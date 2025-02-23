Інна Андаліцька

Володимир Зеленський також розповів про можливий формат угоди.

Угода між Україною та США щодо копалин має бути "приємною" для обох сторін, щоб це був і захист, і щоб задоволення отримали від партнерських відносин. На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в рамках Форуму "Україна. Рік 2025".

Відповідаючи на запитання, чи є в української сторони "опція" не підписувати угоду з США, Зеленський підкреслив, що у стратегічних партнерів, перш за все, повинно бути бажання підписувати угоду.

"Угода між нами і партнерами хочу, щоб була без скандалу, а навпаки була "win-win" для наших народів, або для американського бізнесу і для нашого бізнесу і народу. Я вважаю, що ось таку угоду треба підписувати. Щоб це був і захист, і щоб задоволення отримати від партнерських відносин. Бо то є вже не партнерство, якщо немає задоволення", - сказав президент.

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Щодо питання продовження оборонної допомоги США Зеленський зазначив, що вона не зупинена, але нового нічого нам не оголошують про передачу.

"Зараз допомога є. Хоча треба справедливо сказати, що ця допомога стара…Ми вдячні, що її не зупинили. Через уповільнення постачання вона все ще йде. І там ми ще можемо отримати, бо проголосували набагато більше, - там 15 млрд в дорозі, якщо чесно", - повідомив Зеленський.

За його словами, ці гроші "у зброї і в різних технічних засобах".

"Тому нічого не зупинено. Але нічого нового і не проголошено. А щоб щось нове було, я так зрозумів логіку цієї угоди, до початку всіх цих серій: "а як нове ви будете віддавати?" І тому я так і реагую на старі борги, якщо це про нове. І ми готові проговорити формат, що ми отримаємо і як ми віддаємо. Готові це проговорити в цій угоді", - пояснив глава держави.

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Зеленський зазначив, якщо угода міститиме якісь цифри або відсотки, то її треба буде ратифікувати парламенту України.

"Можна підписати, а потім ратифікувати. Тобто міністри можуть підписати, потім ратифікувати. І ми б дуже хотіли зустрітись з президентом Трампом, щоб поставити крапки на цій угоді. Далі міністри підписали, парламент ратифікував і всі були б щасливі. Але трішки треба ж назустріч один одному, до щастя. Бо коли один з двох щасливий, то не дуже щаслива сім’я виходить", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібно партнерство й допомога, "але не втрачаючи гідності, незалежності".

"Не хочеться залишитись в одних як-то кажуть….", - підкреслив він.

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Угода про корисні копалини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, президент Дональд Трамп заявив, що США, маючи "некомпетентну адміністрацію та президента" виділили Україні 350 млрд доларів на допомогу. Тепер, за його словами, США хочуть повернути ці гроші назад.

За його словами, Європа дала Україні гроші у вигляді позики, і нібито отримала свої кошти назад. Тому США вимагають від України підписати угоду по корисні копалини. А крім того, Трампу потрібні не лише корисні копалини, адже він зацікавлений і в нафтових ресурсах України.

Пізніше американський лідер заявив, що на Україну очікують "проблеми", якщо вона не підпише угоду про корисні копалини.

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