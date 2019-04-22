Як не переплачувати за газ

Грудень 2018, українці вперше отримали платіжки з так званим «приведенням до стандартних умов».

Що це таке і звідки беруться додаткові кубометри у ваших платіжках?

Газ має властивість звужуватися при мінусовій температурі та розширюватися при плюсовій. Температура газу, який нам продають, має бути 20 градусів. Взимку газ стає холоднішим, і, як вважають газовики, звужується, через що вони зазнають збитків. Щоб компенсувати нібито помилки лічильників, на кожну сотню кубів накидають, в середньому, 5 кубометрів.

«Гроші» вже розповідали про цю схему. І про те, що платити потрібно лише за показниками лічильника. На цьому наголошував навіть прем’єр під час засідання Верховної Ради.

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Але страх сильніший за логіку, і, боячись відключення, більшість українців заплатили і за спожитий, і за донарахований.

Наприклад, так зробила Неля Вернигора з Київщини. Пенсія у жінки – півтори тисячі гривень. А платіжка – на три тисячі. Тому «прикручує», як може.

«Прийшла, глянула, що багато, і пішла прикрутила, щоб не накрутило більше», - розповідає вона.

Жінка каже, економила б більше, але у неї – онкологічне захворювання, лікування якого також потребує коштів. Крім того, з нею живуть дві онучки, а дітей морозити не хочеться.

«Найбільше в мене в день було 10 кубів. В хаті холодно, малі жаліються батькові. Він сварить. А я ж кажу, що платити немає чим», - бідкається Неля Володимирівна.

За її словами, син, який працює і живе в столиці, допомагає як може. Але якщо з комуналкою та навчанням дітей справляються, то на її здоров’я, на жаль, не вистачає.

«Син каже: «Мамо, я тебе люблю, але це дуже дорого», - розповідає Неля Вернигора.

Дорого - це купити 10 таблеток за 900 гривень, які виписав лікар.

Приблизно цю ж суму довелося переплатити через нарахування по коефіцієнту: плюс 15-20 кубів щомісяця дописували в облгазі. Дописували, порушуючи ліцензійні умови. Так вирішили в Нацкомісії з житлово-комунальних послуг.

Як результат, Київський, Вінницький, Дніпропетровський та ще майже два десятки облгазів, які теж плюсували додаткові кубометри, оштрафували на 850 тисяч гривень кожен.

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Крім того облгази зобов’язали провести перерахунок, відмінусувати нараховані за коефіцієнтом кубометри. Однак облгази, замість виконання рішення, пішли оскаржувати його в судах.

«Це не вирішило ситуацію. Навіть не заспокоїло суспільство, тому що облгази продовжували і продовжують робити ці нарахування», - розповідає заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз» Олексій Хабатюк.

Ба більше, штраф у 850 тисяч - максимальний з можливих. І навіть якщо оштрафувати всі 40 облгазів, то вийде всього 34 мільйони гривень, а людей вже обібрали на 3 мільярди. «Нас дурять, як захотять», - вважає сусідка пані Нелі Галина Колоткова, яка вимушена була не топити в березні зовсім, щоб зекономити.

За її словами, дрова спалили в морози, а після платіжки в 4000 гривень, яку отримала за лютий, опалення вимкнули. Хвалиться, що за березень напалила газовою плитою всього 6 кубів. Але є і мінуси.

«Колись ходили по хаті босі. А зараз як на вулиці», - розповідає жінка і показує, що вдягнена в полушубок.

Чи повернуть цим жінкам та мільйонам інших українців кошти, які вони заплатили за додані облгазами кубометри?

Заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз» Олексій Хабатюк розповідає, що облгази роблять все, щоб це не відбулося: «Почали судитися один з одним щоб отримати прецедент».

Річ у тім, що, у більшості випадків, облгази є засновниками облгаззбутів. І те, що вони судяться між собою через застосування коефіцієнту для населення, викликає підозру, що може бути таке рішення, в якому буде визнано можливість додаткових нарахувань. Потім в судах з НКРЕКП та звичайними українцями, які захочуть перерахувань, це рішення може стати аргументом не на користь людей.

Тому, попри рішення НКРЕКП та штрафи, експерти радять не розслаблятися до того часу, поки коефіцієнти й нарахування не будуть повністю скасовані.

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«Ми вважаємо, що тільки активність громадян дозволить не заморозити, не заговорити дану проблему, а прийти до конкретних системних рішень. Тому що якщо зараз вона пригаситься, то обов’язково настане тоді, коли похолодає», - говорить керівник житлово-комунальних програм Громадянської мережі ОПОРА Тетяна Бойко.

Що робити, щоб восени не хапатися за серце через пустий гаманець і захмарні платіжки? Щоб скасувати нараховані борги і не допустити нарахувань нових, потрібно звернутись до свого постачальника з вимогою провести перерахунок.

«Потрібно писати заяви на облгаз і облгаззбут, писати заяви в НКРЕКП», - говорить Олексій Хабатюк.

Нацкомісія питань енергетики та житлово-комунальних послуг може повторно оштрафувати облгази на 850 тисяч за нарахування коефіцієнту в березні, а то і взагалі забрати ліцензії. Але для цього потрібні звернення громадян. І, чим більше їх буде, тим краще.

Ще ефективніший, але вже складніший спосіб - іти до суду. В Харківській області після подання заяви суд заборонив нараховувати додаткові кубометри до завершення розгляду справи.

Зокрема, в ухвалі суду вказано, що «до вирішення справи по суті заборонити відповідачу при здійсненні обліку природного газу, використаного ОСОБА_1, як побутовим споживачем, приводити об'єми природного газу до стандартних умов для здійснення комерційних розрахунків за використаний природний газ побутовими споживачами. Ухвала підлягає негайному виконанню».

Написати заяву в облгаз, облгаззбут та НКРЕКП може кожен, навіть не виходячи з дому - за допомогою інтернету. Якщо знайдеться кілька десятків юристів, готових піти до суду, бо ж обраховують всіх, то разом результат буде на користь споживачів і вам повернуть гроші. Головне - не чекати осені і холодів, а діяти просто зараз.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар