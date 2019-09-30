Курсовий парадокс по-українськи. Долар дешевшає, а ціни на товари зростають

Гривня б’є рекорди, вперше за чотири роки курс долара знизився до 24 гривень. Пересічні громадяни з оптимізмом чекають ще більшого укріплення національної валюти. Багато хто сподівається заощадити побільше та поїхати на відпочинок за кордон (зараз і справді дуже вигідний час для придбання турів та шопінгу за кордоном, можна гарно зекономити). Водночас, зазнають збитків всі ті українці, які продають свій товар або послуги за кордон – експортери.

Сергій Барановський експортує товари з дерева до Європейського союзу, там з ним розраховуються валютою. І зараз він переконує – зазнає втрат.

«Був курс євро по 30, а зараз по 26. І ми в мінусі. Немає можливості працювати… Курс мені не подобається. Мені потрібен курс 28-29. Я засмучений, що у нас гривня укріпилася. І взагалі такі «стрибки» погані для бізнесу», - говорить він.

Також страждають аграрії, які сіяли та обробляли поля при курсі 28 гривень за долар, а продавати мають по 24 гривні. «Що робити? Хто нам різницю покриє?», - бідкаються фермери.

Через низький курс недоотримує і державний бюджет, з якого виплачують пенсії та зарплати вчителям та лікарям. Податки на імпорт нижчі, експортери через долар по 24 заробляють менше. Тому новому Уряду доведеться шукати шляхи для латання дірок.

«Ми достатньо потужно сьогодні недобираємо до державного бюджету…В бюджеті цього року стоїть середньорічний курс 29,4. Коли минулого року розраховувалася вся дохідна частина, це робилося з курсу 29,4, в першу чергу, це податок по імпорту. Сьогодні імпорт заходить і розмитнюється по курсу 24,07. А хто бюджету покриє 5 гривень недоотриманого доходу з кожного долара, що сюди заходить», - розповідає економіст Анатолій Амелін.

А поки у владних кабінетах обдумують план дій, прості українці жаліються на продавців, які після зменшення вартості долара не поспішають опускати ціни. Причина доволі проста – кожен хоче заробить собі хоч щось. Тому і тримає ціну.

Чому продавці не поспішають зробити приємно покупцям? На речовому ринку кивають у бік гуртових постачальників. Мовляв, в закупці ціна не знижується. «Долар дорожчає на 10 копійок, ціни підіймаються моментально. Долар впав на 2-3 гривні, а ціни ні на копійку не впали», - розповідають на одному зі столичних ринків.

В магазинах техніки та аптеках ціни теж не знижували. А хліб, розповідає продавчиня, взагалі може подорожчати. «Чекаємо на це», - говорить вона.

Як не парадоксально, не падають навіть ціни на овочі українського виробництва. За кілограм картоплі на столичному ринку просять 15-18 гривень. І менше не буде, говорить продавець овочів Микола: «А чого знижувати? Паливо подешевшало? В мене є машина, є трактор. Заправляти чим? Мастило подешевшало? Запчастини теж ціни залишились в доларах. Чого ж знижувати?».

Нарікають на вартість пального та запчастин і водії маршруток, які з кожним підвищенням курсу вимагали підняття вартості проїзду. «Соляра не дешевшає, запчастини подорожчали», - розповідає водій маршрутки Іван Петрович.

Саме через таку дивну ситуацію на ринку, прості українці і не відчули укріплення гривні. Поки монополісти-імпортери на кшталт Віктора Медведчука, який контролює значну частину ринку українського пального, отримують надприбутки, малий бізнес, боячись валютної турбулентності, тримає ціни як при курсі 28.

«Закладають ризики», - переконує експерт Анатолій Амелін.

Втім, українці сподіваються, що перехідний період мине, і ціни таки знизяться, вслід за курсом.

Експерти вважають, що це можливо, але… якщо дуже пощастить. Адже поки здешевшання долара обґрунтувати економічними чинниками не можна. «Економічного підґрунтя посилення гривні немає», - говорить експерт.

Фахівці пояснюють - курс знижується не через зростання економіки, а через чергові кредити, яких набирається українське Міністерство фінансів.

Мова - про державні облігації, які ще навесні почав продавати Уряд Володимира Гройсмана. Це цінні папери, за які держава зобов’язується заплатити 16% річних.

«Це дуже висока ставка. Для порівняння, Німеччина свої папери виставила під -0.2 %», - розповідає експерт.

Україні конче необхідна валюта, щоб виплатити борги по кредитах, які були взяті у попередні роки. А тому і новий Уряд продовжує продавати держоблігації. Станом на сьогодні, портфель цінних паперів, проданих Мінфіном, сягнув 100 мільярдів гривень. Віддати доведеться на 16% більше. Основний ризик в тому, що у випадку кризи, усі власники облігацій захочуть повернути свої вкладення, і державі доведеться виплатити одразу величезну суму.

Економіст Анатолій Амелін ці ризики підтверджує. Проте зазначає, що поки ситуація стабільна. «До кінця року все буде нормально», - запевняє він.

Експерт, як і інші фахівці, рекомендує не панікувати, скуповуючи ту чи іншу валюту. Розповідає, що долар дійсно може трохи здорожчати до кінця року, проте заощадження краще тримати в «різних кошиках»: «Частину в гривнях, частину в доларах, частину в євро».

Те що причин для паніки немає, підтверджують не лише українські, але й міжнародні експерти. Одна з трьох найбільш впливових аналітичних компаній світу прогнозує курс гривні на кінець 2019 року у 27 гривень за долар. На кінець 2020 року - 27,5, 2021 - 28, а 2022 - 28,5 гривень за долар. Разом з цим, аналітиики підвищили кредитний рейтинг України, що є позивним сигналом для інвесторів, за рахунок яких і може розпочати ріст реальний сектор економіки.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар