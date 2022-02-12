Баланс тижня: фінансова допомога від Франції, зміцнення гривні та прискорення інфляції

Франція пообіцяла надати Україні кредити на суму в 1,2 млрд євро, гривня продовжує зміцнюватися, а Держстат відзвітував про зростання інфляції - такі основні економічні новини тижня, що минає.

Перед Україною зараз сконцентровано багато викликів: і коронавірусна загроза, і можлива ескалація з боку агресивного північного сусіда, і складнощі на фінансовому ринку. Проте тиждень, що минає, довів: українцям не варто піддаватися паніці. Усі проблеми ми зможемо подолати, у тому числі, дякуючи нашим військовим захисникам та підтримці закордонних друзів та партнерів.

Зокрема уже другий тиждень поспіль до України з офіційним візитом приїжджають керівники інших держав.

Якщо на минулому тижні, це був президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, то на цьому тижні до нашої держави завітали президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Наступного тижня цей марафон продовжиться – до України приїздить канцлер Німеччини Олаф Шольц. Це буде його перший візит до нашої держави у такому статусі.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, під час зустрічі з французьким колегою вдалося домовитися про виділення нашій державі фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро від Франції. Це додатково до тих 1,2 млрд євро, які раніше пообіцяла надати нашій державі Європейська комісія.

"Ми дуже цінуємо крок солідарності з іншими державами, потужний крок саме з боку Еммануеля, з боку Франції – виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Це дійсно нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Ми вже зараз непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України", - сказав Зеленський.

Пізніше в Офісі президента пояснили, яким чином Україна отримає зазначені кошти.

"Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії Україна зможе на пільгових умовах отримати кредити у французьких банках", - пояснив заступник керівника ОП Ростислав Шурма.

Ці кошти можуть бути використані на конкретні погоджені з французкою стороною проекти розвитку.

Отримання фінансової допомоги під пільговий відсоток дуже важливе як сигнал для учасників міжнародного фінансового ринку, що в Україну можна і треба інвестувати.

Поширення "червоних зон"

В Україні, як і у багатьох країнах світу, знову загострюється ситуація з захворюванням на COVID-19. Не в останню чергу це відбувається через мутацію коронавірусу, зокрема через поширення штаму Омікрон, який вирізняється своєю заразністю, проте летальність його значно менша.

Якщо раніше за добу в Україні фіксувалося в середньому від 15 до 25 тисяч нових захворювань за добу (померлих було 400-800 і більше), то тиждень, що минає, почав приносити нові антирекорди – більше 40 тисяч випадків щодня (але смертність не перевищує в середньому 300 осіб).

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій почала посилювати обмеження, щоб зменшити кількість захворювань.

За результатами позачергового засідання 11 лютого, "червоний" рівень епідемічної небезпеки встановили на території Закарпатської, Луганської та Хмельницької областей. Це при тому, що у червоній зоні карантину вже перебувають Івано-Франківська та Рівненська області. Тобто всього зараз у червоній зоні карантину перебуватиме 5 областей.

У жовтій зоні - Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області. Ще 19 областей та Київ - у помаранчевій.

Найбільш помітні обмеження поширюються на громадян, які проживають у "червоній" зоні, серед яких - заборона на обслуговування відвідувачів у закладах громадського харчування (крім доставки та замовлень на винос), заборона роботи кінотеатрів, театрів та інших закладів культури й розваг, спортзалів, фітнес-центрів і басейнів, припинення роботи ринків (крім продовольчих), та приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.

Що стосується столиці, то, за словами першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника, передумов для посилення карантинних обмежень наразі немає.

"Попри високий рівень виявлення нових випадків, ситуація контрольована і не потребує запровадження додаткових обмежень. При 4104 нових випадках захворювання рівень госпіталізації хворих у столичні лікарні становить 32 відсотки. Заповненість ліжок у лікарнях, виділених під пацієнтів із COVID-19, наразі становить лише 34 відсотки. За словами фахівців, це пов'язано насамперед із високим рівнем вакцинації містян", - зазначив він.

Зміцнення гривні

Протягом тижня, що минає, українська національна валюта достатньо помітно зміцнилася.

Так, якщо на початку тижня офіційний курс був на рівні 28,15 грн/дол., то станом на кінець робочого тижня – 27,88 грн/дол. Тобто лише за тиждень гривня зміцнилася на 27 копійок або майже на 1 відсоток. Збільшення пропозиції валюти на ринку дозволило Нацбанку дещо поповнити свої резерви.

Як зазначають експерти ICU, на курс гривні ближчим часом в першу чергу буде впливати геополітична ситуація.

"Курс гривні й надалі буде дуже залежати від зовнішніх інформаційних потоків. Полегшення риторики та покращення очікувань сприятимуть нормалізації пропозиції і зменшенню дисбалансу між пропозицією та попитом серед клієнтів банків. Найімовірніше, курс гривні вже не поб'є найближчим часом минулотижневий рекорд ослаблення", - зазначили експерти ICU.

При цьому, за словами першого віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлії Свириденко, паніка на валютному ринку уже минула, і Національний банк встиг уже викупити назад 600 млн доларів з тих 1,5 млрд, які були витрачені на стабілізацію гривні.

"Нацбанк у січні продав приблизно 1,5 млрд доларів для згладжування падіння курсу гривні. Паніка зупинилася. Нацбанк зараз викупає назад ці кошти. Вже викупили 600 млн доларів, тобто ми можемо констатувати, що в нас паніка минула. Ми маємо стабільну ситуацію по зовнішніх виплатах. У нас наступний великий платіж буде у вересні у сумі 1,3 млрд доларів. Залишки на казначейських рахунках держави - понад 30 млрд грн сьогодні", - зазначила Свириденко.

Зростання інфляції

Державна служба статистики повідомила, що в Україні за січень 2022 року порівняно з груднем 2021 року інфляція стрибнула на 1,3 %. У річному вираженні, якщо порівнювати січень 2022 року з січнем 2021 року, інфляція становила 10 %.

Зокрема, ціни на соняшникову олію та цукор у річному вираженні зросли на 34 і 23 відсотки відповідно. Ціни на вершкове масло зросли на 14 відсотків, на хліб – 20 відсотків, на м'ясо – на 14 відсотків, на макарони – майже на 11 відсотків. Водночас фрукти подешевшали на 8 відсотків, а овочі навпаки подорожчали на 28 відсотків.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 4 відсотки відбулося в основному через подорожчання природного газу на 21 відсоток.

Ціни на транспорт зросли на 11 відсотків, в першу чергу внаслідок подорожчання пального і мастил на 27 відсотків. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 20 відсотків, у залізничному - також майже на 20 відсотків.

Наступний тиждень буде не менш насиченим економічними подіями. Депутати зберуться під куполом у пленарному режимі, тому є вірогідність того, що будуть розглянуті законопроекти, пов’язані з скасуванням штрафів для ФОПів, які не могли видавати фіскальні чеки у зв’язку зі збоями у січні.

Держстат планує оприлюднити результати зовнішньої торгівлі нашої держави у 2021 році.

Погода, згідно з прогнозами синоптиків, порадує українців наступного тижня теплими днями, на порозі вже весна. І це дуже гарно для енергетики, бо зменшить споживання газу і гарантує нам спокійне завершення опалювального сезону.

Богдан Слуцький