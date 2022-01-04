Середня заробітна плата в Україні цього року може досягти 15 тис. 778 гривень.

У 2022 році середня зарплата в Україні може перевищити 15 тисяч гривень.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН. Згідно з консенсусом-прогнозом Міністерства економіки, середня заробітна плата в Україні цього року може досягти 15 тис. 778 гривень, що еквівалентно майже 600 доларам.

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Згідно з прогнозом Міністерства економіки, валовий внутрішній продукт України збільшиться на 3,6%, а інфляція сповільниться до 8%. Обмінний курс очікується на рівні 27,8 грн/дол. з ослабленням на кінець року до 28,1 грн/дол.

Національний банк очікує у 2022 році зростання ВВП на 3,8 відсотка і повернення інфляції до мети в 5 відсотків.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки України на 3,6% і показник інфляції в 7,1%. За прогнозами Світового банку, ВВП нашої держави збільшиться на 3,5 відсотка, а інфляція сповільниться до 5 відсотків.

Мінімальна зарплата:

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні буде піднята з 6 тис. до 6,5 тис. грн.

Заборгованість по зарплаті:

За даними Державної служби статистики, заборгованість підприємств з виплати заробітної плати в Україні у квітні 2021 року зросла на 5,4% у порівнянні з попереднім місяцем і на 1 травня становила 3,57 млрд грн.

Основна частка заборгованості припадала на промисловість (77,7%), професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%). Близько половини боргу утворено в Донецькій (23,2%), Харківській (13,3%) областях та місті Києві (12,9%).

1 липня 2021 року Шмигаль доручив органам влади погасити борги по зарплатах.

Заборгованість підприємств з виплати заробітної платні в Україні у вересні 2021 року зросла на 1,9% у порівнянні з попереднім місяцем, і на 1 жовтня 2021 року становила 4,004 млрд грн.

Заборгованість підприємств з виплати заробітна платня в Україні в листопаді 2021 року зросла на 51% у порівнянні з 1 січня 2021 року і на 1 грудня склала 3,943 млрд грн.