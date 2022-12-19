Внаслідок ворожої атаками дронами та артобстрілів знову пошкоджено об’єкти інфраструктури.

У 10 областях та Києві через тяжку ситуацію в енергосистемі запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії.

"Станом на 11:00 19 грудня в енергосистемі України склалася важка ситуація. Всю ніч ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні. Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури", - зазначили у компанії НЕК "Укренерго" у Telegram.

Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Там, де це зараз можливо, ремонтні бригади вже оцінюють обсяг пошкоджень та розпочинають ремонтно-аварійні роботи.

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Також повідомляється, що у південному та східному регіонах України ворог піддав артилерійському обстрілу деокуповані райони, є пошкодження.

Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Запроваджено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та м.Київ.

В "Укренерго" додали, що пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час.

"Попри всі пошкодження, енергетики тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею", - зазначили у компанії.

Атака дронами на Україну 19 грудня: що відомо

Згідно з повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, цієї ночі над Україною знищено 30 із близько 35 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

Зокрема, в небі над Києвом вночі було зафіксовано 23 ворожих безпілотники, 18 з них знищено.

Над Дніпропетровською областю збито два безпілотники.