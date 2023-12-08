"Колючі" ціни. Бюджет операції "новорічний настрій" під час війни

Зважаючи на перехід України на Новоюліанський календар та зміщення усіх зимових свят, ялинкові ярмарки стартували цьогоріч на два тижні раніше, ніж зазвичай. УНІАН відвідав точки продажу новорічних дерев та з’ясував, у скільки обійдеться організація свята.

Україна під час повномасштабної війни готується зустрічати уже другий Новий рік. Зважаючи на цьогорічне зміщення церковних новорічних свят на два тижні назад, на головних площах українських міст вже встановили головні ялинки. А, отже, саме час наряджати їх у своїх домівках.

Офіційні ялинкові ярмарки в Києві цього року стартували 4 грудня, і, як повідомляють у КМДА, торгуватимуть орієнтовно до 31-го. Тож, якщо ви не бажаєте занурюватися у атмосферу зимової казки заздалегідь, можна зачекати із придбанням новорічного деревця до кінця місяця. Загалом у столиці працюватимуть 150 офіційних точок з продажу живих новорічних красунь.

Кореспондент УНІАН відвідав кілька таких точок, перевірив поточний асортимент та ціни й поспілкувався із продавцями, аби з’ясувати, які ялинки купувати найвигідніше, та чи достатня наразі їх пропозиція.

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Голкою по кишені

Спершу ми завітали до точки продажу живих святкових дерев на Подолі, однак пощастило нам не з першого разу. Наступного дня після оголошення старту продажів пропозиція там була дуже обмеженою. Продавці торгували переважно маленькими "деревцями", що зібрані з гілочок, і чесно говорили: більше ялинок встигнуть довезти після 6 грудня (відтепер саме в цей день в Україні святкується День Святого Миколая).

Те ж саме нам казали і на ялинкових точках на Лівому березі. Тож, довелося спробувати щастя іншого дня.

І дійсно, вже 7 грудня було з чого обрати: вздовж дороги навпроти Житнього ринку вишикувалася черга з різноманітних ялинок та сосен різної висоти та щільності гілок. Очі розбігаються від краси. А особливу увагу привертають ялинки висотою близько півтора метра - помітно зеленіші та пишніші за інші.

Проте ціна однієї такої красуні шокує – 2000 гривень за маленьке деревце. У цю суму, здавалося б, мають ще входити послуги з транспортування й прикрашання ялинки, але ж ні, це вже, будь ласка, самі.

Продавчиня пояснює, що завезені ці дерева з-за кордону, тому й така вартість. Втім, за її словами, стоятимуть вони довше за вітчизняні, і точно дочекаються Нового року, не втративши свого вигляду.

"Ми сьогодні найбільше продали саме таких ялинок", – додає жіночка. Якщо це дійсно так, маємо прямий доказ зростання реальних доходів населення, про що звітує Нацбанк. Принаймні, у столиці.

Звісно, на ярмарках можна придбати й дешевші ялинки та сосни, завезені з західної України. Ціни на "скромніші" українські дерева висотою близько 1,5 метра стартують від 500 гривень.

Чим вище деревце – тим більша ціна. Сосни від 2,5 метрів можна придбати вже за 1500 гривень і більше.

Тоді як високі ялинки ще дорожчі – за них доведеться викласти понад 3000 гривень.

Новий рік – свято не з дешевих… І це ми ще витрати на олів’є не рахували.

Втішає, що нині – лише старт продажів, тож, можливо, зі збільшенням пропозиції на середину місяця – і ціни поповзуть донизу.

У Київському лісовому господарстві нам підтвердили, що, дійсно, цього року новорічні деревця коштують дорожче, ніж минулої зими. Але відпускні ціни у лісників підскочили незначно – у межах десяти відсотків.

"Ціни не дуже змінились. Зараз від 1,5 метра сосна коштує 216 гривень, а ялина – 246 гривень. Тобто вартість порівняно з минулим роком збільшилась відсотків на 10", - підрахували лісничі.

Тож, на жаль, можна констатувати, що у розпал війни на українцях наживаються не тільки чиновники з барабанними паличками, а й спекулянти.

Бюджетний пластик

Живі ялинки – ідеальний варіант для поціновувачів екологічності, які ще не витратили весь сімейний бюджет на донати ЗСУ. Але якщо ваш страх перед необхідністю впродовж довгих місяців вичищати оселю від осипаних гілочок сильніший за бажання дихати приємним хвойним ароматом (або гаманець тримається на суворій дієті), штучні ялинки – ідеальний вибір. Тим паче, виглядають вони майже так само гарно, як і живі, плюс використовувати їх можна впродовж багатьох років – може, навіть після Перемоги.

Тож, у скільки обійдеться українцям цього року пластикова краса? Аби це з’ясувати, УНІАН завітав до одного з магазинів мережі будівельних гіпермаркетів, де пропонується найбільший вибір.

Тут посеред величезного торговельного залу виріс справжній "хвойний" ліс, хоч і штучний. Ялинки є будь-якого відтінку зеленого кольору. Деякі з них оздоблені пластиковими шишками, різними варіантами іграшок, або припорошені хімічним снігом. Є й навіть суцільно білі деревця, які виглядають не надто реалістично, але, очевидно, попитом також користуються.

За пишну штучну ялинку гарної якості, яка буде нагадувати формою і кольором справжню, треба бути готовим віддати в середньому від 2000 гривень. Однак діапазон цін доволі широкий – зустрічаються варіанти по 10 тисяч і навіть більше. Все залежить від якості матеріалу, висоти ялинки та її оздоблення.

Найбільше в магазині представлено ялинок висотою 1,5-2 метри. Найвищі з доступних можуть сягати 3 метрів.

Динаміка цін на штучні ялинки цього року така ж, як і на живі. Як повідомила директорка напряму "Сад. Город" мережі "Епіцентр" Світлана Лісанті, пластикові деревця цього року здорожчали, порівняно з минулим, також на 10 відсотків.

"В першу чергу, це пов’язано з подорожчанням сировини, яка використовується для їхнього виробництва", – пояснює вона.

Представниця мережі додає, що в цьому році продажі штучних ялинок відчутно зросли. Якщо минулого грудня частина українців вирішили не витрачатися на святкування, спрямувавши "зайві" гроші на генератори на павербанки, то вже цьогоріч, схоже, спрага до свята взяла гору.

Так, минулого місяця українці придбали в мережі "Епіцентр" на 86% більше ялинок, ніж рік тому.

"Втім, таке зростання пов’язано в тому числі з низькою базою порівняння. В листопаді минулого року, на фоні масованих обстрілів енергетичної інфраструктури та віялових відключень електроенергії, товарообіг категорії "Свята" обвалився на 31 відсоток у порівнянні з довоєнним 2021 роком", – бідкається Лісанті.

Одночасно зі зростанням попиту зросла і пропозиція – в мережі додали, що їм вдалося розширити асортимент до прийдешніх свят.

Що ж до ялинкових прикрас, то їхній вибір радує око не менше за, власне, ялинки, а діапазон цін – доволі широкий, аби задовольнити будь-який гаманець. Найдешевший набір новорічних кульок ми знайшли за 50 гривень, але, звісно, якщо ви не обмежені у коштах, то можете придбати й більш вишукані фігурки ручної роботи за кілька тисяч гривень штука.

Так само і з традиційним "дощиком" - ціни на нього коливаються в межах від 50 до 500 гривень.

…Попри повномасштабну війну, українці намагаються створити святкову атмосферу в своїх домівках. У торгівельних мережах вже грає приємний різдвяний плейлист, а біля рядів із новорічною мішурою збираються черги з охочих доторкнутися до сяючої краси. Хоча, цінник на неї "кусючий".

Проте дуже важливо через новорічну метушню не забувати, завдяки кому ми маємо зараз змогу готуватись до свят. Тому, можливо, найправильнішим рішенням буде купити ялинку та іграшки подешевше, а зекономлені кошти задонатити на підтримку наших захисників.

Альона Кириченко