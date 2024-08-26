"Максимально, що очікує споживачів впродовж вересня-жовтня – 1-2 черги вимкнень", - енергетичний експерт Геннадій Рябцев

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів УНІАН про наслідки масованої атаки на енергетичну інфраструктуру 26 серпня, які об'єкти постраждали найбільше та спрогнозував, як зміняться графіки відключень світла.

В понеділок, 26 серпня, Росія здійснила чергову масовану атаку по українській критичній інфраструктурі. За словами президента Володимира Зеленського, цей удар був одним з найбільших – загарбники запустили більше сотні ракет різних типів та близько сотні "шахедів".

Міністр енергетики України Герман Галущенко підтвердив серйозність ситуації, зазначивши, що ворог продовжує тероризувати українців ракетними ударами по енергетичних об'єктах, внаслідок чого оператор системи передачі був вимушений ввести режим екстрених відключень електроенергії.

У свою чергу, проросійські Z-пабліки почали поширювати фейки про руйнування Київської ГЕС, які згодом спростували в українському Центрі протидії дезінформації.

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УНІАН поспілкувався з енергетичним експертом Генадієм Рябцевим, який розповів про поточний стан справ в українській енергосистемі, як українські енергетики протистоять викликам, а також оцінив, як внаслідок сьогоднішньої ранішньої атаки зміняться прогнози щодо відключень світла восени та взимку.

Пане Генадію, як сьогоднішня комбінована атака росіян вплинула на стан української енергосистеми?

Ця атака не перша і, на жаль, не остання. Тому казати про якийсь надзвичайно великий вплив, на мій погляд, неправильно. Його не варто перебільшувати. Так, було нанесено певної шкоди об’єктам енергетичної інфраструктури, але це не є чимось надзвичайним.

Вже неодноразово наносилася шкода різним об’єктам енергетики і ці об’єкти відновлювали свою роботу завдяки зусиллям енергетичних компаній, операторів систем передачі і розподілу. Нинішня атака не виключення. Вона не була більш масованою порівняно з іншими атаками. Більше того, все ж таки нинішню атаку українська енергетика зустріла більш захищеною. Так, не захищеною на сто відсотків, але все одно більш захищеною порівняно з тими атаками, які відбувалися, наприклад, восени 2022 року чи взимку 2023 року.

Тому енергетики відновлять постачання електричної енергії настільки, наскільки це можливо. І змінювати свої прогнози щодо того, яким буде вересень-жовтень, я не збираюся. Переконаний в тому, що максимально, що очікує українських споживачів впродовж цих місяців, це одна-дві черги вимкнень. І то не впродовж усієї доби, а, передусім, у пікові години енергоспоживання ввечері.

Які об'єкти енергетичної інфраструктури постраждали найбільше від останньої атаки? В яких регіонах зараз найскладніша ситуація з електро- та водопостачанням?

Із водопостачанням взагалі не буде якихось проблем, тому що як в Києві, так і інших містах України вже відновлено водопостачання. Тобто водоканали мають аварійні джерела живлення, які застосовують, якщо припиняється енергопостачання за основним джерелом. Тому тут ситуація вже виправлена. Щонайменше в Києві ще одинадцятої години не було, коли водопостачання було відновлено. Я не думаю, що в інших містах було по-іншому.

Я не можу сказати, які конкретно об’єкти були атаковані. Але, якщо подивитися на адреси, куди були спрямовані крилаті авіаційні ракети повітряного базування, то назви відповідних населених пунктів співпадають з назвами об’єктів енергетики, які розташовані в цих населених пунктах.

Якщо, наприклад, ми бачимо в повідомленнях у Telegram, що крилата ракета була спрямована на Бурштин, то цілком зрозуміло, на який об’єкт було спрямовано цю саму ракету. Це стосується Рівненської області, Полтавщини, Харківщини та будь-яких інших областей України. Тому так, атаковані ці об’єкти були, але далеко не всі ракети досягли своєї цілі.

Безумовно, є пошкодження, і кадри деяких пошкоджень навіть з’явилися в мережі. Але немає зараз якихось пошкоджень, які б примусили профільних експертів змінити їхні прогнози щодо енергопостачання впродовж вересня-жовтня цього року.

Також мережею шириться відео про нібито пошкодження Київської дамби…

Про дамбу взагалі можна не казати нічого. Оскільки дамба чи гребля – це не той об’єкт, який можна пошкодити однією, двома чи десятками ракет.

Минулого тижня лунали заяви, що в планах України було відновлення експорту електроенергії. Як останні обстріли енергетичної інфраструктури вплинули на ці плани, і чи можливий експорт у найближчій перспективі?

Якщо буде надлишок електричної енергії в денні години доби, то для того щоб не вимикати сонячні електростанції, цей експорт цілком можливий.

Якщо Росія продовжить регулярно обстрілювати українську енергетичну систему восени, за яким сценарієм, на вашу думку, можуть піти графіки відключень електроенергії? Скільки за песимістичним сценарієм, українці будуть сидіти без світла?

Взимку, впродовж опалювального сезону, коли температура буде нижче нуля, небаланс енергетичної системи буде такий, що ми матимемо графіки стабілізаційних вимкнень. І ці графіки матимуть три-чотири черги вимкнень. Щоб було зрозуміло, це приблизно 12 годин плюс-мінус дві години вимкнень електричної енергії на добу.

І ці сценарії виходять з тієї прогнозованої величини небалансу в енергетичній системі, яка може бути трішки більшою, якщо, наприклад, атакуватимуть частіше енергетику. А може бути трішки меншою, але все одно вона буде незмінною. Тому ніяких "блекаутів" чи "віялових відключень". Енергетики бісяться від цього словосполучення "віялові відключення". Тому що віялових вимкнень не буває. Бувають аварійні, екстрені, стабілізаційні, але ніяких віялових відключень. Тому так, буде дефіцит електричної енергії в опалювальному сезоні. Але він не буде більшим аніж той, що ми бачили в червні-липні цього року.

Дмитро Петровський