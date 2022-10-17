Таке рішення було прийнято з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну китайським держкомпаніям PetroChina Co, Sinopec і Cnooc Ltd доручено не перепродувати скраплений природний газ до Європи та Азії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Розпорядження надійшло від Китайської національної комісії з розвитку і реформ.

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Таке рішення було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.

Як пише видання, поповнення газових сховищ країнами Європи та рекордно високі витрати на доставку "знизили привабливість повторної доставки палива" з КНР.

Як зазначається в матеріалі, рішення Китаю може посилити енергетичну кризу в регіоні в разі холодної зими.

ОПЕК+ та ембарго на російську нафту:

Неофіційний формат ОПЕК+ був сформований в листопаді 2016 року, через невдоволення багатьох нафтовидобувних країн цінами на світовому нафтовому ринку.

В ОПЕК+ входять 10 країн - Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзія, Мексика, Оман, Росія, Судан, Південний Судан (ключовим виробником і неформальним лідером картелю є Росія, з 14% світового нафтовидобутку).

31 травня президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що лідери країн Євросоюзу досягли угоди з заборони на експорт російської нафти.

За словами президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, нафтове ембарго скоротить близько 90% імпорту нафти з Росії в країни Європейського Союзу до кінця поточного року.

Пізніше видання Bloomberg повідомило, що Росія продовжує отримувати більший прибуток від продажу нафти.

Євросоюз планує до 2023 року заборонити морський імпорт сирої та очищеної нафти з РФ. США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель.

3 серпня в ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо.

5 вересня 2022 року в ОПЕК+ погодилися на скорочення поставок нафти.

Станом на 14 вересня 2022 року доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму.

5 жовтня 2022 року з'явилася інформація про те, що Росія скоротить обсяги видобутку нафти.

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