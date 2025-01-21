У Європі наголосили, що з адміністрацією Трампа потрібно встановити контакт щодо цього питання.

Європейський Союз планує провести перемовини з офіційними особами США, аби обговорити вимоги Дональда Трампа купувати більше американського палива. Про це заявила прессекретар Європейської комісії з питань енергетики Анна-Кайса Ітконен, передає Politico.

"Пріоритетом є розмова, раннє залучення, обговорення спільних інтересів, а потім готовність до переговорів", - зауважила вона.

Ітконен також попередила, попри те, що виконавча влада ЄС сама "не купує і не продає ЗПГ (зріджений природний газ - УНІАН) або будь-яке інше паливо", її співробітники будуть спілкуватися з чиновниками Трампа.

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"Нам потрібно встановити з ними контакт і подивитися, як рухатися далі. Але якщо говорити конкретно, ми не починаємо з нуля - це те, що на найвищому рівні обговорювалося і в ЄС, і в США щодо ЗПГ. Те, що ми робили протягом багатьох років з боку ЄС, - це переконатися, що інфраструктура ЗПГ існує, щоб компанії могли купувати цей ЗПГ", - пояснила вона.

Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше підтримала ідею закупівлі більшої кількості палива з США, аби викорінити російську альтернативу.

"Чому б не замінити його американським скрапленим газом, який є дешевшим для нас і знижує ціни на енергоносії?. Це те, що ми можемо обговорити, в тому числі коли йдеться про наш торгівельний дефіцит", - наголошувала вона у листопаді минулого року.

Купівля ЄС російського газу - останні новини

Раніше видання Politico написало, що Європейський Союз закуповує російський газ рекордними темпами, попри обмеження. Це відбулося лише за декілька тижнів після закінчення великої транзитної угоди, яка викликала надію, що Європа зможе позбутися своєї незалежності від Москви.

Водночас у Білому домі прокоментували рішення України припинити транзит російського газу до Європи. Там наголосили, що через це Росія може втрачати біля 6,5 мільярда доларів на рік.

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