Новий очільник Білого дому запевнив, що Америка знову стане виробничою країною.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики в країні. Про це він сказав у своїй інавгураційній промові 20 січня.

За його словами, надзвичайний стан в енергетиці дозволить видобувати енергоносії, зокрема нафту й газ.

"Ми будемо бурити, дитинко, бурити. Америка знову стане виробничою країною", - запевнив Трамп.

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Варто зазначити, що ще під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв збільшити обсяги буріння нафтових свердловин у США і назвав викопне паливо "рідким золотом".

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Трамп хоче застосувати надзвичайні повноваження в рамках плану зі збільшення виробництва енергії в країні. Зазначалося, що він готовий внести зміни в політику, які дадуть змогу розробляти нові родовища нафти і газу на федеральних землях.

Інші заяви Трампа під час інавгурації

У своїй промові новий очільник Білого дому пообіцяв видати багато указів, які, за його словами, обіцяють започаткувати "Золоту добу Америки" та "революцію здорового глузду".

Зокрема, він пообіцяв оголосити надзвичайний стан на південному кордоні країни і відправити туди війська, аби "видворяти мільйони кримінальних елементів зі США".

Також президент заявив, що оголосить усі наркокартелі іноземними терористичними організаціями, а ще - підписати указ про негайне припинення всієї урядової цензури, щоб повернути свободу слова в Америку.

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