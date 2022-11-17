Зараз в Україні майже половина громадян залишається без світла.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що в Київській області електроенергії може не бути днями.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону, зазначивши при цьому, що, ймовірно, в деяких районах будуть вводити не планові відключення електроенергії, а планові вмикання.

"І, на жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові вмикання, поки дуже коротка – це дві-три години максимум", - зазначив глава ДТЕК.

Відео дня

Крім того, Сахарук повідомив, що після ворожих обстрілів було влучання в одну з українських теплоелектростанцій, яка припинила працювати через пошкодження.

"Ситуація дуже складна. Вона поки контрольована, але дуже складна. Росіяни завдали дуже серйозної шкоди об'єктам передачі. Це підстанціям, які передають електроенергію з одного району в інший, через які живляться багато областей і в центрі, і на заході", - сказав Сахарук.

За його інформацією, зараз в середньому по країні близько 40% споживачів залишаються без світла. І поки не відомо, коли цей відсоток буде зменшуватися.

Водночас радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на Генерального директора ДТЕК Одеські електромережі Дмитра Григор'єва повідомив, що екстрені відключення можуть тривати ще тиждень, поки ситуація не стабілізується.

"Ті будинки та вулиці, на електромережах яких немає критично важливих об'єктів – не отримають електрики до стабілізації ситуації. На це може піти ще тиждень. Ситуація з енергетичними системами в країні - критична. І поки вона не стабілізується - споживачі не отримують електрики", – заявив Григор'єв.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. У всіх областях почали вимикати світло. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

22 жовтня окупанти знову масово вдарили ракетами по території України. 1,5 млн абонентів у семи областях України залишилися без світла.

31 жовтня в результаті обстрілу було пошкоджено електропідстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

5 листопада в семи областях України ввели аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни. Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

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