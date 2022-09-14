Сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 6,5 тис. грн, а з 1 жовтня становитиме 6,7 тис. грн.

Кабінет міністрів України не бачить можливості збільшити мінімальну заробітну плату в 2023 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Поки що ми як уряд не бачимо можливості і не маємо цієї можливості - збільшити мінімальну заробітну плату через той бюджет, який у нас є. Ми розуміємо, що основні наші видатки йдуть на армію, основні кредитні кошти партнерів йдуть фактично на соціалку. Тому поки що ситуація об'єктивно і чесно така", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, зараз мінімальна зарплата становить 6,5 тис. грн, а з 1 жовтня 2022 року становитиме 6,7 тис. грн.

Війна в Україні та держбюджет

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджет у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджета.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

8 вересня 2022 року в Мінфіні повідомили про те, що в держбюджеті-2023 буде передбачено скорочення витрат всіх органів влади.

У Мінфіні уже заявляли, що Уряд не передбачив підвищення мінімальної зарплати у проекті державного бюджету-2023.

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