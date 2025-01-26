Канцлер Німеччини похвалив нового президента США.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав плани президента США Дональда Трампа щодо збільшення експорту нафти і газу. Німецький політик заявив, що це "добре для Європи і Німеччини".

За словами Шольца, цей крок допоможе на етапі переходу до кліматичної нейтральності, який триватиме приблизно до середини століття.

"Збільшення пропозиції на світовому ринку означає зниження цін на енергію", - цитує німецького політика видання Reuters.

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При цьому Шольц похвалив Трампа за бажання побудувати нові термінали для скрапленого природного газу. Водночас він шкодує про указ нового президента США про вихід із Паризької угоди щодо клімату.

"Глобальне потепління являє собою серйозну небезпеку", - зазначив Шольц, додавши, що Німеччина дотримуватиметься свого курсу в кліматичній політиці.

Політика Трампа у сфері енергетики - головні новини

Незабаром після своєї інавгурації президент США Дональд Трамп підтвердив, що оголосить надзвичайний стан в енергетиці.

Ця заява призвела до того, що у США стався обвал цін на нафту. Додатково на вартість "чорного золота" вплинуло те, що новий президент вирішив застосувати нові мита пізніше, ніж очікували експерти.

Зі свого боку прес-секретар Європейської комісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен заявила, що ЄС планує провести переговори з офіційними особами США, щоб обговорити вимогу Трампа купувати більше американського палива.

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