,29 грн, що на чотири гривні менше, ніж місяць тому. Щодо макаронів, то "метелики" марки "Чумак" (упаковка 400 грамів) коштують так само, як і місяць тому 45,99 грн.

В АТБ ціни на гречану крупу також йдуть донизу – "Розумний вибір" подешевшав на майже 5 гривень, до 31,90 грн. Тим часом, макарони "Рігатоні La Pasta" (400 грамів в упаковці) в ціні не змінились і досі коштують 36,70 грн. Тоді як вартість макаронів-спіралей "Своя лінія" зросла з 29,20 до 34,79 гривень.

Борошно набирає в ціні

Борошно, тим часом, поступово дорожчає.

Так, у "Форі" кілограм пшеничного борошна "Вінницький млинар" за жовтень здорожчав приблизно на 50 копійок, тепер його ціна - 20,99 грн.

Вартість двокілограмової упаковки борошна EuroMill в магазині "Сільпо" також зросла і тепер складає 42,39 грн, що на одну гривню більше, ніж місяць тому.

А упаковка "Хуторка" 1,8 кг тепер продається за акційною ціною 31,90 грн, тоді як у кінці вересня – на початку жовтня його вартість складала 35,60 грн.

Цукрово-сольові гойдалки

Ціни на цукор та сіль в українських супермаркетах за місяць змінилися, проте вираженої тенденції не демонструють.

У "Форі" кілограмову упаковку солі "Хуторок" тепер можна купити за акційною ціною 19,90 грн, коли місяць тому її стандартна вартість становила 22,69 грн.

У мережі АТБ кілограм кухонної кам’яної меленої солі зріс у ціні на гривню, до 16,80 грн. Тоді як цукор "Розумний вибір" (1 кілограм) тепер можна придбати зі знижкою за 32,60 замість 34,40 гривень.

У "Сільпо" акційна ціна на морську сіль дрібного помелу SoSalt (кілограм в упаковці) знизилась з 23,99 до 19,99 грн. Водночас, кілограм цукру "Повна чаша" продовжує коштувати 34,39 гривень.

Олія коштує по-різному

Тим часом, олія показала нестабільну динаміку. Подекуди вона здорожчала, проте деякі торгові марки, навпаки, впали в ціні.

У мережі "Сільпо" пляшку рафінованої олії "Чумак" (0,9 літрів) можна купити за вигідною ціною 51,99 гривень. Ще місяць тому її звичайна вартість складала 66,99 грн. Тоді як олія "Стожар" здорожчала на дві гривні і тепер продається за 59,49 гривень.

Пляшку олії "Щедрий дар" у "Форі" тепер можна купити на гривню дешевше - за 63,49 гривень.

Поки у "Сільпо" та "Форі" ціни на олію стрибали у різні сторони, в АТБ вартість цього товару лишалася без змін. Як і місяць тому, олія "Стожар" у цій мережі коштує 60,20 гривень, а "Чумак" – 64,80 гривень.

Яйця й надалі дорожчають

У жовтні ціни на яйця продовжили цінову тенденцію вересня та впевнено зростали.

Так, у "Сільпо" десяток яєць С1 "Квочка" здорожчав на 3,5 гривні - до 54,99 грн.

У мережі "Фора" яйця набрали в ціні майже 5 гривень – тепер вони продаються за 55,79 гривень.

В АТБ десяток яєць також подорожчав і тепер коштує 54,90 замість 50,90 гривень.

Що очікувати від вартості продуктів

Наразі ряд продуктів харчування дорожчають – і це типово для другої половини осені. У листопаді ця тенденція продовжиться.

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозують, що ціни на продовольство до кінця осені можуть підвищитися від 3 до 8%.

"Овочі будуть додавати у вартості кожен місяць, залежно від обсягу їхньої пропозиції. В середньому, на овочі ціни зростуть на 8% до кінця осені. Молочні продукти – на 5%", – зазначає в коментарі УНІАН аналітик УКАБ Максим Гопка.

Зодорожчання "молочки" він пояснює ростом закупівельних цін на сире молоко. А збільшення ціни на курячі яйця – сезонним зменшенням пропозиції від домогосподарств.

Як і у жовтні, в останній місяць осені ціни на продукти залежатимуть, зокрема, від ситуації в енергетичній системі: чи не повторяться минулорічні масовані ракетні обстріли української критичної інфраструктури. Якщо наша енергосистема не витримає, зберігання і виробництво більшості продуктів харчування опиниться під загрозою, що неодмінно позначиться на їхній вартості.

Втім, якщо ситуація буде відносно стабільною, як і у жовтні, то аномальних цінових стрибків експерти не прогнозують – продукти здорожчають у межах кількох гривень.

Альона Кириченко