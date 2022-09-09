Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року.

Розмір мінімальної заробітна платня у 2023 році не буде переглядатися.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

"Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року", — заявив Єрмоличев.

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За словами Єрмоличева, в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на 2023 рік буде сектор безпеки та оборони.

Однак, Єрмоличев запевнив, що всі соціальні зобов'язання держава має намір виконати.

"Наступного року видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі з них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн будуть закладені на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян вкрай важлива. Також буде забезпечена своєчасна виплата пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам і педагогам. Планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені", — сказав він.

Мінімальна заробітна плата в Україні у 2022 році становить 6500 грн. У жовтні заплановано її збільшення до 6700 грн.

Війна в Україні та держбюджет:

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради дозволив "Нафтогазу" додатково залучити 350 млн дол. кредиту від уряду Канади на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.

29 липня 2022 року стало відомо про те, що НБУ планує припинити "друкувати гроші" для держбюджету у 2024 році.

3 серпня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні можуть підняти податки для наповнення держбюджету.

15 серпня через війну в Україні збільшили видатки держбюджету.

За даними радника президента України з економічних питань Олега Устенка, річний дефіцит держбюджету в умовах продовження війни досягне наприкінці 2022 року 50 млрд доларів, або близько 30-35% ВВП.

За січень-серпень 2022 року державний бюджет був виконаний з дефіцитом в сумі 416,9 млрд грн, у тому числі загальний фонд – в сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розкладом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864,2 млрд грн. У серпні фактичний дефіцит державного бюджету склав 5,4 млрд грн.

8 вересня 2022 року в Мінфіні повідомили про те, що в держбюджеті-2023 буде передбачено скорочення витрат всіх органів влади.

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