Нарешті дефолт: що це означає для Росії та які будуть наслідки

Цього тижня відбувся технічний дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями – країна-агресор через санкції не змогла розплатитися з боргами. Це ще не означає відсутність у ворога коштів, але веде до невідворотних економічних наслідків у майбутньому.

Те, на що так довго чекала Україна, сталося – у Росії відбувся дефолт за зовнішніми зобов'язаннями. Перший за останнє століття - з 1918 року. Країна-агресор через санкції, введені цивілізованими державами, не змогла розплатитися з інвесторами на, здавалося б, маленьку суму – 100 мільйонів доларів. Тому 27 червня був оголошений дефолт.

Насправді на цю подію чекали ще 4 травня, коли за місяць до цього ворожа країна, яка почала підлу війну на знищення України, не змогла здійснити чергові платежі за єврооблігаціями. Тоді у РФ було 30 днів на те, щоб погасити борг. Але варвари знайшли змогу заплатити ці гроші і відтягнути дефолт на майже два місяці.

Та оголошення дефолту за існуючих і все більш жорстких санкцій було неминучим. Ще навесні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що суверенний дефолт Росії – це лише питання часу.

"Цією війною Путін руйнує власну країну та майбутнє її народу", – наголосила фон дер Ляєн.

Вже 26 червня агентство Bloomberg написало, що Росія перебуває "за кілька годин" до першого за століття зовнішнього дефолту, адже пільговий період для пропущених платежів за облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів, заблокованих через широкомасштабні санкції, закінчувався в неділю ввечері.

Японський економіст Такахіде Кіуті тоді зазначив, що російський уряд уже втратив можливість випуску доларових боргових зобов'язань, і вже зараз Росія не може брати кредити у більшості зарубіжних країн.

Довгоочікуване покарання

У понеділок, 27 червня, рейтингове агентство Moody’s повідомило про дефолт Росії через неотримання інвесторами виплат за двома випусками єврооблігацій на суму 100 мільйонів доларів.

"27 червня власники суверенного боргу Росії не отримали купонних виплат за двома випусками єврооблігацій на суму 100 мільйонів доларів до моменту закінчення 30-денного пільгового періоду, що ми вважаємо подією дефолту за нашим визначенням", - наголосили у агентстві.

Напередодні, 22 червня, намагаючись діяти на випередження, кремлівський кривавий тиран Володимир Путін видав указ про виплату зовнішнього боргу в рублях. Та це не мало жодного значення для інвесторів та цивілізованого світу в цілому. У Moody’s зазначили, що розглядатимуть такі виплати як дефолт для облігацій, які не допускають можливості виплати в рублях в договірних умовах.

Як пояснив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован, росіяни казали, що відправили гроші, та вони "застрягли" завдяки санкціям, але в підсумку кредитори гроші не отримали. Тобто, згідно з умовами випуску облігацій, в Росії наступає "event of default" – подія дефолту.

У Кремлі, звісно ж, не погодилися з таким рішенням (ніби їхня думка когось цікавить), і прес-секретар російського фюрера Пєсков заявив, що твердження про дефолт "в даному випадку абсолютно неправомірні", тому що ще у травні у валюті необхідний платіж було здійснено, а той факт, що ці кошти були утримані та не доведені до отримувачів – "це вже не наші проблеми".

Слід зазначити, що поплічник кремлівського диктатора, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко опинився у схожій ситуації. За повідомленням уряду Білорусі, країна може виконувати боргові зобов'язання щодо єврооблігацій лише у білоруських рублях через неможливість проведення платежів в іноземній валюті у зв'язку із західними санкціями.

Наслідки дефолту

Що ж означає оголошення дефолту для Росії?

Економічні експерти та західні аналітики сходяться в думці, що у короткостроковій перспективі це не значитиме нічого нового, враховуючи те, що зараз на економіку РФ вже і так тиснуть санкції. До того ж фінансовий світ давно на це чекав. Та в подальшому це матиме потужні наслідки.

Як зазначив заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк, фактично Росія була вже давно "як важкохворий пацієнт у комі на штучному диханні", і це було лише питанням часу, коли його вимкнуть.

"Тут варто зазначити, що подія дефолту завжди дуже негативно впливає на країну. Її відключають від зовнішніх ринків капіталів, блокується банківська система, падають всі рейтинги, інвестиції збігають з країни. І, звісно, ніхто не хоче мати справу з такою країною. Але все це вже сталося у РФ і до події дефолту", - сказав депутат.

За словами Железняка, після настання дефолту можуть виникнути "крос-дефолти" - коли інші кредитори попросять достроково виплатити гроші. А там набереться декілька десятків мільярдів доларів.

"Але, знову ж таки, дуже наївно вимагати у країни яка відкрито краде все - від пральних машин до літаків - повернути достроково борг. Та і чому б їм вже повертати? Вони ж дефолт", - каже нардеп.

Виконавчий директор МВФ від України Рашкован зазначає, що факт дефолту РФ показує, що, незважаючи на "фортецю", яку вони там собі будували, міжнародні санкції таки працюють. Фактично Росія відключена від зовнішніх ринків капіталу, найважливіших банківських систем (кореспондентських банків, клірингових систем, депозитаріїв) та рейтингових агентств. Це унеможливило платежі по зовнішніх боргах, і Росія потрапила в стан дефолту.

"Їх мінфін жаліється, що все це інспірації заходу, і що вони хочуть заплатити, але не можуть. Вони намагалися платити в рублях, вимушуючи кредиторів відкривати рахунки в російських банках. Казали, що це "фарс" або "форс мажор", але все це не спрацювало. Якщо провести аналогію, це як бачити, що на ваших очах руйнується будинок або банк, в якому були всі ваші гроші, і при цьому казати своїм кредиторам: "Я міг би повернути вам гроші, але не можу дістатися свого будинка або банка". Так і в Росії – їхня фінансова система руйнується, і всі міжнародні кредитори це зараз бачать", - сказав виконавчий директор МВФ.

Закриття доступу до фінансових ринків

Не можна не відзначити роль дефолту у руйнуванні іміджу країни-агресора на світовій фінансовій арені. За словами Рашкована, це зазвичай закриває для країни вихід на зовнішні ринки на багато років.

"Хтось може сказати, що Росія його і не має після початку війни. Це правда, але дефолт призводить до того, що повернутися на цивілізований фінансовий ринок навіть після війни їм буде дуже важко, особливо беручи до уваги, що світові інвестиційні банки, рейтингові агенції та аудиторські компанії Великої четвірки теж пішли з їх ринку і не скоро повернуться. Коли після зміни режимів у Росії та виплат післявоєнних репарацій Україні інфраструктуру фондового ринку почнуть відбудовувати, на це підуть роки, і Росія почне свій шлях з сміттєвого статусу свого боргу", - підкреслив він.

Таким чином, хоча насправді дефолт ще не означає відсутність коштів у РФ, країна по суті не може нічого з ними зробити, і це матиме значні негативні наслідки в майбутньому та продовжить перетворення ворожої держави на політичного та економічного вигнанця. А ще злий жарт з Росією може зіграти їхня залежність від доходів за нафту і газ.

Як розповів член Ради Національного банку України Василь Фурман, оголошений дефолт є наслідком дії санкцій провідних країн світу.

"В середньостроковому та довгостроковому періоді це великий удар по їхній економіці. По суті держава перетвориться на політичного, економічного, фінансового вигнанця, вона самоізолюється. Поки що ми чуємо різні браві заяви, що їхнє імпортозаміщення врятує їхню економіку, насправді нічого такого воно не зробить. В сучасному світі нереально в самоізоляції ефективно розвиватися", - сказав Фурман.

За його словами, також це буде величезним мінусом для економіки. Фурман зазначив, що, згідно з оцінками, 63 відсотки доходів бюджету РФ формується за рахунок нафти і газу при нормативі 30 відсотків.

"Тобто сьогодні завдяки тому, що санкції діють, інші галузі призупиняють виробництво або зменшують обсяги продажів, вони не можуть наповнювати бюджет. Тому в майбутньому ціни на газ і нафту однозначно будуть зменшуватися, тому що сировинні товари завжди мають циклічний характер розвитку", - сказав член Ради НБУ.

Він нагадав, що дефолт по внутрішніх зобов'язаннях 1998 року в Росії відбувся через дуже низькі ціни на нафту і газ, які формують левову частку доходів російського бюджету. І рано чи пізно ціна на нафту і газ буде падати, а росіяни не зможуть навіть сформувати видаткову частину бюджету.

"А залучати ресурси зовнішніх ринків вони не зможуть, тому що є дефолт. Це мінус не лише для держави, а і для компаній, тому що вони також не можуть залучати значний фінансовий ресурс міжнародного ринку, вони не можуть фінансувати своє виробництво. По інших санкціях вони відрізані від нових технологій, по суті, держава не буде розвиватися", - резюмував Фурман.

Що чекає на кривавих варварів

Дефолт країни неодмінно матиме наслідки і для звичайних росіян, яким влада зараз посилено пояснює, що це все гра підступного заходу і гроші є.

За даними Українського інституту майбутнього (UIF), для росіян дефолт, в теорії, загрожує знеціненням російської валюти, зростанням інфляції - підвищенням цін на товари та послуги, значним підвищенням кредитних ставок. Ще на них чекають затримки бюджетних виплат пенсіонерам, бюджетникам, заморожування підвищення пенсій, зарплат, соціальних виплат, а також перебої із постачанням товарів, поглиблення дефіциту.

Аналітики Інституту вважають, що наслідки дефолту Росії із зовнішнього боргу через санкції можуть бути "значною мірою символічними", адже країна-агресор і так вже не має можливості запозичувати на зовнішніх ринках, її рейтинги знижено.

"Інвесторів найближчими роками не бачити. Активи Росії там переважно вже заарештовані. Економічна активність із зовнішніми партнерами обмежена. Рубль зміцнюється через значний профіцит у торговому балансі, і Росія продовжуватиме отримувати надприбутки від продажу енергоресурсів доки не буде введено або повне ембарго, або загороджувальне мито на весь прибуток від продажу нафти і газу. Ось тоді Росії не уникнути реального дефолту з усіма наслідками", - йдеться у дослідженні UIF.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що поки що якогось різкого обвалу економіки через дефолт в Росії не буде. Але без наслідків у довготривалій перспективі агресор не залишиться.

РФ поступово перетворюється на ізольованого вигнанця, не маючи доступу ані до зовнішніх фінансових ринків, ані до передових технологій. Якщо вже зараз через перші санкції там випускають автомобілі без подушок безпеки та із забороною їздити на них до Європи, то подія такого масштабу, як дефолт, неминуче підштовхне агресивну країну у економічну прірву, вибратися з якої буде дуже непросто. І це частина тієї ціни, яку неодмінно заплатить мордор за напад на нашу мирну країну.

Катерина Жирій