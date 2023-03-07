Наразі підтвердженої інформації, хто міг би бути причетний до диверсії, немає.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заперечив причетність проукраїнських диверсійних груп до підриву труб "Північного потоку", про що він написав у своєму Twitter.

Подоляк відповів на це цитатою з заяви Путіна, коли у того запитали, чому потонув "Курськ". Чутки, поширені ЗМІ, він назвав "конспірологічними теоріями".

"Хоча я люблю колекціонувати цікаві конспірологічні теорії про український уряд, мушу зазначити: Україна не має стосунку до казусу в Балтійському морі та не має інформації щодо "проукраїнських груп із підриву". Що сталося з "Північними потоками"? "Вони затонули", як кажуть у самій РФ…", - заявив Подоляк.

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У матеріалі The New York Times вказувалося, що до підриву російського газопроводу могла бути причетна проукраїнська група, водночас не йшлося про причетність до інциденту військово-політичного керівництва України.

США не стали це коментувати. А ось в російському МЗС вже заявили, що будуть порушувати це питання на засіданні ООН.

Підрив "Північного потоку" - що відомо

Про вибухи на газопроводі "Північний потік" у районі Балтійського моря повідомили у вересні 2022 року. До того компанія-оператор Nord Stream заявила про падіння до нуля пропускної здатності в обох нитках газопроводу "Північний потік" - через різке зниження тиску.

Наразі підтвердженої інформації, хто міг би бути причетний до диверсії, немає. РФ звинувачувала у цьому США, потім Британію і Україну.

Росія припинила поставки газу "Північним потоком" у серпні 2022 року. "Газпром" тоді заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і що обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Але Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік нафти не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

Вже за кілька днів РФ оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

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