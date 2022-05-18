Гривня в умовах війни: чому лихоманить курс в обмінниках і що чекати далі

Валютний ринок України через війну переживає багато обмежень. Курс гривні наразі зафіксований регулятором, але в обмінниках по країні спостерігаються коливання. УНІАН розбирався, як зараз функціонує ринок валют та що очікує на гривню після війни.

Українці живуть в умовах війни вже майже три місяці. Економіка функціонує в нових, обмежених умовах, не винятком є і національний валютний ринок.

Інтерес українців до валютних операцій при цьому не згас, і мільйони людей з початку війни виїжджали за кордон. Воєнний стан і валютні обмеження регулятора також стали зірковим часом для міняйл на чорному ринку. У перші дні війни курс долара в обмінниках міг досягати і 40 грн/дол., і люди в паніці купляли валюту і за такою шаленою ціною.

В перший день війни Національний банк оперативно запровадив нові правила функціонування банківської системи України, в тому числі, впровадивши низку валютних обмежень та зафіксувавши курс гривні. Це дозволило уникнути карколомної девальвації національної валюти та значного витоку капіталу за кордон.

Так, регулятор призупинив роботу валютного ринку, крім продажу валюти клієнтами, заборонив видачу готівкових коштів з рахунків клієнтів в іноземній валюті та запровадив мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів. Курс гривні до долара був зафіксований на рівні 29,25 грн/дол. на час дії воєнного стану.

Таким чином, регулятор втримав певну фінансову стабільність на початку війни, у найбільш шокові для країни часи, і вже почав запроваджувати поступові послаблення. Зокрема, з 14 квітня Нацбанк дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню.

"Очікується, що відновлення продажу готівкової валюти банками сприятиме зменшенню можливостей для функціонування ринку нелегальних валютообмінних операцій та відповідно зниженню ризиків для громадян", - пояснили таке рішення у центробанку.

Як розповіла УНІАН директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько, наразі в Україні існують певні обмеження на продаж банками та небанківськими установами готівкової валюти: продавати населенню можна стільки доларів та євро, скільки раніше було придбано в інших фізичних осіб.

"Тобто якщо банківська каса придбала в одного клієнта 100 доларів, то вона може продати їх іншій людині. При цьому курс купівлі іноземної валюти не може бути нижчим за офіційний, а курс продажу не має перевищувати офіційний більш ніж на 10 відсотків. Саме тому в установах, що дотримуються вимог НБУ та де-факто формують легальний ринок обміну валют, ви не побачите курсу продажу долару, вищого за 32,18 грн/дол. Також, враховуючи існуючі обмеження, банки не можуть гарантувати наявність потрібної суми в касі. Адже перед тим валюту потрібно придбати в інших клієнтів", - пояснила Золотько.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначив, що Нацбанк здійснює продаж валюти лише для фінансування критичного імпорту, також обмежені транскордонні перекази. Для громадян запроваджені ліміти в розмірі 100 тис. гривень на місяць для переказів за кордон та витрат за кордоном по картках українських банків.

"Була заборонена видача валюти з рахунків громадян. Також заборонені інвестиції за кордон. Крім того фактично заморожені кошти іноземних інвесторів. Такі заходи Нацбанку суттєво стримали девальвацію гривні, зберегли валютні резерви та обмежили відтік валюти за кордон", - сказав економічний експерт.

Сюрпризи в обмінниках

Поруч із банками, які мають виконувати встановлені регулятором правила здійснення валютних операцій, почав функціонувати і чорний ринок. Наразі він конкурує з легальними фінустановами, адже часто курс там вигідніший, ніж у банках. Також грає роль і те, що банки можуть продавати населенню лише ту валюту, яку попередньо вони купили у інших клієнтів, тому у касах може банально не вистачати валютних коштів для продажу. А отже, багато людей віддають перевагу напівлегальним обмінникам і міняйлам.

Як розповів аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, незважаючи на те, що НБУ заблокував можливість для гривні падати, або зростати, ми щодня бачимо різний курс на готівковому ринку.

"Причина зміни вартості долара США у попиті на нього. Спекулянти не можуть прогаяти можливість продавати долари дорожче, поки на них є попит. Що далі заходить війна, то менше у людей грошей. Отже, рано чи пізно попит на валюту сповільниться катастрофічно. З початку війни для економії валютних ресурсів банків з боку НБУ було заборонено продаж валюти населенню — як готівкової, так і безготівкової. Відповідно, вибору у людей не було, крім купувати на готівковому ринку валюту за тим курсом, який пропонують", - сказав експерт.

Курс долара на чорному ринку коливається залежно від попиту на валюту. Якщо у столичних банках станом на 18 травня середній курс купівлі складає 31,9 грн/дол., а продажу – 32,2 грн/дол., то на чорному ринку – 35,03 і 35,54 грн/дол. відповідно.

"Щодо сірого ринку, то тут, як і завжди, працюють закони попиту та пропозиції. Якщо орієнтуватися на цей сегмент ринку, то наразі курс гривні до долара становить 34,4-34,55 грн/дол. Але слід зауважити, що й ці показники не можна вважати реальним ринковим курсом. Адже для визначення останнього ринок на усіх сегментах має працювати вільно, без суттєвих обмежень", - зазначила Анна Золотько.

Таким чином, будь-які коливання та падіння курсу гривні в обмінниках поза банками є відображенням лише попиту на валюту з боку клієнтів. Навряд чи люди сумлінно підуть продавати валюту у банки, якщо можуть виручити у міняйла, який крутиться поруч, більше – з кожної сотні проданих доларів за курсом чорного ринку можна отримати десь на 300 гривень більше, ніж у офіційній фінустанові.

Туманні перспективи лібералізації

Наразі курс гривні є зафіксованим центробанком, але так буде не завжди. Регулятор має повернутися до плаваючого валютного курсу після закінчення воєнного стану, а судячи із останніх заяв керівництва, можливо, ще раніше.

Так, нещодавно голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що для підвищення стабільності на валютному ринку Нацбанк розглядає можливість повернення до плаваючого курсу.

"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок", - сказав очільник центробанку.

Директор департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько каже, що оцінка перспектив курсу гривні - це надскладне питання, відповісти на яке конкретними цифрами зараз було б просто нечесно.

"Адже наразі дуже багато факторів, які мають суттєвий вплив на курсоутворення, але не піддаються прогнозуванню. Коли завершиться війна, який обсяг інвестицій та макрофінансової допомоги надійде до України, скільки людей, що виїхали за кордон, повернуться на батьківщину – відповідей на ці питання наразі немає ні в кого", - каже експертка.

Проте, на її думку, миттєвого скасування усіх запроваджених валютних обмежень все ж не буде. Національний банк буде повертатися до повноцінно вільного курсоутворення дуже виважено і поступово, намагаючись не допустити надмірного коливання курсу, що може бути викликаний значними обсягами відкладеного попиту та пропозиції.

"Деяка турбулентність після кожного етапу пом’якшення обмежень, скоріш за все відзначатиметься, проте, я сподіваюся, що зрештою їх глибина не перевищить 10-15 відсотків від сьогоднішніх рівнів", - вважає Золотько.

Продовження девальвації

Деякі фінансові експерти очікують, що після повернення до плаваючого курсоутворення – чи до кінця війни, чи після – гривня буде неминуче падати.

"Перспектива української гривні невтішна і можна чекати на її падіння в той момент, коли війна закінчиться. Причина песимізму в тому, що Україна повинна платити за раніше взятими борговими зобов'язаннями, бере нові борги на війну (всі грошові вливання країн, що співчувають, не безкоштовні). Війна не завершується, загарбник періодично окупує різні території нашої країни і руйнує інфраструктуру, що не дає можливості робити оптимістичні прогнози відновлення економіки", - сказав аналітик компанії Esperio Болтян.

Він вважає, що, якщо війна не закінчиться найближчими місяцями, – офіційний курс залишиться незмінним, а готівковий курс долара поступово зростатиме до рівня 37-38 гривень за долар.

Експерт Хмелевський прогнозує, що, незважаючи на обмеження, девальвація гривні триватиме.

За його словами, під час війни як підприємства, так і громадяни намагаються зберігати кошти в іноземній валюті. Також зараз дефіцит держбюджету в значній мірі фінансується за рахунок грошової емісії Нацбанку - іншого виходу в нас немає.

"Після завершення війни гривня також продовжить знецінюватися. Війна завдала величезної шкоди українській економіці, і для її відновлення будуть потрібні величезні кошти, так само, як і для фінансування зарплат бюджетникам, виплат пенсій та інших соціальних виплат. І тут знову не обійтися без грошової емісії. Тому Нацбанку слід зберегти валютні обмеження, щоб не допустити обвалу гривні в післявоєнний період", - вважає Хмелевський.

Із думок експертів стає зрозуміло, що подальшої девальвації гривні, очевидно, не уникнути в післявоєнний час. Гривня падала і в менш руйнівні економічні кризи, а такого жахливого стану, як повномасштабна кривава агресія іноземних загарбників, Україна не переживала з часів Другої світової війни. Національний банк виваженими діями і так зберіг національну валюту від падіння в прірву у перші тижні війни, що б додало паніки населенню.

Поки що регулятор тримає курс на одному рівні, а валютні стрибки у обмінниках наразі є реакцією спекулянтів на попит з боку населення.

Звісно, на Україну чекає важке, довготривале та болісне відновлення економіки, у чому нам допоможуть міжнародні партнери. Фашистська Росія завдала нам чимало болі, і знецінення національної валюти є мізерною проблемою на цьому тлі. Треба вибороти перемогу і відбудувати державу: вистоїть Україна – вистоїть і наша гривня.

Катерина Жирій