Безкоштовний газ в Європі: хто цього літа зекономить в Україні, а хто отримає "золоті" платіжки

Ціни на газ в Європі за останні дев’ять місяців впали у десять разів до 300 доларів за тисячу кубометрів. УНІАН спробував дізнатись, що очікує українських споживачів, та як сильно це вдарить по терористичній Росії.

Наприкінці травня ціни на газ в Європі знизились до відмітки нижче 300 доларів за тисячу кубометрів. Відносно розцінок минулої осені цей енергоресурс подешевшав майже у десять разів.

І хоча в останні дні відбулося невеличке зростання, тенденція низьких цін на блакитне паливо становиться очевидною. Ціна газу на українській біржі за рік знизилась у чотири-п’ять разів до позначки 10-11 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Хоча рік назад у пікові періоди розцінки досягали понад 50 тисяч гривень.

Західні експерти прогнозують, що зниження попиту на газ в світі може призвести до ще більшого падіння його вартості і навіть у якийсь момент може сягнути нуля. Ця тенденція призводить до значних наслідків.

Низькі ціни на газ в Європі – це серйозний удар по економіці країни-терориста Росії, яка майже 16 місяців намагається зруйнувати Україну. Саме коштами від продажу енергоносіїв – газу та нафти російська орда фінансує свою криваву війну та вбивства українців.

Падіння цін на газ в Європі також має обов’язково позначитись на вітчизняному ринку. УНІАН розпитав експертів, чого від низьких цін на газ чекати українцям та нашим ворогам.

Падіння попиту на газ

Дешевше ніж 300 доларів газ за тисячу кубометрів в Європі був два роки тому, коли Україна і світ ще не знали про повномасштабний наступ росіян на нашу землю, а економіка почала зростати і оговтуватись після гострої фази коронакризи.

Пік зростання прийшовся на перші місяці вторгнення рашистів на територію України. Ціни газу досягали рекордних 2,5 тисячі доларів за тисячу кубометрів, а кремлівська верхівка, яка фінансує криваву війну в основному за рахунок торгівлі енергоресурсами, потирала руки і погрожувала, що ціни сягнуть і космічних 5 тисяч доларів.

Не так сталося, як гадалося. Європа швидко зреагувала і заповнила по максимуму сховища до початку холодів.

Таким чином, вже взимку попит на газ у найбільших країнах континенту знизився. За даними S&P Global Commodity Insights, попит на газ в Німеччині, Італії, Нідерландах, Франції, Іспанії та Великобританії у травні впав на 10% у порівнянні з роком раніше, коли Європейський Союз намагався почати економити газ перед зимою.

Країни ЄС добровільно скоротили використанні газу на 15% у період із серпня 2022 року до березня цього року, але частково це сталося через м'яку зиму і вищі ціни, що знизили попит.

Експерти також відмічають зниження промислової активності у єврозоні. Таке зниження попиту може й надалі відбиватись на цінах. Тому деякі трейдери почали говорити, що ціни на блакитне паливо на європейському ринку можуть у деякі періоди цього літа навіть доходити до нуля.

Удар по режиму Путіна

Крани Євросоюзу у минулому році послідовно скорочували споживання російського викопного палива, і цього року ця політика лише посилиться. Це означає, що Кремлю буде значно складніше фінансувати ганебну війну проти України.

"Спад ф’ючерсів на газ цього року на дві третини не лише зменшив тиск на сімейні бюджети європейців. Це також підриває один з найбільших "козирів в рукаві" президента Володимира Путіна — здатність скорочувати поставки газу в регіон", - пише агенція Bloomberg.

Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Роман Ніцович сказав УНІАН, що для росіян такий обвал цін є колосальним ударом. Через відмову від російського газу у минулому році "Газпром" більш ніж на 100 мільярдів кубометрів скоротив видобуток. Для порівняння Україна за рік видобуває близько 15 мільярдів кубометрів.

"Минулого року Росія могла зберегти виручку навіть в умовах падіння обсягів продажу за рахунок високих цін. Вони самі спровокували кризу цін й за рахунок цього отримали більше грошей. Цього року ситуація кардинально інша, обсяги газу не зростатимуть, а ціна буде скорочуватись. Відповідно в них суттєво скорочуватиметься виручка", - сказав експерт.

При цьому можливості спрямувати суттєві обсяги газу на інші ринки у росіян також лімітовані. Є обмеження по трубопроводу, який іде в Китай. Для поставок в Європу залишився тільки "Турецький потік" та українська ГТС, яка наразі прокачує мінімальні об’єми газу.

"Я думаю, вони ще можуть використати спокусу демпінгувати, тобто пропонувати надзвичайно дешевий ресурс з розрахунками на те, що європейські компанії відновлять закупки", - допускає Ніцович.

До речі, саме за допомогою демпінгу цін на скраплений газ росіянам вдалося пролізти на український ринок пального зі своїм автогазом, який хоч і має європейські документи, по суті опосередковано продовжує наповнювати кишені росіян.

Ціни газу в Україні

Зниження ціни блакитного палива є гарною новиною. Зокрема, за рахунок низьких цін на газ інфляція у країнах ЄС скоротилась до 6,3% у травні, що є найнижчим показником з моменту вторгнення Росії в Україну. Для порівняння, в Україні споживча інфляція сповільнилась у річному вимірі із 17,9% у квітні до 15,3% у травні.

Відповідно і платіжки за комуналку європейським споживачам були перераховані згідно з актуальними цінами на біржах. В Україні ринкові ціни на газ отримують тільки промислові споживачі, тобто підприємства та бізнес.

За даними Міністерства економіки, фактична ціна реалізації природного газу для українського бізнесу у травні 2023 року суттєво знизилась до 11,2 тисячі гривень за тисячу кубометрів, що на 22% менше, ніж у квітні. Тенденція дуже позитивна для промислових виробників. Оскільки це дозволить якщо не знизить ціни на продукцію, то хоча не підвищувати її.

При цьому, для населення продовжує діяти річний тариф від "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" - 7,96 гривень за кубічний метр. Він не змінюється із початку повномасштабної війни і буде діяти до 30 квітня 2024 року.

Енергетичний експерт Роман Ніцович звернув увагу, що зниження цін на європейських та українській біржах вигідне в першу чергу промисловим споживачам, малим та середнім підприємствам.

Проте споживання блакитного палива має сезонний характер й більшість газу споживається взимку. Тому, якщо підприємство використовує газ постійно, то зараз гарний час, щоб його закупити, закачати у сховища та гарантовано мати його для використання у сезон високого споживання.

"На споживачів, які отримають газ на пільгових умовах за регульованою ціною або населення в рамках річних пропозицій "Нафтогазу", ця ситуація на ринку жодним чином не позначиться", - сказав Ніцович агенції УНІАН.

За його словами, хоча мораторій на підвищення цін протягом дії воєнного стану не забороняє їх знижувати, але для цього має бути довгостроковий тренд дешевих цін та розуміння, що не відбудеться цінових стрибків взимку.

"Але поки таких передумов немає", - додав він.

До війни щороку українські державні та приватні компанії разом добували близько 20 мільярдів кубометрів. Решту - близько 10 мільярдів останні роки, відповідно, імпортувалося зі Словаччини, Угорщини та Польщі.

Проте цього року, видобуток знаходиться на найнижчому рівні за останнє десятиліття, що пов’язано з руйнівною війною рашистів проти України. Хоч військові дії не зачепили основні родовища, проте бої відбувалися в безпосередній близькості – це, в першу чергу, Харківська область та схід України. Крім того, російські загарбники періодично обстрілюють газовидобувні об’єкти.

Коли очікувати дешевий газ в Україні

Головною перешкодою на шляху до зменшення платіжок за газ є залежність нашої країни від імпортних поставок ресурсу. Щоб у нас був дешевий газ, потрібно його більше видобувати та продавати на внутрішньому ринку за конкурентною ціною.

"Імпортний газ – це витрати і на логістику та на маржу трейдерів, митні платежі. І все це здорожчує вартість ресурсу. Тож краще мати свій видобуток", - каже експерт Ніцович.

Проте, 80% родовищ в Україні вже виснажені, із них витягуються останні поклади. Відповідно, потрібно шукати значні кошти, щоб розвідувати і бурити нові родовища, або проводити технологічно складні роботи з інтенсифікації видобутку.

За даними голови "Асоціації газовидобувних компаній" Артема Петренко, в Україні через війну попит на газ з боку промисловості, яка була головним споживачем незалежних видобувників, різко впав. Крім того, через заборону уряду вивозити газ із країни багато приватних компаній або зберігають його у сховищах, або намагаються його реалізувати на вітчизняному ринку.

Видобувники наразі не заробляють достатньо грошей, щоб вкладати їх у збільшення видобутку блакитного палива. У цій ситуації найкращий варіант для пошуку додаткового фінансування – це запропонувати вітчизняні сховища газу для використання європейськими компаніями.

Наша країна має одну з найпотужніших у Європі мереж підземних сховищ газу, які є надійно захищеними навіть в умовах постійних ракетних обстрілів. Вони знаходяться на підконтрольній Україні території з загальною ємністю близько 30 мільярдів кубометрів.

Загалом Україна може запропонувати до 10 мільярдів кубометрів своїх потужностей для зберігання газу країнами Євросоюзу. Зокрема, найбільше в Європі Більче-Волицьке-Угерське ПСГ має місткість понад 17 мільярдів кубів та знаходиться поруч з кордонами ЄС. Європейці в цьому також зацікавлені, оскільки власних потужностей їм недостатньо.

Нещодавно представник Єврокомісії Тім Макфі заявив, що ЄК вивчає можливість зберігання газу в українських сховищах. Відтак, таке рішення могло б допомогти ЄС зробити значно більші запаси блакитного палива на зимовий період, у тому числі, – і на потреби України.

У 2022 році понад 1100 компаній з 27 країн світу замовляли послуги зі зберігання природного газу в підземних сховищах України.

"Пріоритетом – як ЄС, так і України - є створити необхідні резерви газу на наступну зиму. Війна триває, а це означає необхідність довгострокового планування і розподілу наших ресурсів", - сказав президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах.

"Використання можливостей українських газових сховищ вигідне й тим, що за умов критичного дефіциту (при погодженні із ЄС) ми матимемо резерв блакитного палива. Для європейців вигода в наявності вільних сховищ за значно нижчими тарифами. Окрім того, деякі країни Євросоюзу взагалі не мають власних сховищ, тому ми готові допомогти", - додав він.

Зниження цін на газ в Європі є приємним "бонусом" для українців і справедливим покаранням для російської недо-імперії. І хоча на побутових споживачів тимчасове зниження цін, скоріше за все, поки не вплине, українці можуть бути спокійні за стабільність тарифів у складний зимовий час. Є також надії, що ця тенденція допоможе дещо вгамувати споживчу інфляцію в країні.

Ганна Бредіхіна