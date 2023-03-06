У Міненерго Туреччини повідомили, що перенесена з 14 лютого на 22 березня стамбульська зустріч для обговорення газового хаба не відбудеться - цього разу її відклали на невизначений термін.

У Туреччині немає грошей на будівництво газового хаба, який запропонував створити президент Росії Володимир Путін.

Москві доведеться взяти фінансування на себе і інвестувати в проект, оскільки Анкара займається ліквідацією наслідків масштабних землетрусів, заявив член Ради з безпеки і зовнішньої політики при президенті Туреччини Чагри Ерхан.

"Переговори по хабу були припинені, тому що після землетрусів багато що змінилося в Туреччині. Всі пріоритети змінилися. Зараз у нас немає грошей на його зведення. Якщо у Росії є гроші - будь ласка, починайте будувати хаб. Все залежить від інвестицій", - сказав Ерхан для росЗМІ.

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Крім цього в Міненерго Туреччини повідомили, що перенесена з 14 лютого на 22 березня стамбульська зустріч для обговорення газового хаба не відбудеться - на цей раз її відклали на невизначений термін.

Газова пропозиція Путіна Анкарі

Як повідомляв УНІАН, Росія хоче експортувати через Туреччину більше газу, зробивши з неї новий газовий "хаб", щоб зберегти свій енергетичний вплив на Європу.

Очікується, що таким чином Ердоган підготував пастку для Путіна.

Москва ризикує втратити і газ, і гроші.

4 жовтня 2022 року Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозну газову пропозицію.