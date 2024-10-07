Світова економіка відчуває вплив конфлікту на Близькому Сході.

Ціни на нафту в світі впали після того, як минулого тижня вони продемонстрували найстрімкіше тижневе зростання за більш ніж рік, через занепокоєння щодо надлишкової пропозиції. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 28 центів (0,36%) до 77,77 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 19 центів (0,26%) до 74,19 долара за барель.

Зазначається, що минулого тижня Brent подорожчала більш ніж на 8%, що стало найбільшим тижневим приростом з січня 2023 року, а контракт WTI - на 9,1% за тиждень, що стало найбільшим зростанням з березня 2023 року. Це сталося через очікування, що Ізраїль може завдати удару по іранській нафтовій інфраструктурі у відповідь на іранську ракетну атаку по Ізраїлю 1 жовтня.

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Однак, оскільки відповідь Ізраїлю все ще розробляється, деякі інвестори, ймовірно, продали ф'ючерси, щоб зафіксувати прибутки після нещодавнього зростання.

"Технічна фіксація прибутку виглядає найбільш логічним поясненням", - зазначила старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева, коментуючи зниження цін на нафту.

Вона також відмітила, що нафтові ринки неминуче відчують побічні ефекти на тлі побоювань щодо відплати Ізраїлю Ірану, оскільки потенційна масштабна ескалація конфлікту на Близькому Сході протистоїть зростаючому тиску з боку попиту.

Ціни на нафту – останні новини

4 жовтня стало відомо, що зростання напруженості на Близькому Сході створила для світової економіки нові виклики. Так, головним наслідком ескалації стало зростання цін на нафту.

Раніше повідомлялося, що російський бюджет отримав від нафтової галузі 597,2 мільярда рублів (6,28 мільярда доларів) у вересні, що майже на 4% більше, ніж роком раніше.

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