Зима близько: як підготувати свої будинки до холодів та скільки це коштуватиме

Із наближенням морозів стає дедалі ясніше – цією зимою у домівках українців може бути дуже холодно. УНІАН з’ясував, як вже зараз можна утеплити свої оселі, та у яку копійчину це обійдеться.

Наближення холодів викликає тривожність. На щастя для нас, за прогнозами синоптиків, прийдешня зима буде помірною та обійдеться без екстремальних морозних днів із середньодобовою температурою у межах від -5 до +5 градусів за Цельсієм. Однак, покладатися виключно на прогнози метеорологів – справа невдячна. Ба більше, навіть при незначних морозах за відсутності централізованого опалення та електроенергії (а ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку подій, зважаючи на повномасштабну війну із неадекватним сусідом, що не гребує геноцидом) у непідготованих будівлях можна добряче змерзнути.

Навіть якщо державі вистачить запасів природного газу, а критична інфраструктура не зазнає пошкоджень, цієї зими у домівках громадян буде холодніше, ніж у попередні роки, про що вже зараз попереджають чиновники. Так, за словами, голови Нафтогазу Юрія Вітренко, середня температура в будинках буде на 4 градуси нижчою за норму – на рівні 17-18 градусів тепла. Та нагадаємо, цей сценарій – найоптимістичніший.

Наразі підготовка держави до прийдешнього опалювального сезону йде повним ходом. Зараз в українських газосховищах міститься 13 мільярдів кубометрів блакитного палива. До початку холодів Україна планує збільшити ці обсяги до 19 мільярдів, що звучить дещо фантастично, зважаючи на поточну ціну газу на міжнародних ринках. Але експерти заспокоюють – навіть вже наявних на сьогодні запасів має вистачити для проходження помірної зими за умови його економного використання та відсутності форс-мажорних факторів.

"Від першого вересня до першого березня нам потрібно 9 мільярдів кубометрів газу, через те, що впала наша промисловість… Скоріш за все, газу нам вистачить на найскладніший період", - розповідає агенції УНІАН директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Андрій Закревський.

Втім, Україна не застрахована від ракетних обстрілів газопроводів та іншої критичної інфраструктури, що рашистські покидьки дали нам чітко зрозуміти у неділю, 11 вересня, тимчасово залишивши без води та світла жителів Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Полтавської областей.

А, отже, треба готувати сани влітку та вже зараз утеплювати свої домівки, щоб бути готовими до усіх можливих сценаріїв розвитку подій та пройти зимовий сезон із мінімальними втратами. УНІАН з’ясував, що для цього можна зробити, та скільки це коштуватиме для сімейного бюджету.

Залатати шпарини

Перше, що потрібно зробити кожній українській родині – це провести ревізію своєї домівки на наявність критичних місць витоку тепла. Особливу увагу варто приділити вікнам та дверям, через які втрачається 20% та 30% тепла відповідно.

"Треба переглянути вікна: обробити герметиком, використати ущільнювач. А ще краще замінити старі вікна на нові з трикамерним склопакетом, які краще зберігатимуть тепло", - розповіла УНІАН керівниця порталу для споживачів природного газу 104.ua у Львові Ольга Шушкевич.

Обробка герметиком та заміна ущільнювачів – більш економний варіант, але, у той же час, менш надійний, ніж повна заміна склопакетів на нові та якісні. В залежності від типу вікон, об’єму роботи, використаних матеріалів та послуг майстра обробка герметиком стартує від 150 за погонний метр. Заміна ущільнювачів складе в середньому 100 гривень за погонний метр. Водночас, ціни на одне нове вікно із потрійним склопакетом та якісною теплоізоляцією стартують від 2000 гривень.

Якщо ви не маєте фінансової можливості замінити або загерметизувати вікна усієї квартири, це варто зробити хоча б в одній кімнаті, яка буде теплішою за інші. У такому випадку, в цьому маленькому приміщенні ви зможете відігріватися та проводити більшість свого часу, поки інші кімнати будуть вихолоджуватися.

Окрім цього, експерти рекомендують самотужки натягнути на вікна плівку (за допомогою скотчу, степлеру або цвяхів), що допоможе створити додаткову "камеру" плівочного віконця (своєрідний повітряний "тамбур") та зберегти більше тепла.

Те ж саме стосується і дверей. У випадку, якщо двері старі та "сифонять" - варто звернутися за допомогою до майстра та провести їхнє додаткове утеплення. Щоб краще зберігати тепло, двері повинні бути товстими, мати утеплену коробку, встановлені додаткові товсті МДФ- або дерев’яні панелі та кілька контурів ущільнення. Нижня межа цін на нові двері з теплоізоляцією становить близько 5-6 тисяч гривень.

Ремонт вікон і дверей – найважливіший, але не єдиний крок, який варто зробити, аби спокійно пройти прийдешню зиму. Позаду батарей можна встановити тепловідбивні екрани з алюмінієвої фольги. Вони стартують у ціні від 150 гривень та, як стверджують виробники такої продукції, дозволяють підвищити середню температуру у квартирі на 1,5-2 градуси (у випадку, звісно, якщо батареї у домі будуть теплими).

Ще один надійний спосіб – провести утеплення фасаду будинку. Однак, цей варіант має два основні недоліки: це обійдеться у копійочку (одна лише робота майстрів, без урахування вартості матеріалів, коштуватиме не менше 300 гривень за квадратний метр) та, якщо не вдасться домовитися про спільне утеплення з усіма сусідами, зіпсує зовнішній вигляд багатоповерхівки (згадаймо, як жалюгідно виглядають строкаті різнокольорові плями на більшості будівель у спальних кварталах столиці).

Після цього не зайвим буде розжитися електрообігрівачем, або навіть кількома. Ми рекомендуємо обирати масляні – вони найбільш енергоефективні. На сьогодні найпростіші масляні електрообігрівачі можна придбати за ціною від 2 300 грн.

А ще, якщо у вас є кондиціонер, варто викликати майстра з його обслуговування, що дозволить значно підвищити ефективність його роботи. Це коштує не так дорого, адже зараз на ці послуги немає ажіотажного попиту, але дозволить значно підвищити температуру в оселях за умови наявності електроенергії.

Окрім утеплення власної квартири, варто потурбуватися також про загальний під’їзд.

"Щоб в будинку було тепліше, можна замінити вікна в під’їзді, це не дорого, швидкоокупно, і ви встигнете замінити їх до початку опалювального сезону", - розповів УНІАН голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Крім вікон, можна замінити також двері під’їзду на теплозберігаючі, або навіть встановити додаткові, обладнавши тамбур. У складчину з усіма мешканцями будинку, сума має бути посильною, а отриманий ефект, за словами Попенко, дозволить скоротити майбутні цифри в отриманих платіжках на 5-7 відсотків.

Перевірка мереж та заміна обладнання

Після того, як ви не залишите протягам жодного шансу, необхідно перевірити стан електромереж будинку. Це потрібно для того, щоб безпечно користуватися альтернативним способом зігріву - електричними обігрівачами.

"Потрібно підняти технічну документацію на будинок для того, щоб зрозуміти, яка потужність може подаватися по квартирам. У більшості квартир це десь 2,5-3 кіловати, але цього дуже мало для того, щоб в кожній оселі могли включити по додатковому обігрівачу", - зазначає Попенко.

Тобто, якщо в усіх квартирах одночасно ввімкнути потужний електрообігрів, без світла залишиться просто весь будинок.

Експерти наполегливо рекомендують не нехтувати перевіркою стану електромереж, бо це ще й може коштувати вам життя.

"Я дуже раджу усім знайти електрика і подивитися, чи працює у вас система автоматичного захисту від току короткого замикання. Якщо ні, то тоді буде проблема, будуть пожежі. Краще 10 разів збігати вниз і включити "автомати", ніж не прокинутися від того, що виникла пожежа у під’їзді", - наголошує директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Андрій Закревський.

Навіть після перевірки електромереж потурбуйтеся про придбання достатньої кількості пауербанків, щоб на випадок, якщо відключення світла все ж трапиться, ви могли підтримувати заряд хоча б засобів зв’язку.

Окрім цього, необхідно перевірити стан тепломереж, звернувшись до управляючої компанії будинку чи ОСББ.

"Потрібно перевірити систему теплопостачання будинку, звернутися до управляючої компанії, до ОСББ, щоб вони перевірили систему разом з представниками будинку, бо, як правило, комунальні ЖЕКИ не перевіряють стан системи теплопостачання: у якому стані труби і таке інше", - розповідає експерт Попенко.

Звісно, це додатковий клопіт, якого багатьом хотілося б уникнути, але, у той же час, це важлива процедура, якою не варто нехтувати. Звісно, завчасна перевірка стану електро- та тепломереж не застрахує українців від зникнення електропостачання та опалення внаслідок ворожих терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури, але допоможе усунути "внутрішні" ризики, спричинені халатністю комунальників.

Поради власникам приватних будинків

Мешканцям приватного сектору у прийдешній зимовий сезон, мабуть, буде спокійніше, ніж жителям багатоповерхівок. Звісно, їм варто так само перевірити стан дверей та вікон та провести додаткове утеплення своїх осель, але, на відміну від поселенців кам’яних джунглів, у них є козир в рукаві – можливість грітися дровами. Тож варто вже зараз попіклуватися про наповнення своїх запасів.

Для забезпечення власної автомності від загальних мереж тепло- та електропостачання експерти дають власникам приватних будинків кілька важливих рекомендацій. Але попереджаємо, вони не з дешевих.

По-перше – встановити твердопаливний котел, який працює на дровах, пелетах, вугіллі і брикетах. Ціна на це диво цивілізаціє стартує від 14 000 гривень.

Необхідний обсяг деревини, який експерти рекомендують заготувати для котла для проходження усього опалювального сезону, складає 50-70 кубометрів. За поточними цінами, один кубометр коштує понад 800 гривень.

Інша порада – встановити бензиновий або дизельний електрогенератор, хоча б на 5-7 кіловат (споживання палива у них – від 1,5 до 3 літрів на годину). Найпростіші моделі раніше можна було придбати за 5 000 гривень. Однак, вже сьогодні знайти відносно недорогий екземпляр може виявитися великою проблемою.

Крім того, людям, які мають бажання диверсифікувати джерела енергії, що використовується, та не обмежені у коштах, можна порекомендувати встановити сонячні електричні панелі. Втім у цього методу, окрім ціни, є й інший суттєвий недолік – у зимовий період його ефективність значно знижена.

Звісно, від форс-мажорних випадків у поточній ситуації не застрахований ніхто. Головна рекомендація для громадян – не недооцінювати можливу небезпеку та вже зараз попіклуватися про утеплення своїх осель – усіма доступними методами. І, звісно, поповнити запаси таких необхідних для виживання в екстремальних умовах товарів, як: консерви та інші продукти тривалого зберігання, вода, свічки, теплий одяг, батарейки та ліхтарики, електроковдри тощо.