Зазначається, що російські НПЗ проводили технічне обслуговування.

Скорочення роботи нафтопереробних заводів збільшує експорт нафти, хоча видобуток вперше з лютого перевищив цільовий рівень ОПЕК+. Поставки сирої нафти з Росії зросли до максимуму за останні три місяці після того, як НПЗ проводять сезонне технічне обслуговування.

Видання Bloomberg пише, що чотиритижневі обсяги поставок у вересні зросли приблизно на 60 000 барелів на день, досягнувши максимуму з початку липня. Обсяг переробки нафти в Росії впав до мінімуму з червня на тлі технічних робіт на заводах по всій країні.

Збільшення відвантаження відбулося незважаючи на те, що поставки з портів Балтії та Азії знизилися за сім днів. У Москві зазначили, що минулого місяця видобуток нафти в Росії впав нижче цільового рівня ОПЕК+.

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При цьому валова вартість російського експорту нафти знизилася до 1,54 млрд доларів з 1,68 млрд доларів за 29 вересня. Зниження щотижневих поставок було частково компенсовано зростанням середніх цін на російську нафту, що було спричинено загальним зростанням світових цін на тлі побоювань, що війна між Іраном та Ізраїлем порушить поставки на Близький Схід.

Ціни на нафту - головні новини

4 жовтня стало відомо, що зростання напруженості на Близькому Сході створило для світової економіки нові виклики. Так, головним наслідком ескалації стало зростання цін на нафту.

7 жовтня ціни на нафту у світі впали після того, як минулого тижня вони продемонстрували найстрімкіше тижневе зростання за більш ніж рік, через занепокоєння щодо надлишкової пропозиції.

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